Ρούμπιο: Προειδοποιεί για τη «δυσαρέσκεια» Τραμπ ενόψει της «ιστορικής» Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα – «Μικρή πρόοδος» με το Ιράν

Η επικείμενη Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα αναμένεται να εξελιχθεί σε μία από τις πιο καθοριστικές και τεταμένες συναντήσεις στην ιστορία της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

Σε δηλώσεις του από τη Σουηδία, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, έστειλε ένα σαφές μήνυμα στους συμμάχους, προειδοποιώντας ότι οι ηγέτες θα κληθούν να αντιμετωπίσουν άμεσα τη βαθιά απογοήτευση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη στάση της Ευρώπης στη Μέση Ανατολή.

Η «δυσαρέσκεια» του Τραμπ και μια Σύνοδος-προειδοποίηση

Ο Μάρκο Ρούμπιο ξεκίνησε τις δηλώσεις του ευχαριστώντας τη Σουηδία για τη φιλοξενία της υπουργικής συνάντησης στο Χέλσινγκμποργκ.

Ωστόσο, οι φιλοφρονήσεις σταμάτησαν εκεί, καθώς ο Αμερικανός ΥΠΕΞ χρησιμοποίησε μια σχεδόν «τραμπική» ρητορική -σχολιάζει ο Guardian- για να περιγράψει τη Σύνοδο της Άγκυρας που θα πραγματοποιηθεί σε περίπου έξι εβδομάδες, χαρακτηρίζοντάς την ως «μία από τις πιο σημαντικές συνόδους κορυφής ηγετών στην ιστορία του ΝΑΤΟ».

Όπως εξήγησε, οι ηγέτες θα πρέπει να ανταποκριθούν στη δυσαρέσκεια του Τραμπ για τη στάση της Συμμαχίας απέναντι στις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή.

«Αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί, δεν πρόκειται να επιλυθεί ή να αντιμετωπιστεί σήμερα. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να συζητηθεί σε επίπεδο ηγετών», είπε.

Αναφερόμενος στην πρόσφατη ανακοίνωση των ΗΠΑ για την αποστολή 5.000 στρατιωτών στην Πολωνία, ο Ρούμπιο ξεκαθάρισε ότι η Ουάσινγκτον επανεξετάζει συνεχώς τη γεωγραφική κατανομή των δυνάμεών της με βάση τα παγκόσμια συμφέροντά της.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να έχουν παγκόσμιες δεσμεύσεις τις οποίες πρέπει να εκπληρώσουν όσον αφορά την ανάπτυξη των δυνάμεών μας, και αυτό απαιτεί από εμάς να επανεξετάζουμε συνεχώς πού τοποθετούμε στρατεύματα», εξήγησε.

«Αυτό δεν είναι κάτι τιμωρητικό, είναι απλώς κάτι που βρίσκεται σε εξέλιξη και προϋπήρχε», έσπευσε να διευκρινίσει. Παράλληλα, σημείωσε ότι υπάρχει άφθονο πεδίο για συνεργασία με το ΝΑΤΟ όσον αφορά την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας.

«Μικρή πρόοδος» με το Ιράν – Το «χαράτσι» στα Στενά του Ορμούζ

Περνώντας στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, ο Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε εκτενώς στο Ιράν, αποκαλύπτοντας ότι υπάρχει «κάποια μικρή πρόοδος» στις συνομιλίες με την Τεχεράνη.

«Δεν θέλω να υπερβάλω, αλλά υπήρξε μια μικρή κινητικότητα, και αυτό είναι καλό. Οι θεμελιώδεις αρχές παραμένουν οι ίδιες: Το Ιράν δεν μπορεί ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, απλώς δεν γίνεται», τόνισε.

Ανέφερε ότι οι ΗΠΑ πρέπει να αντιμετωπίσουν το ζήτημα του εξαιρετικά εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν και να αποκαταστήσουν την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Ο Αμερικανός υπουργός κατηγόρησε ευθέως την Τεχεράνη ότι προσπαθεί να επιβάλει ένα παράνομο καθεστώς διοδίων σε μια διεθνή θαλάσσια δίοδο, επιχειρώντας μάλιστα να παρασύρει και γειτονικές χώρες.

«Το Ιράν προσπαθεί να δημιουργήσει ένα σύστημα διοδίων. Προσπαθούν μάλιστα να πείσουν το Ομάν να συμμετάσχει μαζί τους σε αυτό το σύστημα διοδίων σε μια διεθνή θαλάσσια οδό. Δεν υπάρχει χώρα στον κόσμο που θα έπρεπε να το δεχτεί αυτό», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Το θρίλερ με το βέτο στον ΟΗΕ

Στο πλαίσιο αυτό, ο Ρούμπιο αποκάλυψε ότι οι ΗΠΑ, σε συνεργασία με το Μπαχρέιν, έχουν ετοιμάσει ένα προσχέδιο ψηφίσματος στον ΟΗΕ, το οποίο έχει συγκεντρώσει «τον υψηλότερο αριθμό συνυποστηρικτών από οποιοδήποτε άλλο ψήφισμα που έχει κατατεθεί ποτέ ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας».

Σημείωσε, μάλιστα, ότι «σχεδόν κάθε χώρα» που εκπροσωπείται στο ΝΑΤΟ έχει συνυπογράψει το ψήφισμα, εκφράζοντας την ελπίδα ότι οι ελάχιστες που απομένουν θα το πράξουν σύντομα.

Ωστόσο, εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για τη στάση συγκεκριμένων μόνιμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας.

«Δυστυχώς, μερικές χώρες στο Συμβούλιο Ασφαλείας σκέφτονται να ασκήσουν βέτο. Αυτό θα ήταν αξιοθρήνητο», σχολίασε.

«Εμείς, ωστόσο, κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επιτύχουμε το είδος της παγκόσμιας συναίνεσης που είναι απαραίτητη για να αποτραπεί αυτό, και προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε τα Ηνωμένα Έθνη. Ας δούμε αν τα Ηνωμένα Έθνη λειτουργούν ακόμα».

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο Μάρκο Ρούμπιο προσπάθησε να δώσει έναν πιο αισιόδοξο τόνο, δηλώνοντας ότι προσβλέπει σε «μια καλή συνάντηση σήμερα» η οποία θα «θέσει τις βάσεις για τη συνάντηση των ηγετών σε περίπου έξι εβδομάδες».