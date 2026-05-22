Καιρός: Δύσκολο Σάββατο με βροχές και καταιγίδες, προβλέπει ο Μαρουσάκης – Για «ατμοσφαιρική τραμπάλα» στην Ευρώπη μιλά ο Ζιακόπουλος

Δύο μετεωρολόγοι, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης και ο Δημήτρης Ζιακόπουλος προχώρησαν σήμερα Παρασκευή σε προβλέψεις για τον καιρό, καθώς το Σαββατοκύριακο και δη η αυριανή ημέρα προβλέπεται άστατη και δύσκολη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον κ. Μαρουσάκη, το Σάββατο προβλέπονται ισχυρές καταιγίδες, έντονες βροχοπτώσεις και πιθανές χαλαζοπτώσεις σε πολλές περιοχές της χώρας.

Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο και την Κρήτη.

Η αστάθεια θα είναι έντονη από το πρωί του Σαββάτου και θα διατηρηθεί μέχρι αργά το βράδυ, ενώ την Κυριακή τα φαινόμενα θα παρουσιάσουν σταδιακή εξασθένηση.

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτύσσονται καταιγιδοφόρα νέφη, πρώτα στα ορεινά και μετά σε πιο πεδινές και παραθαλάσσιες περιοχές, προκαλώντας τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Στην Αττική, από σήμερα το μεσημέρι θα αυξηθούν οι νεφώσεις στα ορεινά, με μπόρες και καταιγίδες που θα επεκταθούν και σε παραθαλάσσιες περιοχές κατά τις βραδινές ώρες. Το Σάββατο η αστάθεια θα είναι πιο έντονη, με τα φαινόμενα να ξεκινούν από τα βορειοανατολικά και να επηρεάζουν σταδιακά ολόκληρο τον νομό.

Παρόμοιο σκηνικό αναμένεται και στη Θεσσαλονίκη, όπου προβλέπονται βροχές και καταιγίδες κυρίως τις μεσημβρινές ώρες, ενώ την Κυριακή ο άστατος καιρός θα επιμείνει κυρίως στην περιοχή της Χαλκιδικής.

Η Δευτέρα αναμένεται με πιο περιορισμένη αστάθεια, κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, όμως το άστατο μοτίβο φαίνεται πως θα συνεχιστεί και τις πρώτες ημέρες του Ιουνίου, πριν επικρατήσουν πιο θερμές και καλοκαιρινές συνθήκες.

«Ατμοσφαιρική τραμπάλα» με ανοιξιάτικο καύσωνα στην Ευρώπη – Εξαιρετικά άστατα φαινόμενα στην Ελλάδα

«Αψυχολόγητος» χαρακτηρίζεται ο καιρός τις επόμενες μέρες στην Ελλάδα σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, όπου θα σημειωθούν πολύ υψηλές θερμοκρασίες, καθώς θα καταγραφεί και ο πρώτος ανοιξιάτικος καύσωνας. Στη χώρα μας ωστόσο, αυτό δεν θα ισχύσει αφού οι καιρικές συνθήκες θα ναι άστατες, με τοπικές βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου, Δημήτρη Ζιακόπουλου, για τις περισσότερες χώρες της δυτικής και της κεντρικής Ευρώπης αρχίζει παρατεταμένη περίοδος πολύ υψηλών για την εποχή θερμοκρασιών.

Ωστόσο, στον αντίποδα θα βρεθούν οι περισσότερες χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, καθώς θα σημειωθεί ένα μεγάλης κλίμακας αποκομμένο χαμηλό, με αποτέλεσμα να εκδηλωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες.

«Στη χώρα μας, ως την επόμενη Δευτέρα, ο καιρός θα καθοριστεί από τις περιφερειακές διαταραχές, το πεδίο των ανέμων μεγάλης και μικρής κλίμακας και την απογευματινή θερμική αστάθεια υπό προϋποθέσεις», ανέφερε ο Δημήτρης Ζιακόπουλος.

Η ανάρτησή του αναλυτικά:

«Ατμοσφαιρική τραμπάλα» στην Ευρώπη: υψηλές πιέσεις και καλοκαιρία στη ΒΔ Ευρώπη – χαμηλές πιέσεις και εξαιρετικά άστατος καιρός στη ΝΑ Ευρώπη (βλέπε χάρτη), αλλά και το αντίθετο.

Για τις περισσότερες χώρες της δυτικής και της κεντρικής Ευρώπης αρχίζει παρατεταμένη περίοδος πολύ υψηλών για την εποχή θερμοκρασιών, θα λέγαμε ανοιξιάτικου καύσωνα αν χρησιμοποιήσουμε ως κριτήριο τη σπανιότητα εμφάνισης των μέγιστων θερμοκρασιών.

Ως τις αρχές της νέας εβδομάδας, στον αντίποδα θα βρεθούν οι περισσότερες χώρες της ΝΑ Ευρώπης, καθώς θα επηρεάζονται από ένα μεγάλης κλίμακας αποκομμένο χαμηλό της ανώτερης ατμόσφαιρας (προφανώς ψυχρού πυρήνα), με συνέπεια την εκδήλωση βροχών και τοπικών καταιγίδων.

Στη χώρα μας, ως την επόμενη Δευτέρα, ο καιρός θα καθοριστεί από τις περιφερειακές διαταραχές του προαναφερθέντος αποκομμένου χαμηλού, το πεδίο των ανέμων μεγάλης και μικρής κλίμακας και την απογευματινή θερμική αστάθεια υπό προϋποθέσεις (ηλιοφάνεια, ασθενείς άνεμοι). Έτσι εξηγείται γιατί φαινόμενα θα σημειωθούν και εκτός ωρών θερμικής αστάθειας στην ηπειρωτική Ελλάδα και στις ανατολικές και νότιες νησιωτικές περιοχές της χώρας.

Επισημαίνεται ότι για αυτούς που το Σαββατοκύριακο θα βρεθούν στην ύπαιθρο ή θα κολυμπούν θα ελλοχεύει ο κίνδυνος των κεραυνών και ότι οι πιθανότητες χαλαζοπτώσεων είναι αυξημένες, πάντα βέβαια σε τοπικό επίπεδο.

Καλό Σαββατοκύριακο και προσοχή στους δρόμους!»