Πεντάγωνο: Νέα αποχαρακτηρισμένα αρχεία για UFO με βίντεο και μαρτυρία για «σφαίρες»

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Στιγμιότυπο από βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το Πεντάγωνο και φαίνεται να δείχνει ένα αντικείμενο να πετά κοντά σε αεροσκάφος πάνω από τις νοτιοανατολικές ΗΠΑ
Το Πεντάγωνο έδωσε στη δημοσιότητα νέο πακέτο αποχαρακτηρισμένων αρχείων για τα UFO, ή όπως τα αποκαλεί επίσημα η αμερικανική κυβέρνηση, «μη ταυτοποιημένα ανώμαλα φαινόμενα» (UAP).

Στιγμιότυπο από βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το Πεντάγωνο με την ένδειξη “Συριακό UAP στιγμιαίας επιτάχυνσης
Πάνω από 50 βίντεο και έγγραφα

Η νέα δημοσιοποίηση περιλαμβάνει περισσότερα από 50 βίντεο και έγγραφα που μέχρι πρότινος ήταν διαβαθμισμένα. Ανάμεσά τους βρίσκεται βίντεο της αμερικανικής Ακτοφυλακής από τον Απρίλιο του 2024, στο οποίο φαίνεται αντικείμενο να πετά κοντά σε αεροσκάφος στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ.

Τα «ορμπς» δίπλα σε ελικόπτερο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί γραπτή αναφορά ανώτερου αξιωματικού πληροφοριών των ΗΠΑ, ο οποίος περιέγραψε ότι είδε «δύο μεγάλες σφαίρες» να φωτίζονται δίπλα στο ελικόπτερό του κατά τη διάρκεια αποστολής.

Σύμφωνα με την αναφορά του, οι σφαίρες ήταν «πορτοκαλί με λευκό ή κίτρινο κέντρο» και εξέπεμπαν φως προς όλες τις κατευθύνσεις. Μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν για να αναγνωρίσουν τα αντικείμενα, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Στιγμιότυπο από βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το Πεντάγωνο φαίνεται να δείχνει μια σφαίρα να πετά πάνω από κατοικημένη περιοχή
Το Πεντάγωνο δεν μιλά για εξωγήινους

Η αρμόδια υπηρεσία του Πενταγώνου, AARO, τονίζει ότι δεν έχει βρει στοιχεία πως τα περιστατικά έχουν εξωγήινη προέλευση. Ωστόσο, αρκετά από αυτά παραμένουν «ανεπίλυτα» και δεν έχουν εξηγηθεί.

