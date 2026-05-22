ΝΑΤΟ: Ο Ρούτε χαιρετίζει την αποστολή επιπλέον 5.000 Αμερικανών στρατιωτών στην Πολωνία

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, χαιρέτισε την απόφαση των ΗΠΑ να στείλουν επιπλέον 5.000 στρατιώτες στην Πολωνία, μία εβδομάδα μετά την ακύρωση προγραμματισμένης ανάπτυξης 4.000 στρατιωτών στη χώρα από το Πεντάγωνο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την απόφαση μέσω Truth Social, δηλώνοντας πως συνδέεται με τις σχέσεις των ΗΠΑ με τον πρόεδρο της Πολωνίας, Κάρολ Ναβρότσκι, τον οποίο είχε στηρίξει στις περσινές εκλογές.



Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν διευκρίνισε αν οι 5.000 στρατιώτες αποτελούν μέρος της προηγούμενης ανάπτυξης που είχε «παγώσει» ή πρόκειται για ξεχωριστή αποστολή.

Ρούτε: Η Ευρώπη θα συνεχίσει να μειώνει την εξάρτηση από τις ΗΠΑ

Μιλώντας πριν από τη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ στη Σουηδία, ο Μαρκ Ρούτε δήλωσε ότι η πορεία προς μια Ευρώπη λιγότερο εξαρτημένη από τις Ηνωμένες Πολιτείες «θα συνεχιστεί», αναφέρει το BBC.

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, χαρακτήρισε την ανακοίνωση «καλά νέα» και για τις δύο χώρες, ευχαριστώντας μέσω X όσους συνέβαλαν στην απόφαση, μεταξύ αυτών τον πρόεδρο Ναβρότσκι, υπουργούς και Αμερικανούς βουλευτές.

ΗΠΑ: «Δεν είναι τιμωρητική κίνηση»

Το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας είχε ανακοινώσει αιφνιδιαστικά την περασμένη εβδομάδα την ακύρωση ανάπτυξης 4.000 στρατιωτών στην Πολωνία. Ωστόσο, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ είχε κάνει λόγο για «προσωρινή καθυστέρηση», διαβεβαιώνοντας ότι οι ΗΠΑ θα διατηρήσουν «ισχυρή στρατιωτική παρουσία» στη χώρα.

Την ίδια στιγμή, ο Λευκός Οίκος έχει αφήσει να εννοηθεί ότι εξετάζει συνολική μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην Ευρώπη στο πλαίσιο της πολιτικής «America First».

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, αναμένεται να ζητήσει από τους συμμάχους του ΝΑΤΟ μεγαλύτερη συμμετοχή στα βάρη της συμμαχίας.

«Ο πρόεδρος είναι απογοητευμένος από ορισμένους συμμάχους του ΝΑΤΟ και την αντίδρασή τους στις επιχειρήσεις μας στη Μέση Ανατολή», δήλωσε ο Ρούμπιο, προσθέτοντας πάντως ότι η συνεργασία συνεχίζεται σε άλλους τομείς, επικαλούμενος την ενίσχυση της Πολωνίας.

Τόνισε επίσης ότι οι ΗΠΑ διατηρούν παγκόσμιες υποχρεώσεις και επανεξετάζουν συνεχώς την ανάπτυξη στρατευμάτων τους, σημειώνοντας πως αυτό «δεν αποτελεί τιμωρητική ενέργεια».

Στο επίκεντρο και η Γερμανία

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την αποχώρηση 5.000 στρατιωτών από τη Γερμανία μετά από ένταση μεταξύ Τραμπ και του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς σχετικά με τον πόλεμο με το Ιράν.

Παραμένει ασαφές αν οι επιπλέον δυνάμεις που θα σταλούν στην Πολωνία προέρχονται από τη Γερμανία ή αποτελούν διαφορετική αποστολή.

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών, Γιόχαν Βάντεφουλ, χαιρέτισε επίσης την αμερικανική απόφαση, λέγοντας ότι «εξυπηρετεί όχι μόνο την ασφάλεια της Πολωνίας αλλά ολόκληρης της συμμαχίας».

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι το Βερολίνο βρίσκεται σε «συνεχείς συζητήσεις» με την Ουάσινγκτον για την ανάπτυξη πυραυλικών συστημάτων μεγάλου βεληνεκούς στη Γερμανία.

Πιέσεις προς τους συμμάχους και το Ιράν

Ο Τραμπ έχει επικρίνει επανειλημμένα τους συμμάχους του ΝΑΤΟ για την απροθυμία τους να στηρίξουν πιο σκληρή στάση απέναντι στο Ιράν και τις πιέσεις για τα Στενά του Ορμούζ.

Ο Ρούμπιο δήλωσε πως υπάρχει «μικρή πρόοδος» στις διαπραγματεύσεις για το Ιράν, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Περιμένουμε ενημέρωση για τις συνομιλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Δεν θέλω να υπερβάλω, αλλά υπάρχει κάποια μικρή κινητικότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά.