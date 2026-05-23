Kίνα: 8 νεκροί και δεκάδες εγκλωβισμένοι σε ανθρακωρυχείο

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

coal mine
πηγή: CNN
Οκτώ άνθρωποι έχουν επιβεβαιωθεί ως νεκροί και 38 παραμένουν παγιδευμένοι κάτω από τη γη έπειτα από έκρηξη σε ανθρακωρυχείο στην κομητεία Qinyuan, στην επαρχία Σανσί της βόρειας Κίνας, το βράδυ της Παρασκευής, δήλωσε το Σάββατο η τοπική αρχή διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Μια έκρηξη αερίου σημειώθηκε στο ανθρακωρυχείο Liushenyu στην κομητεία στις 7:29 μ.μ. την Παρασκευή, με 247 εργαζόμενους να εργάζονται κάτω από το έδαφος.

Το τραγικό εργατικό ατύχημα συνέβη επειδή το επίπεδο μονοξειδίου του άνθρακα ξεπέρασε το επιτρεπόμενο όριο, μετέδωσε το επίσημο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων. Η αιτία του ατυχήματος βρίσκεται υπό περαιτέρω διερεύνηση.

Μέχρι τις 6:00 π.μ. το Σάββατο, 201 άνθρωποι είχαν ανασυρθεί στην επιφάνεια με ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων οκτώ επιβεβαιωμένων νεκρών. Οι προσπάθειες διάσωσης βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη.

Το ορυχείο αυτό βρίσκεται κάπου 500 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Πεκίνου, στην επαρχία Σανσί, επίκεντρο της εκμετάλλευσης κοιτασμάτων άνθρακα στην Κίνα.

Η ασιατική δύναμη κατατάσσεται πρώτη παγκοσμίως στις εκλύσεις CO2, όπως και στην κατανάλωση άνθρακα, πρώτης ύλης που θεωρείται πιο αξιόπιστη λύση σε σύγκριση με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας λόγω των διαλείψεων στην παροχή.

Η εργασιακή ασφάλεια στα κινεζικά ορυχεία θεωρείται πως έχει βελτιωθεί τις τελευταίες δεκαετίες, χάρη σε σειρά μέτρων των αρχών. Μολαταύτα, τα δυστυχήματα παραμένουν συχνά στον τομέα αυτόν δραστηριότητας, καθώς η εφαρμογή των πρωτοκόλλων ασφαλείας συχνά χαρακτηρίζεται χαλαρή.

Πηγές: Xinhua, CNN, Reuters

