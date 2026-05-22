Κρήτη: Στον ανακριτή ο θείος και οι ανιψιοί για την υπόθεση εκβιασμών των αγροτών – Τι θα υποστηρίξουν στις απολογίες τους

Δήμητρα Κόκκορη

Κοινωνία

κύκλωμα Κρήτη
Ενώπιον του ανακριτή Ρεθύμνου οδηγήθηκαν νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής (22/5) οι τρεις κατηγορούμενοι για το κύκλωμα με τους εκβιασμούς αγροτών σε Βορίζια και Αμάρι, στην Κρήτη. Πρώτος έφτασε στα δικαστήρια ο ένας εκ των δύο ανιψιών.

Οι τρεις συλληφθέντες, δύο αδέλφια και ο θείος τους, φέρονται ως βασικά μέλη της υπό διερεύνηση εγκληματικής οργάνωσης, σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία.

Τα δύο αδέλφια, ηλικίας 44 και 39 ετών και ο 43χρονος θείος τους, κατηγορούνται για σειρά σοβαρών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων εκβιασμοί, καταπατήσεις, απειλές, εκφοβισμοί, ξυλοδαρμοί και φθορές περιουσιών σε βάρος κατοίκων κυρίως χωριών του Δήμου Αμαρίου.

Υπενθυμίζεται ότι ο 43χρονος θείος είχε συλληφθεί στην Αθήνα και μετήχθη στη συνέχεια στην Κρήτη, προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον των ανακριτικών αρχών.

Τι θα υποστηρίξουν στις απολογίες τους

Σύμφωνα με πληροφορίες της Νέας Κρήτης, κατά τις απολογίες τους οι τρεις κατηγορούμενοι αναμένεται να αρνηθούν στο σύνολό τους τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση αποτελεί προϊόν «σκευωρίας» και οργανωμένης προσπάθειας στοχοποίησης της οικογένειας. Η υπερασπιστική τους γραμμή κάνει λόγο για μεμονωμένα περιστατικά και όχι για ενιαίο εγκληματικό δίκτυο.

Η υπόθεση έχει επαναφέρει στο προσκήνιο σοβαρές καταγγελίες κατοίκων για καθεστώς φόβου στην περιοχή, με αναφορές σε εμπρησμούς, πιέσεις, εκφοβισμούς και καταπατήσεις, που – σύμφωνα με μαρτυρίες – παρέμεναν για χρόνια χωρίς ουσιαστική αντιμετώπιση.

Σύμφωνα με τη δικογραφία 107 κάτοικοι είχαν αποστείλει αναφορά προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ήδη από το 2022, για συνθήκες τρομοκράτησης στην περιοχή της Σάτας Αμαρίου.

Σε υπηρεσιακά έγγραφα της ΕΛ.ΑΣ. γίνεται λόγος για δυσκολίες αστυνόμευσης λόγω της γεωγραφίας της περιοχής, ενώ στο πλαίσιο της προανάκρισης έχει διαταχθεί και άρση τηλεφωνικού απορρήτου για τη χαρτογράφηση των κινήσεων των εμπλεκομένων.

