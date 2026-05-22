ΠΑΣΟΚ κατά Φλωρίδη, Μαρινάκη και Βορίδη για τις υποκλοπές: «Ως εδώ με την υποκρισία»

Κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση, διασταύρωσαν τα ξίφη τους σήμερα (22/5/2026) στη Βουλή για την υπόθεση των υποκλοπών με αιχμή του δόρατος και την κατάθεση του Διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμίρη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Η Χαριλάου Τρικούπη καλεί τον Παύλο Μαρινάκη και τον Μάκη Βορίδη να ζητήσουν συγγνώμη από τον Νίκο Ανδρουλάκη για τα ψέματα που έλεγαν επί τέσσερα χρόνια, ενώ για τον Γιώργο Φλωρίδη, αναφέρει ότι πιάστηκε πάλι αδιάβαστος.

ΠΑΣΟΚ: Ο κ. Βορίδης και ο κ. Μαρινάκης, έπρεπε να ζητήσουν συγγνώμη από τον Νίκο Ανδρουλάκη

«Ο κ. Μαρινάκης και ο κ. Βορίδης εκπροσωπούν την κυβέρνηση των σκανδάλων διαφθοράς, της καταρράκωσης των θεσμών και της συγκάλυψης. Ας μην το ξεχνούν, όταν τοποθετούνται δημόσια.

Σήμερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προχώρησε σε μια νέα εξόφθαλμη εκτροπή, προκειμένου να προστατεύσει έναν βαρύτατα εκτεθειμένο Πρωθυπουργό, τον οποίο εκβιάζουν σε δημόσια θέα ένας Ισραηλινός απόστρατος και ο ανιψιός του, πρώην γενικός γραμματέας του.

Αυτή δεν είναι μια λαμπρή ιστορία «θριάμβου» σας , αλλά μια ακόμη μελανή σελίδα της διακυβέρνησης σας. Πρωταθλητές στην κατάλυση των θεσμών, στην αποφυγή της διαφάνειας και της λογοδοσίας. Άξιοι μιμητές του Όρμπαν» υπογραμμίζει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του.

«Το ότι μιλάει ο κ. Βορίδης για «δημοκρατικό καθήκον», είναι προφανώς το ανέκδοτο της ημέρας. Το ότι ασκεί ο κ. Βορίδης κριτική στο Νίκο Ανδρουλάκη για την προσήλωση του στη δημοκρατία, είναι παράσημο.

Ο κ. Βορίδης όταν παραβιάστηκαν οι νόμοι και παρακολουθήθηκε, έκανε το δημοκρατικό του καθήκον γαργάρα και δεν συνέδραμε τη δικαιοσύνη.

Θα ήταν φαίνεται ένας “άλλος Βορίδης”, αυτός που χθες δήλωσε πως δεν τον κάλυψε η απάντηση Δεμίρη και ασκούσε κριτική στον Εισαγγελέα που δεν τον κάλεσε ως μάρτυρα στην υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων.

Ως εδώ με την υποκρισία. Αν κάτι έπρεπε να κάνουν σήμερα ο κ. Βορίδης και ο κ. Μαρινάκης, ήταν να ζητήσουν συγγνώμη από τον Νίκο Ανδρουλάκη για τα ψέματα που έλεγαν επί τέσσερα χρόνια και γκρέμισε με την κατάθεση του ο Διοικητής της ΕΥΠ» προσθέτει το ΠΑΣΟΚ.

Και ο Γιώργος Φλωρίδης στο στόχαστρο του ΠΑΣΟΚ – «Παγιδεύτηκε στο ίδιο του το ψέμα»

Στο στόχαστρο του ΠΑΣΟΚ βρέθηκε και ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, με το ΠΑΣΟΚ να τον κατηγορεί για παραπληροφόρηση και προσπάθεια πολιτικής κάλυψης της κυβέρνησης. Αφορμή στάθηκαν οι αναφορές του υπουργού στους «κοινούς στόχους» ΕΥΠ και Predator, καθώς σε «φωστήρες».

«Ως γνήσιος φωστήρας ο ίδιος δήλωσε πως οι κοινοί στόχοι ΕΥΠ – Predator ήταν 11, ενώ όπως έχει προκύψει από την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου ήταν 27. Προκειμένου, δε, να καλύψει τις ευθύνες της κυβέρνησης την οποία εκπροσωπεί, επιστράτευσε μια σοφιστεία ότι δήθεν δεν είχε λόγο η κυβέρνηση να παρακολουθεί μέσω Predator γιατί μπορούσε να παρακολουθεί μέσω ΕΥΠ. Πάλι αδιάβαστος. Στις περισσότερες περιπτώσεις η έναρξη παρακολούθησης από τη μια πηγή ξεκινά ακριβώς όταν τελειώνει από την άλλη» τόνισε ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

«Δεν γνωρίζει ο Υπουργός ότι η παρακολούθηση μέσω ΕΥΠ δίνει πρόσβαση μόνο σε συμβατικές συνομιλίες, ενώ η παγίδευση μέσω Predator δίνει πρόσβαση σε όλες τις κρυπτογραφημένες εφαρμογές, την κάμερα, το μικρόφωνο και τις φωτογραφίες του κινητού τηλεφώνου;

Παγιδεύτηκε ο Υπουργός Δικαιοσύνης στο ίδιο του το ψέμα. Τώρα το πόσο νόμιμες ήταν οι επισυνδέσεις της ΕΥΠ, μας το είπε ο κ. Δεμίρης που δήλωσε ότι δεν έχει βρει τις αιτήσεις για την έγκριση των επισυνδέσεων. Είναι λυπηρό που ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαθέτει εαυτόν ως όργανο παραπληροφόρησης», συμπλήρωσε.