Live – Euroleague Final Four: Χιλιάδες φίλοι του Ολυμπιακού έχουν γεμίσει το «T-Center» – Βγήκαν για ζέσταμα οι «ερυθρόλευκοι», αποθεώθηκε ο Μπαρτζώκας

Το Final Four της Euroleague αρχίζει απόψε, με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει στις 18:00 τη Φενέρμπαχτσε, με στόχο την πρόκριση στον τελικό και την κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού τίτλου της ιστορίας του.

Η διοργάνωση θα διεξαχθεί υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Η ΕΛ.ΑΣ. έχει καταρτίσει ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο, στο οποίο θα συμμετάσχουν τουλάχιστον 4.000 αστυνομικοί, ένστολοι και με πολιτικά, ενώ οι Αρχές θα χρησιμοποιήσουν 600 κάμερες, drones και ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Final Four, η Ολυμπιακή Εγκατάσταση θα διαθέτει ενιαίο Κέντρο Επιχειρήσεων. Το κέντρο θα παρακολουθεί διαρκώς την κατάσταση, θα διευκολύνει την άμεση ανταλλαγή πληροφοριών και θα συντονίζει την ταχεία διαχείριση κάθε περιστατικού.

Οι Αρχές θα εφαρμόσουν αυξημένα μέτρα και στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και στον Πειραιά. Το σχέδιο έχει ως στόχο την ασφαλή μετακίνηση των αποστολών των τεσσάρων φιναλίστ και των φιλάθλων τους.

Οι φίλοι του Ολυμπιακού άρχισαν να συγκεντρώνονται από τις 13:00 στο «Γ. Καραϊσκάκης», προκειμένου να αναχωρήσουν στις 15:00 με τον ηλεκτρικό για το «T-Center». Αντίστοιχα, οι φίλαθλοι της Φενέρμπαχτσε συγκεντρώθηκαν στον σταθμό «Θησείο» από τις 12:00, με τους συρμούς να αναχωρούν περίπου στις 14:00.

Οι φίλαθλοι της Ρεάλ Μαδρίτης και της Βαλένθια συγκεντρώθηκαν στο Παναθηναϊκό Στάδιο από τις 14:00. Οι αναχωρήσεις τους έχουν προγραμματιστεί για τις 16:00, με λεωφορεία.