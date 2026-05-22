Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε: Η εκπληκτική εμφάνιση του Άλεκ Πίτερς – Σημείωσε 17 πόντους με 100% ευστοχία, δείτε βίντεο

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Αθλητισμός

Άλεκ Πίτερς, Ολυμπιακός
Intime
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Ο Άλεκ Πίτερς αποτέλεσε έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές του Ολυμπιακού στον πρώτο ημιτελικό του Final Four της EuroLeague απέναντι στη Φενέρμπαχτσε, καθώς ο Αμερικανός φόργουορντ ήρθε από τον πάγκο και έδωσε σημαντικές λύσεις στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Ο Πίτερς αξιοποίησε τον χρόνο συμμετοχής του στο glass floor του T-Center και συνέβαλε ουσιαστικά στην πρόκριση του Ολυμπιακού στον μεγάλο τελικό της Κυριακής. Ο φόργουορντ των «ερυθρόλευκων» αγωνίστηκε για 18 λεπτά και σημείωσε 17 πόντους, με 4/4 δίποντα και 3/3 τρίποντα.

Παράλληλα, ο Άλεκ Πίτερς πρόσθεσε 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ και συγκέντρωσε συνολικό PIR 17, πραγματοποιώντας μια ιδιαίτερα αποτελεσματική εμφάνιση σε ένα κρίσιμο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τα δύο λευκά αθώα ψέματα που κάνουν καλό στην ερωτική σχέση

Συναγερμός για τον Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό- Ο ΠΟΥ αναβαθμίζει τον επιδημιολογικό κίνδυνο

Εκρηκτική άνοδος των επενδύσεων σε νεοφυείς επιχειρήσεις

ΑΑΔΕ – ΕΑΕ: Ποιοι και μέχρι πότε μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για την άρση επικάλυψης αγροτεμαχίων

Τα νέα ακουστικά της Anker ενσωματώνουν τσιπ τεχνητής νοημοσύνης για κορυφαία μείωση θορύβου

Η OpenAI ισχυρίζεται ότι έλυσε ένα άλυτο μαθηματικό πρόβλημα 80 ετών
περισσότερα
19:50 , Παρασκευή 22 Μαΐου 2026

Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε 79-61: «Ερυθρόλευκος» θρίαμβος στο «T-Center» – Προκρίθηκε στον τελικό του Final Four της Euroleague

Ο Ολυμπιακός προκρίθηκε στον τελικό του Final Four της Euroleague, καθώς νίκησε τη Φενέρμπαχτσ...
18:58 , Παρασκευή 22 Μαΐου 2026

Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε: Κατακόκκινο από τους φίλους των Πειραιωτών το «T-Center» – Δείτε φωτογραφίες

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσε στον πρώτο ημιτελικό του Final Four της Euroleague,...
18:54 , Παρασκευή 22 Μαΐου 2026

Euroleague – Final Four: Μία σύλληψη και 7 προσαγωγές έξω από το T-Center – 16.500 φίλαθλοι στις εξέδρες

Σε μία σύλληψη για ναρκωτικά και σε επτά προσαγωγές προχώρησε η αστυνομία γύρω από το γήπεδο τ...
16:21 , Παρασκευή 22 Μαΐου 2026

Euroleague – Final Four: Με τρεις σέντερ και χωρίς Νιλικίνα η 12άδα του Ολυμπιακού ενόψει Φενέρμπαχτσε

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας κατέληξε στη δωδεκάδα του Ολυμπιακού για τον σημερινό μεγάλο ημιτελικό με...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν