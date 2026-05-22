Φάμελλος: Η ΝΔ προσβάλλει τη Βουλή, τους πολίτες και το Σύνταγμα

Αποχώρησε η ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ από τη συνεδρίαση της Βουλής με θέμα την σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές, μετά την ομιλία του προέδρου του κόμματος Σωκράτη Φάμελλο, ο οποίος κατήγγειλε «κοινοβουλευτικό πραξικόπημα» από την πλευρά της κυβέρνησης.

Ο κ. Φάμελλος έκανε λόγο για «σοφιστείες Βορίδη» όσον αφορά την αύξηση του ορίου των ψήφων για την έγκριση της εξεταστικής στις 151, με το επιχείρημα ότι πρόκειται για ζήτημα εθνικής άμυνας ή εξωτερικής πολιτικής.

«Δεν θα νομιμοποιήσουμε την νέα παραβίαση του Συντάγματος. Και είναι ώρα να μιλήσουμε για την επόμενη μέρα. Θα υπάρχει δημοκρατία και ισονομία στην πατρίδα μας όχι αυτή η λαίλαπα. Κύριε πρόεδρε αποχωρούμε από την συνεδρίαση γιατί η ΝΔ προσβάλλει την Βουλή, τους πολίτες και το Σύνταγμα», είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Στην παρέμβασή του στην αρχή της συνεδρίασης, είχε καταγγείλει ότι, «με εντολή Μητσοτάκη», το «κατάλληλο δίδυμο Βορίδη-Φλωρίδη» παραβιάζει το Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής.

«Η κυβερνητική πλειοψηφία θέλει πάση θυσία να κρύψει την αλήθεια για το σκάνδαλο των υποκλοπών να τελειώνει αυτήν την εβδομάδα με όλα τα σκάνδαλα», είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας επίσης ότι «με σύμμαχο την ηγεσία του Αρείου Πάγου» στόχος της κυβέρνησης είναι να μπει το σκάνδαλο στο αρχείο «έχοντας ως αφήγημα ότι είναι υπόθεση ιδιωτών». Ωστόσο, όπως επισήμανε, η απόφαση του πλημμελειοδικείου «αποκάλυψε πολλά» και ήταν υποχρέωση της αντιπολίτευσης να υποβάλει αίτημα εξεταστικής, όπως έκανε το 2022.

Ο Σ. Φάμελλος διερωτήθηκε τί έχει αλλάξει από το 2022 που εγκρίθηκε το αίτημα για εξεταστική και τώρα επιχειρεί η κυβέρνηση να το εμφανίσει ως «ζήτημα εθνικής άμυνας και εξωτερικής πολιτικής για να θέσει τον πήχη στους 151 βουλευτές, να μην ψηφίσει την εξεταστική και έτσι να μπαζώσει, να συγκαλύψει ένα μεγάλο σκάνδαλο δημοκρατίας όπως είναι το σκάνδαλο των υποκλοπών».

«Αυτό που άλλαξε είναι ότι τρέμετε», κατήγγειλε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας λόγο για «εκβιαζόμενο πρωθυπουργό» από έναν «απόστρατο αξιωματικό του Ισραήλ» που έχει καταθέσει ότι «το κακόβουλο λογισμικό το έδινε μόνο σε χώρες και υπηρεσίες».

Κλείνοντας την πρώτη του παρέμβαση, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κάλεσε του βουλευτές της συμπολίτευσης να ψηφίσουν κατά συνείδηση γιατί «δεν είναι σκάνδαλο που αφορά τα σύνορα, την εξωτερική πολιτική, αλλά αφορά την παραβίαση του δικαιώματος του απορρήτου των τηλεφωνικών συνομιλιών» αλλά και τον πρόεδρο της Βουλής να πάρει θέση.

«Το μόνο που απειλείται είναι η καρέκλα του κ. Μητσοτάκη, όλοι το έχουν καταλάβει δεν είναι θέμα ιδιωτών, είναι θέμα Μαξίμου», κατέληξε.