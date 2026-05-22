Σαρούνας Γιασικεβίτσιους: «Ο Ολυμπιακός έπαιξε πολύ καλύτερα, εμείς δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε»

Ο Ολυμπιακός εξασφάλισε την πρόκρισή του στον μεγάλο τελικό της Euroleague, μετά τη νίκη του επί της Φενέρμπαχτσε στον πρώτο ημιτελικό του Final Four της Αθήνας, στο Telekom Center.

Η ομάδα του Πειραιά επέβαλε τον ρυθμό της και έφτασε στη νίκη, ενώ ο προπονητής της Φενέρμπαχτσε, Σάρας Γιασικεβίτσιους, αναγνώρισε μετά το τέλος του αγώνα την ανωτερότητα των «ερυθρόλευκων».

Ο τεχνικός των απερχόμενων πρωταθλητών Ευρώπης τόνισε ότι η ομάδα του δεν παρουσίασε την εικόνα που έπρεπε στον ημιτελικό. Ο ίδιος στάθηκε στα εύκολα καλάθια που δέχθηκε η Φενέρμπαχτσε κάθε φορά που επιχειρούσε να μειώσει τη διαφορά και να επιστρέψει στο παιχνίδι.

«Νομίζω πως δεν ήμασταν ο εαυτός μας. Ο Ολυμπιακός ήταν ο Ολυμπιακός, αλλά εμείς δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε. Κάθε φορά που παίρναμε μία δόση ελπίδας τους δώσαμε εύκολους πόντους. Δύο-τρεις φορές φτάσαμε στους 7-8 πόντους αλλά μετά δεχθήκαμε εύκολους πόντους. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, έπαιξε πολύ καλύτερα».

