Ρωσία: Τέσσερις νεκροί και 35 τραυματίες από ουκρανικό drone strike στο κατεχόμενο Λουχάνσκ, σύμφωνα με τη Μόσχα

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 35 τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους παιδιά, σε φερόμενη ουκρανική επίθεση με drones στη ρωσοκρατούμενη περιφέρεια Λουχάνσκ, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς Ρώσων αξιωματούχων.

Η επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Ρωσίας, Γιάνα Λαντρατόβα, δήλωσε στις 22 Μαΐου ότι ουκρανικά drones έπληξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας εστία και γειτονικό κτίριο του Παιδαγωγικού Πανεπιστημίου του Λουχάνσκ στην πόλη Σταρομπίλσκ, βόρεια του Λουχάνσκ.

Ισχυρισμοί για δεκάδες παιδιά στο κτίριο

Σύμφωνα με τον επικεφαλής των ρωσικών κατοχικών αρχών στην περιφέρεια, Λεονίντ Πασέτσνικ, μέσα στο κτίριο βρίσκονταν 84 παιδιά ηλικίας 14 έως 18 ετών τη στιγμή της επίθεσης.

Ο ίδιος ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται για τον εντοπισμό αγνοουμένων.

Η Λαντρατόβα υποστήριξε επίσης ότι το πρωί επρόκειτο να πραγματοποιηθεί συνάντηση μεταξύ των ρωσόφιλων διορισμένων αρχών των κατεχόμενων περιοχών του Λουχάνσκ.

Δεν έχει υπάρξει σχόλιο από την Ουκρανία

Η Ουκρανία έχει εντείνει τους τελευταίους μήνες τις επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας με drones εναντίον ρωσικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων και υποδομών που υποστηρίζουν τον ρωσικό στρατό τόσο στα κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη όσο και εντός της Ρωσίας, επιμένοντας ωστόσο ότι τηρεί το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο.

Μέχρι στιγμής, ο ουκρανικός στρατός δεν έχει σχολιάσει τους ρωσικούς ισχυρισμούς.

Το Kyiv Independent σημειώνει ότι δεν ήταν δυνατό να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τις πληροφορίες, καθώς η πρόσβαση στις κατεχόμενες περιοχές παραμένει εξαιρετικά περιορισμένη λόγω του ρωσικού ελέγχου της πληροφόρησης.