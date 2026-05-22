Δημήτρης Νατσιός στη Βουλή: «Κλεπτοκρατία, συγκάλυψη και θεσμική εκτροπή» – ΒΙΝΤΕΟ

Ο πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ, Δημήτρης Νατσιός, εξαπέλυσε από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής επίθεση κατά της κυβέρνησης, με αιχμή το σκάνδαλο των υποκλοπών, το Predator, την ΕΥΠ και την άρνηση ουσιαστικής διερεύνησης της υπόθεσης.

Ο κ. Νατσιός άνοιξε την ομιλία του αναφερόμενος στην παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού και πρώην προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνη Σαμαρά ο οποίος, όπως σημείωσε, «σας έστησε απέναντι και σας έριχνε κανονιές». Τόνισε ότι η κυβέρνηση δέχθηκε πολιτικό εξευτελισμό από έναν άνθρωπο που προέρχεται από τον δικό της χώρο, καθώς περιέγραψε τη σημερινή Νέα Δημοκρατία ως «επιτομή μιας χώρας σε υποχώρηση», με υποχωρητικότητα στα εθνικά θέματα, εγκατάλειψη του ενιαίου αμυντικού δόγματος Ελλάδας–Κύπρου και ιδεολογική μετάλλαξη σε «πολιτικό μόρφωμα».

Περνώντας στο σκάνδαλο των παρακολουθήσεων, ο πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ κατηγόρησε ευθέως την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να στήσει ακόμη ένα «μπάζωμα». Όπως είπε, «μετά το μπάζωμα στα Τέμπη, μετά το μπάζωμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, θέλετε σήμερα να μπαζώσετε οριστικά και τις υποκλοπές». Υπογράμμισε ότι παρά τις αποκαλύψεις, τις μαρτυρίες, τις δηλώσεις και τα στοιχεία που έχουν έρθει στο φως, η κυβέρνηση εμφανίζεται αποφασισμένη να κλείσει την υπόθεση χωρίς να αποδοθούν πολιτικές και ποινικές ευθύνες.

Ο Δημήτρης Νατσιός μίλησε για «θεσμική εκτροπή» και «κοινοβουλευτικό πραξικόπημα», καταγγέλλοντας ότι το Σύνταγμα αντιμετωπίστηκε «σαν κουρελόχαρτο» και έγινε «σύντριμμα». Με αιχμηρή αναφορά στην επίκληση της εθνικής ασφάλειας, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να βαφτίσει «εθνικό απόρρητο» τη διάπραξη ενός εγκλήματος και να κρύψει πίσω από κρατικές σφραγίδες ένα σύστημα παράνομων παρακολουθήσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο γεγονός ότι στο στόχαστρο φέρονται να βρέθηκαν κορυφαία πρόσωπα του δημόσιου βίου, πολιτικοί αρχηγοί, πρώην πρωθυπουργοί, υπουργοί, δικαστικοί, στρατιωτικοί, δημοσιογράφοι και δημόσιοι λειτουργοί. «Πιαστήκατε με τη γίδα στην πλάτη», είπε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν εμφανίζεται για να δώσει απαντήσεις, αλλά για να οργανώσει νέο κλείσιμο της υπόθεσης.

Ο πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ στάθηκε και στην άρνηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να εμφανιστεί ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Όπως τόνισε, η Βουλή δεν μπορεί να απαξιώνεται από κανέναν, ενώ ανέφερε ότι «με βίαιη προσαγωγή έπρεπε να έρθει εδώ ο κύριος Τζαβέλλας», αντί να παραδίδει, όπως είπε, μαθήματα περί διάκρισης των εξουσιών.

Ο κ. Νατσιός ξεκαθάρισε ότι η σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής ήταν μονόδρομος. Όπως υπογράμμισε, πρέπει να απαντηθούν κρίσιμα ερωτήματα: ποιοι παρήγγειλαν, ποιοι γνώριζαν και ποιοι ενέκριναν τη χρήση του Predator, πώς χρηματοδοτήθηκε, ποιοι είχαν πρόσβαση στο υλικό των παρακολουθήσεων, πού βρίσκεται σήμερα αυτό το υλικό και αν όλα έγιναν εν γνώσει του Πρωθυπουργού ή του περιβάλλοντός του.

Η ΝΙΚΗ, όπως δήλωσε, θα στήριζε την πρόταση για Εξεταστική Επιτροπή, ώστε «να βγουν στην επιφάνεια και στο φως όλα». Παράλληλα, έστειλε σαφές μήνυμα προς την κυβέρνηση: «Ακόμη και αν τα καταφέρετε τώρα, η υπόθεση αυτή δεν πρόκειται να κλείσει. Θα σας κυνηγά εσαεί».

Στο δεύτερο μέρος της ομιλίας του, ο πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ συνέδεσε την κρίση των υποκλοπών με τη γενικότερη εικόνα της χώρας. Μίλησε για «κλεπτοκρατία», για έναν λαό ταπεινωμένο από τη φτώχεια, για νέα παιδιά που φεύγουν στο εξωτερικό εξαιτίας της αναξιοκρατίας και της ατιμωρησίας, για δημογραφική κατάρρευση, κοινωνική αποδιοργάνωση και πνευματική καθίζηση.

Απευθυνόμενος στην κυβέρνηση, κατήγγειλε ότι ενώ η Τουρκία εξοπλίζεται και καλλιεργεί τη «Γαλάζια Πατρίδα», η Ελλάδα βυθίζεται σε σκάνδαλα, συγκάλυψη, διχασμό και εσωτερική αποσύνθεση. «Αντί να κυβερνάτε με ταπείνωση, ταπεινώνετε τον λαό», είπε, επισημαίνοντας ότι η φτώχεια είναι ταπείνωση της αξιοπρέπειας.

Ο Δημήτρης Νατσιός έκλεισε την ομιλία του με αναφορά στην πίστη, την Παναγία και την ελπίδα του ελληνικού λαού, τονίζοντας ότι απέναντι στη θεσμική παρακμή, την αδικία και την ατιμωρησία, η ΝΙΚΗ θα συνεχίσει να μιλά καθαρά, χωρίς συμβιβασμούς και χωρίς φόβο.