Ντόναλντ Τραμπ: Ο πόλεμος εναντίον του Ιράν «θα τελειώσει σύντομα»

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

trump
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Παρασκευή πως το τέλος του πόλεμου εναντίον του Ιράν διαφαίνεται στον ορίζοντα «σύντομα».

Μιλώντας σε εκδήλωση ρεπουμπλίκανών στο Σάφερν της Νέας Υόρκης, ο Τραμπ δήλωσε συγκεκριμένα αναφερόμενος στο Ιράν: «Τους σταματήσαμε. Δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα».

Και συμπλήρωσε αμέσως μετά: «Θα τελειώσουμε σύντομα με αυτό. Θα τελειώσει σύντομα».

Νωρίτερα την Παρασκευή, το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν ανέφερε ότι μια αντιπροσωπεία του Κατάρ διαπραγματεύεται με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί στην Τεχεράνη σε μια προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος μέσω της πακιστανικής μεσολάβησης.

Η αναφορά ήρθε μετά την άφιξη του αρχηγού του στρατού του Πακιστάν, στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ, στην Τεχεράνη στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών μεσολάβησης της Ισλαμαμπάντ για τον τερματισμό του πολέμου. Είναι το δεύτερο τέτοιο ταξίδι στην Τεχεράνη από τον Μουνίρ. Ο υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν, Μοχσίν Νάκβι, βρίσκεται στην Τεχεράνη τις τελευταίες δύο ημέρες στο πλαίσιο έμμεσων συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Η έντονη διπλωματική δραστηριότητα έρχεται καθώς αναφορές υποδηλώνουν ότι οι διαπραγματευτές γεφυρώνουν τα κενά σε μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

Η διαμεσολάβηση για τον τερματισμό των εχθροπραξιών ξεκίνησε όταν το Πακιστάν εξασφάλισε κατάπαυση του πυρός στις 8 Απριλίου, σταματώντας τον πόλεμο και αργότερα φιλοξενώντας τις συνομιλίες υψηλότερου επιπέδου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν από το 1979 στις 11-12 Απριλίου.

Το Ισλαμαμπάντ έχει εντείνει τη διαδικασία διαμεσολάβησης για να εξασφαλίσει έναν δεύτερο γύρο άμεσων συνομιλιών μεταξύ των δύο πλευρών.

