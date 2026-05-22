Euroleague: Τα συγχαρητήρια της ΠΑΕ Ολυμπιακός για την πρόκριση στον τελικό του Final Four – Μαρινάκης: «Να το σηκώσουμε ξανά, εδώ μέσα»

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης έστειλε το δικό του μήνυμα για την ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού, μιλώντας στην κάμερα της NOVA κατά την έξοδό του από το T-Center.

Ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός ρωτήθηκε για την ευχή του και απάντησε: «Η ευχή είναι να πάρουμε το ευρωπαϊκό. Τι άλλο. Να το σηκώσουμε ξανά, εδώ μέσα. Τι πιο ωραίο στη χώρα σου, να σηκώνεις το Κύπελλο;»

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης ρωτήθηκε, επίσης, για την παρουσία του στο γήπεδο και για το αν αυτή δείχνει την ερυθρόλευκη ενότητα. Ο ίδιος ήταν ξεκάθαρος: «Το συζητάμε αυτό; Δεν τίθεται θέμα συζήτησης».

ΠΑΕ Ολυμπιακός: Τα συγχαρητήρια στην ομάδα μπάσκετ για την πρόκριση

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός συνεχάρη την ομάδα μπάσκετ του συλλόγου για την πρόκριση στον τελικό της Euroleague, μετά την επιτυχία των «ερυθρόλευκων» στη διοργάνωση.

Η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ έκανε σχετική ανάρτηση στα social media και έστειλε μήνυμα στήριξης ενόψει του τελικού της Κυριακής.

Στο ποστ της, η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανέφερε: «Ο Θρύλος μας στον τελικό της Euroleague! Συγχαρητήρια για την πρόκριση και καλή επιτυχία την Κυριακή!»