Ο Δημήτρης Κοργιαλάς αντέδρασε στη χρήση του «Μια φορά» στην εκδήλωση της Μαρίας Καρυστιανού: «Θέλω να γίνω ψαράς»

Κατερίνα Χαμαλέλη

Κοινωνία

Έκπληκτος εμφανίστηκε ο Δημήτρης Κοργιαλάς όταν είδε το τραγούδι «Μια φορά», το οποίο είχε τραγουδήσει μαζί με την Κατερίνα Μουτσάτσου και έχει συνθέσει ο ίδιος, να ακούγεται κατά την παρουσίαση του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού το βράδυ της Πέμπτης στο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης.

Το γνωστό κομμάτι χρησιμοποιήθηκε ως μουσικό υπόβαθρο τη στιγμή που η Κατερίνα Μουτσάτσου βρισκόταν στη σκηνή για την τοποθέτησή της στην εκδήλωση.

Η αιχμηρή αντίδραση του Κοργιαλά

Ο τραγουδιστής και συνθέτης σχολίασε με ιδιαίτερα καυστικό τρόπο το περιστατικό μέσω ανάρτησής του στα social media, αφήνοντας σαφείς αιχμές τόσο για το θέαμα όσο και για τη σύνδεση του τραγουδιού με πολιτικό φορέα.

«Ξύπνησα, έφτιαξα καφέ, άνοιξα και τον υπολογιστή να δω τα νέα και διαπίστωσα ότι όσο δούλευα το βράδυ η καριέρα μου είχε τελειώσει……. δε πειράζει….. ψαράς….. ΨΑΡΑΣ!!!!!! Δε με χαλάει!!! Καλημέρα σας!!!!».
