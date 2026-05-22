Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Τα γυρίσματα του GNTM κρατούν πολλές ώρες – Ντροπή να χασμουρηθείς δίπλα στον Λάκη Γαβαλά»

Δηλώσεις στην εκπομπή “Buongiorno” παραχώρησε η Ζενεβιέβ Μαζαρί, η οποία μίλησε για το GNTM.

«Περνάμε τέλεια στο GNTM. Τρεις μήνες δούλευα για το GNTM και εσείς αναρωτιόσασταν αν θα γίνει» ανέφερε αρχικά η Ζενεβιέβ Μαζαρί. «Τα γυρίσματα κρατούν πολλές ώρες, αλλά είναι ντροπή να χασμουρηθείς δίπλα στον Λάκη Γαβαλά. Εγώ τον θαυμάζω, έχει αστείρευτη ενέργεια» πρόσθεσε.

«Η Μπέττυ είναι σαν να ήταν πάντα στην ομάδα μας. Εγώ δεν την ήξερα και με έχει εκπλήξει. Έχει μια απίστευτη αμεσότητα στον τρόπο που χειρίζεται τα παιδιά. Δεν ξέρω αν θα έχει παραπάνω επεισόδια το GNTM. Εγώ μπορώ να σου πω ότι ολοκλήρωσα τα γυρίσματα του First Dates και βρίσκομαι στον αστερισμό του GNTM. Δεν με ενδιαφέρει ούτε πότε θα παίξουν, ούτε μέχρι πότε θα παίξουν. Εγώ κοιτάω το πρόγραμμά μου» κατέληξε η Ζενεβιέβ Μαζαρί.