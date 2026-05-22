Χανιά: Είχε ερευνηθεί η περιοχή όπου εντοπίστηκε η σορός του 33χρονου γιατρού – Αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση για τις συνθήκες και την αιτία θανάτου

Την εκδοχή της εγκληματικής ενέργειας φέρεται να αποκλείουν οι αστυνομικές Αρχές σχετικά με τον θάνατο του 33χρονου Αλέξη Τσικόπουλου, η σορός του οποίου εντοπίστηκε αργά το απόγευμα της Τετάρτης (20/5/2026), σε δύσβατη περιοχή του Αποκόρωνα Χανίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, μετά την αυτοψία και τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο σημείο, οι Αρχές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο θάνατός του δεν προήλθε από εγκληματική ενέργεια. Τις ακριβείς συνθήκες και την αιτία θανάτου αναμένεται να αποσαφηνίσει η ιατροδικαστική εξέταση.

Οι πρώτες εκτιμήσεις των Αρχών αναφέρουν ότι ο 33χρονος φαίνεται να έφτασε πεζός στο σημείο όπου βρέθηκε νεκρός, ενώ το αυτοκίνητό του εντοπίστηκε σταθμευμένο σε κοντινή απόσταση.

Παράλληλα, ερωτήματα προκαλεί το γεγονός ότι, παρά τις εκτεταμένες έρευνες που είχαν πραγματοποιηθεί στην περιοχή από εξειδικευμένα κλιμάκια της Αστυνομίας, ερευνητές και εκπαιδευμένους σκύλους, η σορός δεν είχε εντοπιστεί νωρίτερα.

Οι αρμόδιοι αποδίδουν τη δυσκολία εντοπισμού στο ιδιαίτερα δύσβατο της περιοχής, στην πυκνή βλάστηση που υπήρχε κατά τη χειμερινή περίοδο, αλλά και στις χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατούσαν το προηγούμενο διάστημα στα Χανιά.