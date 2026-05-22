Σαμαράς κατά Μητσοτάκη: Δεν είστε ηγεμόνας, είστε πρωθυπουργός – H Ελλάδα έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο φρενοκομείο

Σφοδρή επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, μιλώντας στη συζήτηση στη Βουλή για τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις.

Ο κ. Σαμαράς αναφέρθηκε αρχικά στα εθνικά θέματα, τονίζοντας ότι ο «οδικός χάρτης της υλοποίησης των Τουρκικών αναθεωρητικών σχεδίων για το Αιγαίο μας, τη Θράκη και την Ανατολική Μεσόγειο δεν είναι κρυφός. Συστηματικά εδώ και μια πενταετία περίπου η “Γαλάζια Πατρίδα” του Ερντογάν όχι μόνο εξαγγέλλεται δημοσίως αλλά και υλοποιείται στην πράξη, με τετελεσμένα. Έχω προειδοποιήσει ότι η πολιτική του κατευνασμού είναι μια φενάκη κι οδηγεί σε αποθράσυνση των γειτόνων. Σε κάθε βήμα δικής μας υποχώρησης προβάλλουν και την επόμενη διεκδίκησή τους. Ήρεμα νερά δεν υπήρξαν ποτέ από την πλευρά τους. Υπήρξαν μόνο επικοινωνιακά, επειδή εμείς δεν αντιδρούσαμε. Κι έτσι, καταφέραμε να τους ξεπλύναμε διεθνώς».

Επίθεση στην κυβέρνηση για τα ελληνοτουρκικά

Η κατάσταση τώρα είναι ακόμα πιο επικίνδυνη, όπως είπε, καθώς, η εξαγγελία από την Τουρκία για νομοθέτηση μιας εντελώς αυθαίρετης, παράνομης και παράλογης επέκτασής της στο Αιγαίο, δεν είναι αστείο. «Ούτε γίνεται για εσωτερική κατανάλωση. Είναι η κρίσιμη στιγμή που περιμένουν. Το turning point στα ελληνοτουρκικά. Εάν αυτό συμβεί, οδηγούμαστε σε εθνική κρίση με μαθηματική ακρίβεια. Επιθυμούν να υπάρξει θερμό επεισόδιο ώστε αυτό να αποτελέσει την αφορμή για διαιτησία. Αυτός είναι ο Τουρκικός στόχος. Η κατάργηση των διεθνών Συνθηκών, η συνδιαχείριση δικών μας περιοχών, η επέκτασή της. Λίγο-λίγο. Τα λάθη της κυβέρνησης δικαιώνουν την Τουρκική θρασύτητα. Οι συνθήκες “περί φιλίας”, οι υποκλίσεις, η κουβέντα “ας με πουν και μειοδότη”, το καλώδιο στην Κάσο που το πήρε η θάλασσα, δεν είναι πολιτική. Είναι η επιτομή μιας χώρας σε υποχώρηση», σημείωσε.

«Η πρόσφατη δημόσια παραδοχή του κ.Γεραπετρίτη, ότι εάν η Τουρκία υλοποιήσει τις εξαγγελίες της δεν αποκλείεται η κλιμάκωση της έντασης, είναι η παραδοχή ότι αυτή η πολιτική απέτυχε. Προσχώρησε άραγε και ο υπουργός Εξωτερικών σ’ εμάς, που μας λέγατε “επαγγελματίες ανησυχούντες”; Προειδοποιώ και πάλι: η Ελλάδα πρέπει να κινηθεί σε όλα τα διεθνή Φόρα και με όλες τις δυνατές συμμαχίες της ΠΡΙΝ η Τουρκία νομοθετήσει. Δεν καταλαβαίνετε, επιτέλους, ότι πρέπει να προλάβουμε πριν να είναι αργά;

Οφείλουμε, λοιπόν, να πάρουμε πρωτοβουλίες, ειδικά στην Ε.Ε. Να εξαντλήσουμε όλο το γεωπολιτικό μας αποτύπωμα. Να καταστεί σαφής η αποφασιστικότητα μας. Να απειλήσουμε ακόμα και με αλλαγή στάσης, σε σειρά ζητημάτων. Και να απαιτήσουμε την προστασία του ευρωπαϊκού χώρου, με όλα τα διπλωματικά μας μέσα. Τώρα, όχι μετά» πρόσθεσε.

Ο κ. Σαμαράς αναφέρθηκε στον Κωνσταντίνο Καραμανλή, ο οποίος, όπως είπε, έβαλε την Ελλάδα στην Ευρώπη για τρεις λόγους. Για την προστασία της δημοκρατίας, για την οικονομική ευημερία και για τη θωράκιση της ασφάλειας μας.

«Θα εγκαταλείψουμε τη θωράκιση της ασφάλειας; Όσο για τα οπλικά μας συστήματα, μην προκαλείτε. Μέχρι και για υλοποίηση του ενιαίου αμυντικού δόγματος με την Κύπρο λέγατε ορισμένοι. Και κάποιοι με εγκαλούσαν ότι δεν είπα “μπράβο” στην κυβέρνηση. Βέβαια εγώ είχα πει ότι η κίνηση ήταν σωστή, αλλά αναρωτιόμουν μήπως είχαν επικοινωνιακό χαρακτήρα όσα λέγατε… Και σας πρότεινα να αρπάξετε την ευκαιρία και να ζητήσετε συστάθμευση στην Κύπρο» τόνισε.

Τι είπε για τις υποκλοπές

Περνώντας στο θέμα των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων, ο κ. Σαμαράς έκανε ειδική αναφορά σε μία φράση που χρησιμοποίησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο συνέδριο της ΝΔ, κάνοντας λόγο για ακόμη μία παράσταση αλαζονείας. «Διερωτήθηκε ρητορικά: “ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα στο Μέγαρο Μαξίμου”. Για την ακρίβεια, αντέγραψε μια παλιά διαφήμιση της Χίλαρυ Κλίντον. Σύνηθες… Εννοούσε, δηλαδή, ότι είναι ο μόνος ικανός για πρωθυπουργός της Ελλάδας, κανείς άλλος δεν συγκρίνεται μαζί του… Κι αναρωτιέμαι: χτύπησε το τηλέφωνό του για να του πουν ότι κάποιοι παρακολουθούσαν το μισό υπουργικό συμβούλιο, την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων και τον πρώην πρωθυπουργό της Ελλάδας, δηλαδή εμένα; Κι όταν του το είπαν, 3 το πρωί, τι έκανε;» είπε.

«Το επίσημο αφήγημα της κυβέρνησης έχει ως εξής: τέσσερις ιδιώτες, δύο εκ των οποίων αλλοδαποί, κατάφεραν και ξεγέλασαν όλο το κράτος και για κάποιον απροσδιόριστο λόγο παρακολουθούσαν με το predator συγκεκριμένους στόχους.

Τα ερωτήματα που ακολουθούν είναι αυτονόητα. Γιατί άραγε αυτοί οι τέσσερις “ιδιώτες” να κάνουν υποκλοπές; Και πως έγινε αυτό; Που ήταν η έδρα τους; Και πώς επελέγησαν οι στόχοι; Υπάρχει περίπτωση το υλικό των υποκλοπών να βρίσκεται ακόμα και σε ξένα χέρια; Υπάρχει κυβέρνηση στον κόσμο που δεν θα κινούσε “γη και ουρανό” να μάθει το τι συνέβη; Πολύ περισσότερο για λόγους εθνικής ασφαλείας! Που δεν θα έβαζε τις κρατικές της υπηρεσίες να τα κάνουν όλα “φύλλο και φτερό”;

Κι όμως, υπάρχει: η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη! Αποδεικνύεται ότι “τζάμπα” Χτύπησε το τηλέφωνο στις 3 το πρωί. Απλώς διέκοψαν τον ύπνο του… Εκτός, κι αν δεν υπήρχε καμία ανάγκη να χτυπήσει το τηλέφωνο…» τόνισε ο κ. Σαμαράς.

«Κι εάν τα πράγματα έμεναν μέχρι εκεί, θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι πρόκειται για μια ακόμα κυβερνητική τραγική αποτυχία του υπέροχου, αποτελεσματικού κι αλάνθαστου πάντα επιτελικού κράτους.

Προσέξτε, δεν μιλάμε για τις νόμιμες παρακολουθήσεις της ΕΥΠ, οι οποίες επίσης δημιουργούν κάποια εύλογα ερωτήματα ως προς κάποια πρόσωπα. Όμως, εδώ μιλάμε για το παράνομο λογισμικό predator! Οι υποψίες -μετά και από την απόφαση του Δικαστηρίου σε πρώτο βαθμό- για τυχόν εμπλοκή κρατικών υπηρεσιών ή μέρος αυτών με τους τέσσερις “ιδιώτες” , δεν θα πρέπει να ερευνηθούν από το ίδιο το κράτος; Έχει κάποια βάση ο ισχυρισμός ενός κατηγορούμενου ότι η εταιρεία του, η οποία διαθέτει το predator, συναλλάσσεται μόνο με κρατικούς φορείς και κυβερνήσεις;» πρόσθεσε ο πρώην πρωθυπουργός.

«Μία στο τόσο να έχει δίκιο, δεν πρέπει αυτό να ερευνηθεί από ένα σοβαρό κράτος; Γιατί δεν έχει συμβεί; Και γιατί δε συμβαίνει, έστω και τώρα; Κι εάν το κράτος -για κάποιους ακατανόητους λόγους- δεν το επιθυμεί, η Βουλή δεν πρέπει να το ερευνήσει, μετά και από τα στοιχεία της δίκης;

Κι ερχόμαστε στη σημερινή πρωτοφανή διαδικασία. Η κυβέρνηση που διατρανώνει ότι η όλη υπόθεση αφορά τέσσερις ιδιώτες και μόνο, τώρα επικαλείται ζητήματα εθνικής ασφάλειας! Σοβαρολογείτε; Το 2022 δεν είχε γίνει επίκληση εθνικής ασφάλειας. Τι άλλαξε; Κι εάν είναι ξαφνικά θέμα εθνικής ασφάλειας, τότε γιατί δεν έχει γίνει καμία κρατική έρευνα; Εννοείτε, τελικά, ότι εμπλέκεται το κράτος με τους «ιδιώτες» ;Γιατί, τι άλλο να σκεφτεί ο κάθε λογικός άνθρωπος; Γιατί δεν θέλετε την έρευνα; Τι σας ενοχλεί;

Εκτός κύριοι της κυβέρνησης εάν ψεύδεστε. Εάν η αλήθεια είναι άλλη. Εάν η υπόθεση είναι πιο σκοτεινή. Και κάτι συγκαλύπτετε. Αλλά εδώ μιλάμε για τη Δημοκρατία και την ποιότητά της. Και δεν μπορείτε κ.Μητσοτάκη να επικαλείστε την αναβάθμιση της ποιότητας της Δημοκρατίας, της ισονομίας και των δήθεν συνταγματικών δικαιωμάτων στον γάμο των ομόφυλων και στους ΛΟΑΤΚΙ, αλλά να αδιαφορείτε για τις παράνομες παρακολουθήσεις και υποκλοπές του πολιτικού, στρατιωτικού, θεσμικού και οικονομικού συστήματος της χώρας! Για όνομα του Θεού! Πόσο πια θα εξευτελίσετε τους θεσμούς αλλά ακόμα και αυτήν την έρημη Νέα Δημοκρατία; Τι φοβάστε κ.Μητσοτάκη;» συνέχισε.

«Μεταλλαγμένο κόμμα η ΝΔ»

«Είμαι εδώ, στη Βουλή, από το 1977. Έχω την τιμή να είμαι ο πρώτος πρωθυπουργός κανονικής τρικομματικής κυβέρνησης της Μεταπολίτευσης, στην πτωχευμένη Ελλάδα του 2012-2015. Την οποία, με τις θυσίες του ελληνικού λαού, κρατήσαμε όρθια μέσα στην Ευρώπη. Έχω την τιμή να είμαι ο πρώτος Έλληνας βουλευτής που ψηφίστηκε σε ηλικία 26 ετών. Έχω επίσης την τιμή να είμαι ο πρώτος εκλεγμένος πρόεδρος από τη λαϊκή βάση της Νέας Δημοκρατίας. Όπως και ο πρώτος διαγραμμένος πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της Παράταξης. Ο δεύτερος είναι -μεταφορικά, όπως ο ίδιος είπε- ο Κώστας Καραμανλής. Μας διέγραψε βέβαια και τους δυο -κυριολεκτικά- προχθές στο Συνέδριο ακόμα και από τα βίντεο της ιστορίας του κόμματος, ο κ.Μητσοτάκης.

Και πολύ καλά έκανε από την πλευρά του…Διότι η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, από την ίδρυσή της, είναι μια διαδρομή δημοκρατική και φωτεινή. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, τον οποίον υπηρέτησα από την πρώτη στιγμή, εγκαθίδρυσε τη Δημοκρατία στη σύγχρονη Ελλάδα, αλλά και στην Παράταξη. Με ομαλότητα, πολιτική σύνθεση, λαϊκή βάση, ευρωπαϊκό προσανατολισμό, πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και πυξίδα το έθνος. Καμία σχέση δηλαδή με το σημερινό μεταλλαγμένο κόμμα του κ. Μητσοτάκη. Ένα πολιτικό μόρφωμα με μια “ποταμίσια ιδεολογία” του “ότι ναναι”. Ένα συνονθύλευμα που δοκιμάζει τις δημοκρατικές αντοχές του Πολιτεύματος, με μεθόδους που δεν αρμόζουν σε ευρωπαϊκό κόμμα. Η σημερινή μέρα θα καταγραφεί ως ένας ακόμα κρίκος αδιαφάνειας, στους πολλούς που έχει στη συλλογή του ο κ.Μητσοτάκης» τόνισε ο κ. Σαμαράς, συνεχίζοντας τα πυρά του προς τον Πρωθυπουργό.

«Το πρόβλημα δεν είναι το τηλέφωνο στις 3 το πρωί αλλά ότι κανείς δεν το σηκώνει»

«“Τρεις το πρωί” χτύπησε το τηλέφωνο στο Μέγαρο Μαξίμου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον “φραπέ” και τον “χασάπη”. Για τα Τέμπη, που τρία χρόνια μετά κανείς δεν ξέρει τι έγινε. Για την ακρίβεια,που θερίζει. Για τις απευθείας αναθέσεις, που σοκάρουν. Για την Κάσο, όπου ακόμα αγνοείται το καλώδιο. Για τη ασφάλεια, που έχει κτυπήσει aber alert. Για το δημογραφικό, την πρώτη εθνική μας απειλή. Για την ερημωμένη επαρχία. Για τη νεολαία, που έχει μείνει χωρίς πυξίδα. Για την έντονη μυρωδιά που έχει κατακλύσει 3 μέρες την Αθήνα και κανείς δεν ξέρει τίποτα…

“Τρείς το πρωί” χτυπάει το τηλέφωνο καθημερινά για τη “Γαλάζια Πατρίδα” του Ερντογάν. Την Αλβανία του Ράμα. Τα Σκόπια που είναι πια ανεξέλεγκτα. Το Ουκρανικό drone στη Λευκάδα… Το πρόβλημα κ. Μητσοτάκη δεν είναι στο τηλέφωνο. Είναι στο ότι δεν το σηκώνει κανείς… Κι όπως θα σας έλεγε ο ιδρυτής της Παράταξης, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, “η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο φρενοκομείο”. Φέρετε την απόλυτη ευθύνη» επισήμανε ακόμη ο κ. Σαμαράς, εξαπολύοντας νέες βολές στο τέλος της ομιλίας του.

«Η Ελλάδα δεν είναι ιδιοκτησία σας. Δεν είστε Κυβερνήτης ή Ηγεμόνας. Είστε πρωθυπουργός. Κι οφείλετε -έστω και τώρα- να σεβαστείτε τη θεσμική λειτουργία και την αξιοπρέπεια αυτής της χώρας. Γιατί η Ελλάδα υπήρξε, υπάρχει και θα υπάρχει και μετά από εσάς κ. Μητσοτάκη» κατέληξε ο κ. Σαμαράς.