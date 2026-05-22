Ρωσία: Τέσσερις νεκροί και 35 τραυματίες από ουκρανικό drone strike στο κατεχόμενο Λουχάνσκ, σύμφωνα με τη Μόσχα

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Φωτογραφία που δημοσίευσε ο επικεφαλής των ρωσικών κατοχικών αρχών στην περιφέρεια Λουχάνσκ, Λεονίντ Πασέτσνικ, με τον ίδιο να ισχυρίζεται στις 22 Μαΐου ότι ουκρανική επίθεση με drones κατά τη διάρκεια της νύχτας έπληξε πανεπιστημιακά κτίρια στην υπό ρωσική κατοχή πόλη Σταρομπίλσκ της περιφέρειας Λουχάνσκ. (Leonid Pasechnik/Telegram)
Φωτογραφία που δημοσίευσε ο επικεφαλής των ρωσικών κατοχικών αρχών στην περιφέρεια Λουχάνσκ, Λεονίντ Πασέτσνικ, με τον ίδιο να ισχυρίζεται στις 22 Μαΐου ότι ουκρανική επίθεση με drones κατά τη διάρκεια της νύχτας έπληξε πανεπιστημιακά κτίρια στην υπό ρωσική κατοχή πόλη Σταρομπίλσκ της περιφέρειας Λουχάνσκ. (Leonid Pasechnik/Telegram)
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 35 τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους παιδιά, σε φερόμενη ουκρανική επίθεση με drones στη ρωσοκρατούμενη περιφέρεια Λουχάνσκ, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς Ρώσων αξιωματούχων.

Η επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Ρωσίας, Γιάνα Λαντρατόβα, δήλωσε στις 22 Μαΐου ότι ουκρανικά drones έπληξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας εστία και γειτονικό κτίριο του Παιδαγωγικού Πανεπιστημίου του Λουχάνσκ στην πόλη Σταρομπίλσκ, βόρεια του Λουχάνσκ.

Ισχυρισμοί για δεκάδες παιδιά στο κτίριο

Σύμφωνα με τον επικεφαλής των ρωσικών κατοχικών αρχών στην περιφέρεια, Λεονίντ Πασέτσνικ, μέσα στο κτίριο βρίσκονταν 84 παιδιά ηλικίας 14 έως 18 ετών τη στιγμή της επίθεσης.

Ο ίδιος ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται για τον εντοπισμό αγνοουμένων.

Η Λαντρατόβα υποστήριξε επίσης ότι το πρωί επρόκειτο να πραγματοποιηθεί συνάντηση μεταξύ των ρωσόφιλων διορισμένων αρχών των κατεχόμενων περιοχών του Λουχάνσκ.

Δεν έχει υπάρξει σχόλιο από την Ουκρανία

Η Ουκρανία έχει εντείνει τους τελευταίους μήνες τις επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας με drones εναντίον ρωσικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων και υποδομών που υποστηρίζουν τον ρωσικό στρατό τόσο στα κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη όσο και εντός της Ρωσίας, επιμένοντας ωστόσο ότι τηρεί το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο.

Μέχρι στιγμής, ο ουκρανικός στρατός δεν έχει σχολιάσει τους ρωσικούς ισχυρισμούς.

Το Kyiv Independent σημειώνει ότι δεν ήταν δυνατό να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τις πληροφορίες, καθώς η πρόσβαση στις κατεχόμενες περιοχές παραμένει εξαιρετικά περιορισμένη λόγω του ρωσικού ελέγχου της πληροφόρησης.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τα δύο λευκά αθώα ψέματα που κάνουν καλό στην ερωτική σχέση

Συναγερμός για τον Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό- Ο ΠΟΥ αναβαθμίζει τον επιδημιολογικό κίνδυνο

Εκρηκτική άνοδος των επενδύσεων σε νεοφυείς επιχειρήσεις

ΑΑΔΕ – ΕΑΕ: Ποιοι και μέχρι πότε μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για την άρση επικάλυψης αγροτεμαχίων

Τα νέα ακουστικά της Anker ενσωματώνουν τσιπ τεχνητής νοημοσύνης για κορυφαία μείωση θορύβου

Η OpenAI ισχυρίζεται ότι έλυσε ένα άλυτο μαθηματικό πρόβλημα 80 ετών
περισσότερα
19:12 , Παρασκευή 22 Μαΐου 2026

Στην Τεχεράνη ο αρχηγός του πακιστανικού στρατού για συνομιλίες σχετικά με τις επαφές ΗΠΑ-Ιράν

Ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν, στρατάρχης Ασίμ Μουνίρ, αναχώρησε την Παρασκευή για την Τε...
17:30 , Παρασκευή 22 Μαΐου 2026

Ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία: Νεκροί και δεκάδες τραυματίες, παιδιά μεταξύ των θυμάτων στο Ντνίπρο

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 52 τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις σε διά...
16:45 , Παρασκευή 22 Μαΐου 2026

ΝΑΤΟ: Ο Ρούτε χαιρετίζει την αποστολή επιπλέον 5.000 Αμερικανών στρατιωτών στην Πολωνία

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, χαιρέτισε την απόφαση των ΗΠΑ να στείλουν επιπλέον ...
14:41 , Παρασκευή 22 Μαΐου 2026

Πολιτικός «σεισμός» στην Τουρκία: Στο ΣτΕ προσέφυγε το CHP για την καθαίρεση Οζέλ – Επεισόδια και νέες κινητοποιήσεις απόψε

Σε κατάσταση πρωτοφανούς πολιτικής κρίσης έχει περιέλθει η αξιωματική αντιπολίτευση της Τουρκί...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν