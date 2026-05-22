Αγρίνιο: Σοβαρό επεισόδιο ανάμεσα σε 16χρονη και μητέρα ανήλικης – Συνελήφθησαν και οι δύο

Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν στο Αγρίνιο, όπου μια 16χρονη και η μητέρα ανήλικης μαθήτριας συνελήφθησαν έπειτα από σοβαρό επεισόδιο σωματικής και λεκτικής βίας, που φέρεται να αποτελεί συνέχεια μακροχρόνιας αντιπαράθεσης μεταξύ ανηλίκων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπόθεση ξεκίνησε μετά από καταγγελία μητέρας και κόρης, οι οποίες ανέφεραν ότι η 16χρονη κατηγορούμενη απείλησε την ανήλικη έξω από σχολικό συγκρότημα της πόλης. Παράλληλα, καταγγέλθηκε ότι η ίδια μαθήτρια φερόταν το τελευταίο δίμηνο, να ασκούσε συστηματική ψυχολογική και σωματική βία σε συνομήλική της, με ύβρεις, απειλές και επιθέσεις.

Η ένταση κορυφώθηκε λίγο αργότερα σε πλατεία του Αγρινίου, όπου η 16χρονη και η μητέρα της ανήλικης που φέρεται να δεχόταν τη βία ήρθαν σε ανοιχτή σύγκρουση. Οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορήθηκαν για εξύβριση και απειλές, ενώ σημειώθηκε και επεισόδιο σωματικής βίας.

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, προχώρησαν στις συλλήψεις, ενώ συνελήφθη και η μητέρα της 16χρονης για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων, απειλή και εξύβριση, η οποία αναμένεται να διαβιβαστεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.