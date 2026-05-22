ΝΑΤΟ: Ο Ρούτε χαιρετίζει την αποστολή επιπλέον 5.000 Αμερικανών στρατιωτών στην Πολωνία

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ανταλλάσσει χειραψία με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. | Pool / μέσω Reuters
Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ανταλλάσσει χειραψία με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. | Pool / μέσω Reuters
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, χαιρέτισε την απόφαση των ΗΠΑ να στείλουν επιπλέον 5.000 στρατιώτες στην Πολωνία, μία εβδομάδα μετά την ακύρωση προγραμματισμένης ανάπτυξης 4.000 στρατιωτών στη χώρα από το Πεντάγωνο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την απόφαση μέσω Truth Social, δηλώνοντας πως συνδέεται με τις σχέσεις των ΗΠΑ με τον πρόεδρο της Πολωνίας, Κάρολ Ναβρότσκι, τον οποίο είχε στηρίξει στις περσινές εκλογές.
truth

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν διευκρίνισε αν οι 5.000 στρατιώτες αποτελούν μέρος της προηγούμενης ανάπτυξης που είχε «παγώσει» ή πρόκειται για ξεχωριστή αποστολή.

Ρούτε: Η Ευρώπη θα συνεχίσει να μειώνει την εξάρτηση από τις ΗΠΑ

Μιλώντας πριν από τη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ στη Σουηδία, ο Μαρκ Ρούτε δήλωσε ότι η πορεία προς μια Ευρώπη λιγότερο εξαρτημένη από τις Ηνωμένες Πολιτείες «θα συνεχιστεί», αναφέρει το BBC.

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, χαρακτήρισε την ανακοίνωση «καλά νέα» και για τις δύο χώρες, ευχαριστώντας μέσω X όσους συνέβαλαν στην απόφαση, μεταξύ αυτών τον πρόεδρο Ναβρότσκι, υπουργούς και Αμερικανούς βουλευτές.

ΗΠΑ: «Δεν είναι τιμωρητική κίνηση»

Το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας είχε ανακοινώσει αιφνιδιαστικά την περασμένη εβδομάδα την ακύρωση ανάπτυξης 4.000 στρατιωτών στην Πολωνία. Ωστόσο, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ είχε κάνει λόγο για «προσωρινή καθυστέρηση», διαβεβαιώνοντας ότι οι ΗΠΑ θα διατηρήσουν «ισχυρή στρατιωτική παρουσία» στη χώρα.

Την ίδια στιγμή, ο Λευκός Οίκος έχει αφήσει να εννοηθεί ότι εξετάζει συνολική μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην Ευρώπη στο πλαίσιο της πολιτικής «America First».

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, αναμένεται να ζητήσει από τους συμμάχους του ΝΑΤΟ μεγαλύτερη συμμετοχή στα βάρη της συμμαχίας.

«Ο πρόεδρος είναι απογοητευμένος από ορισμένους συμμάχους του ΝΑΤΟ και την αντίδρασή τους στις επιχειρήσεις μας στη Μέση Ανατολή», δήλωσε ο Ρούμπιο, προσθέτοντας πάντως ότι η συνεργασία συνεχίζεται σε άλλους τομείς, επικαλούμενος την ενίσχυση της Πολωνίας.

Τόνισε επίσης ότι οι ΗΠΑ διατηρούν παγκόσμιες υποχρεώσεις και επανεξετάζουν συνεχώς την ανάπτυξη στρατευμάτων τους, σημειώνοντας πως αυτό «δεν αποτελεί τιμωρητική ενέργεια».

Στο επίκεντρο και η Γερμανία

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την αποχώρηση 5.000 στρατιωτών από τη Γερμανία μετά από ένταση μεταξύ Τραμπ και του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς σχετικά με τον πόλεμο με το Ιράν.

Παραμένει ασαφές αν οι επιπλέον δυνάμεις που θα σταλούν στην Πολωνία προέρχονται από τη Γερμανία ή αποτελούν διαφορετική αποστολή.

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών, Γιόχαν Βάντεφουλ, χαιρέτισε επίσης την αμερικανική απόφαση, λέγοντας ότι «εξυπηρετεί όχι μόνο την ασφάλεια της Πολωνίας αλλά ολόκληρης της συμμαχίας».

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι το Βερολίνο βρίσκεται σε «συνεχείς συζητήσεις» με την Ουάσινγκτον για την ανάπτυξη πυραυλικών συστημάτων μεγάλου βεληνεκούς στη Γερμανία.

Πιέσεις προς τους συμμάχους και το Ιράν

Ο Τραμπ έχει επικρίνει επανειλημμένα τους συμμάχους του ΝΑΤΟ για την απροθυμία τους να στηρίξουν πιο σκληρή στάση απέναντι στο Ιράν και τις πιέσεις για τα Στενά του Ορμούζ.

Ο Ρούμπιο δήλωσε πως υπάρχει «μικρή πρόοδος» στις διαπραγματεύσεις για το Ιράν, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Περιμένουμε ενημέρωση για τις συνομιλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Δεν θέλω να υπερβάλω, αλλά υπάρχει κάποια μικρή κινητικότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Καθησυχαστικοί οι γιατροί για την υγεία της Ειρήνης Αγαπηδάκη μετά την αδιαθεσία στη Βουλή

Μετά τις παρεμβάσεις του ΙΣΑ ξεκινούν οι πληρωμές του προγράμματος «Δοξιάδη»

Θερινό Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα 2026 από τον e-ΕΦΚΑ: Αύριο αρχίζει η υποβολή αιτήσεων – Όλες οι λεπτομέρειες

Ευρωπαϊκές μετοχές: Στα υψηλότερα επίπεδα των δύο τελευταίων εβδομάδων – Ο ρόλος των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Η OpenAI ισχυρίζεται ότι έλυσε ένα άλυτο μαθηματικό πρόβλημα 80 ετών

Οι «κολασμένοι» πλανήτες που μοιάζουν με την Αφροδίτη ίσως είναι διπλάσιοι σε αριθμό από τις κατοικήσιμες Γαίες στο σύμπαν
περισσότερα
17:24 , Παρασκευή 22 Μαΐου 2026

Ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία: Νεκροί και δεκάδες τραυματίες, παιδιά μεταξύ των θυμάτων στο Ντνίπρο

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 52 τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις σε διά...
14:41 , Παρασκευή 22 Μαΐου 2026

Πολιτικός «σεισμός» στην Τουρκία: Στο ΣτΕ προσέφυγε το CHP για την καθαίρεση Οζέλ – Επεισόδια και νέες κινητοποιήσεις απόψε

Σε κατάσταση πρωτοφανούς πολιτικής κρίσης έχει περιέλθει η αξιωματική αντιπολίτευση της Τουρκί...
12:28 , Παρασκευή 22 Μαΐου 2026

Al Arabiya: Αυτό είναι το προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Μια σημαντική διπλωματική κινητικότητα που θα μπορούσε να οδηγήσει στην εξομάλυνση των σχέσεων...
12:05 , Παρασκευή 22 Μαΐου 2026

ΝΑΤΟ: Το σχέδιο του Μαρκ Ρούτε για τη μείωση της εξάρτησης από τις ΗΠΑ και το «φλερτ» με τον Τραμπ

Σε μια κρίσιμη φάση αναπροσαρμογής της στρατηγικής του εισέρχεται το ΝΑΤΟ, καθώς οι Ευρωπαίοι ...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν