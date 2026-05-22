Al Arabiya: Αυτό είναι το προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Μια σημαντική διπλωματική κινητικότητα που θα μπορούσε να οδηγήσει στην εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με το Πακιστάν να αναλαμβάνει ρόλο-κλειδί ως διαμεσολαβητής.

Καθώς οι πιέσεις του Ισλαμαμπάντ εντείνονται στο παρασκήνιο, είδε το φως της δημοσιότητας ένα λεπτομερές προσχέδιο συμφωνίας 9 σημείων, το οποίο τελεί υπό την έγκριση των δύο πλευρών. Σημειώνεται πως χθες, Πέμπτη, το δίκτυο Al-Arabiya, επικαλούμενο ιρανικά ΜΜΕ, είχε αναφερθεί στο συγκεκριμένο προσχέδιο.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια κρίσιμη καμπή, προσφέροντας μια ρεαλιστική διέξοδο από το πολεμικό αδιέξοδο, παρά τις μέχρι πρότινος αδιάλλακτες δημόσιες τοποθετήσεις της Τεχεράνης και της Ουάσινγκτον.

مصادر العربية:

. مسودة الاتفاق تشمل وقفا فوريا وشاملا وغير مشروط لإطلاق النار بكل الجبهات

. المسودة تشمل الالتزام بعدم استهداف البنية العسكرية أو المدنية أو الاقتصادية

. مسودة الاتفاق تتضمن وقف العمليات العسكرية ووقف الحرب الإعلامية

. المسودة تشمل احترام السيادة والسلامة…

Οι 9 όροι του προσχεδίου συμφωνίας

Σύμφωνα με πληροφορίες που αποκάλυψαν ενημερωμένες πηγές στο δίκτυο Al-Arabiya, το προσχέδιο της πιθανής συμφωνίας περιλαμβάνει εννέα συγκεκριμένες ρήτρες:

Άμεση, ολοκληρωτική και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα (ξηρά, θάλασσα και αέρα) Αμοιβαία αποχή από τη στοχοποίηση στρατιωτικών, πολιτικών ή οικονομικών υποδομών Τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων και πλήρη παύση του επικοινωνιακού/μιντιακού πολέμου Σεβασμό της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και τη μη ανάμειξη στις εσωτερικές υποθέσεις του κάθε κράτους Διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στον Αραβικό Κόλπο, στα Στενά του Ορμούζ και στη Θάλασσα του Ομάν Δημιουργία ενός κοινού μηχανισμού επιτήρησης και επίλυσης διαφορών/συγκρούσεων Έναρξη διαπραγματεύσεων για όλα τα εκκρεμή ζητήματα εντός 7 ημερών από τη θέση της συμφωνίας σε ισχύ Σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων, η οποία θα ξεκινήσει ως αντάλλαγμα για τη συμμόρφωση του Ιράν με τους όρους της συμφωνίας Δέσμευση στο διεθνές δίκαιο και στον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών

Το αρχικό αυτό προσχέδιο αναμένεται να τεθεί σε ισχύ αμέσως μόλις υπάρξει επίσημη ανακοίνωση και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.

Το παρασκήνιο των προτάσεων και το «όχι» του Τραμπ

Η πορεία προς το προσχέδιο δεν ήταν εύκολη. Η Τεχεράνη παρουσίασε μια νέα πρόταση στις ΗΠΑ, ωστόσο τα όσα δήλωσε δημόσια για το περιεχόμενό της αποτελούσαν επανάληψη όρων που είχαν ήδη απορριφθεί στο παρελθόν από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Οι όροι αυτοί αφορούσαν τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, την καταβολή αποζημιώσεων για τις πολεμικές καταστροφές, την καθολική άρση όλων των αμερικανικών κυρώσεων, καθώς και την αποδέσμευση όλων των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και κεφαλαίων στο εξωτερικό.

Η Ουάσινγκτον απάντησε άμεσα σε αυτή την πρόταση μέσω του Πακιστανού διαμεσολαβητή, ο οποίος παρέδωσε την αμερικανική απάντηση στην Τεχεράνη.

Υπενθυμίζεται πως ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν, Ασίμ Μουνίρ, ταξίδεψε χθες στην Τεχεράνη για διευρυμένες συνομιλίες και διαβουλεύσεις σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν, όπως μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ISNA.

Η ιρανική πλευρά ανακοίνωσε ότι βρίσκεται στο στάδιο της εξέτασης των αμερικανικών θέσεων.