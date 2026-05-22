Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε: Η εκπληκτική εμφάνιση του Άλεκ Πίτερς – Σημείωσε 17 πόντους με 100% ευστοχία, δείτε βίντεο

Ο Άλεκ Πίτερς αποτέλεσε έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές του Ολυμπιακού στον πρώτο ημιτελικό του Final Four της EuroLeague απέναντι στη Φενέρμπαχτσε, καθώς ο Αμερικανός φόργουορντ ήρθε από τον πάγκο και έδωσε σημαντικές λύσεις στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Ο Πίτερς αξιοποίησε τον χρόνο συμμετοχής του στο glass floor του T-Center και συνέβαλε ουσιαστικά στην πρόκριση του Ολυμπιακού στον μεγάλο τελικό της Κυριακής. Ο φόργουορντ των «ερυθρόλευκων» αγωνίστηκε για 18 λεπτά και σημείωσε 17 πόντους, με 4/4 δίποντα και 3/3 τρίποντα.

Παράλληλα, ο Άλεκ Πίτερς πρόσθεσε 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ και συγκέντρωσε συνολικό PIR 17, πραγματοποιώντας μια ιδιαίτερα αποτελεσματική εμφάνιση σε ένα κρίσιμο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό.