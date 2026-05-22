Γιώργος Μπαρτζώκας: «Είχαμε ένταση, επιθυμία και παίξαμε καλή άμυνα απόψε»

Ο Ολυμπιακός νίκησε τη Φενερμπαχτσέ, έβγαλε εκτός συνέχειας την πρωταθλήτρια Ευρώπης και εξασφάλισε την παρουσία του στον μεγάλο τελικό της Euroleague, όπου θα διεκδικήσει το βράδυ της Κυριακής τον 4ο τίτλο της ιστορίας του στη διοργάνωση.

Οι ερυθρόλευκοι επέβαλαν τον ρυθμό τους από την αρχή του αγώνα και κράτησαν τη Φενερμπαχτσέ μακριά από το προβάδισμα σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα στηρίχθηκε στην άμυνα, εγκλώβισε τους Τούρκους και διατήρησε τον έλεγχο, με τη μικρότερη διαφορά να είναι το -6 για τη Φενερμπαχτσέ, στο 18-12, στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μοίρασε συγχαρητήρια στους παίκτες του μετά το τέλος του αγώνα και στάθηκε στην εικόνα της ομάδας του, στην ένταση που έβγαλε στο παρκέ και στις σωστές επιλογές που έκανε στα κρίσιμα σημεία.

«Είχαμε δημιουργία, ήταν δυνατό μας σημείο οι ασίστ. Βρήκαμε πολλές ευκαιρίες να σκοράρουμε. Η άμυνα ήταν συμπαγής για 40 λεπτά. Είχαμε ένταση, επιθυμία και παίξαμε καλή άμυνα απόψε. Ήταν σημαντικό να επιστρέφουμε στο παιχνίδι. Κάθε φορά που το παιχνίδι έφτανε κοντά στους 10 πόντους αντιδρούσαμε με καλές επιλογές. Δεν έχω παράπονα για την εμφάνισή μας. Έχουμε βαθύ πάγκο, όλοι το ξέρουν. Χρειαζόταν να κρατήσουμε την ομάδα φρέσκια. Στόχος είναι να παλέψουμε για κάθε κατοχή και να έχουμε την ίδια νοοτροπία στον μεγάλο τελικό».