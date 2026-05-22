Πεντάγωνο: Νέα αποχαρακτηρισμένα αρχεία για UFO με βίντεο και μαρτυρία για «σφαίρες»

Το Πεντάγωνο έδωσε στη δημοσιότητα νέο πακέτο αποχαρακτηρισμένων αρχείων για τα UFO, ή όπως τα αποκαλεί επίσημα η αμερικανική κυβέρνηση, «μη ταυτοποιημένα ανώμαλα φαινόμενα» (UAP).



Πάνω από 50 βίντεο και έγγραφα

Η νέα δημοσιοποίηση περιλαμβάνει περισσότερα από 50 βίντεο και έγγραφα που μέχρι πρότινος ήταν διαβαθμισμένα. Ανάμεσά τους βρίσκεται βίντεο της αμερικανικής Ακτοφυλακής από τον Απρίλιο του 2024, στο οποίο φαίνεται αντικείμενο να πετά κοντά σε αεροσκάφος στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ.

Τα «ορμπς» δίπλα σε ελικόπτερο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί γραπτή αναφορά ανώτερου αξιωματικού πληροφοριών των ΗΠΑ, ο οποίος περιέγραψε ότι είδε «δύο μεγάλες σφαίρες» να φωτίζονται δίπλα στο ελικόπτερό του κατά τη διάρκεια αποστολής.

Σύμφωνα με την αναφορά του, οι σφαίρες ήταν «πορτοκαλί με λευκό ή κίτρινο κέντρο» και εξέπεμπαν φως προς όλες τις κατευθύνσεις. Μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν για να αναγνωρίσουν τα αντικείμενα, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Το Πεντάγωνο δεν μιλά για εξωγήινους

Η αρμόδια υπηρεσία του Πενταγώνου, AARO, τονίζει ότι δεν έχει βρει στοιχεία πως τα περιστατικά έχουν εξωγήινη προέλευση. Ωστόσο, αρκετά από αυτά παραμένουν «ανεπίλυτα» και δεν έχουν εξηγηθεί.