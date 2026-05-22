Euroleague: Τα συγχαρητήρια της ΠΑΕ Ολυμπιακός για την πρόκριση στον τελικό του Final Four – Μαρινάκης: «Να το σηκώσουμε ξανά, εδώ μέσα»

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Αθλητισμός

Εβάν Φουρνιέ, Ολυμπιακός
Intime
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης έστειλε το δικό του μήνυμα για την ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού, μιλώντας στην κάμερα της NOVA κατά την έξοδό του από το T-Center.

Ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός ρωτήθηκε για την ευχή του και απάντησε: «Η ευχή είναι να πάρουμε το ευρωπαϊκό. Τι άλλο. Να το σηκώσουμε ξανά, εδώ μέσα. Τι πιο ωραίο στη χώρα σου, να σηκώνεις το Κύπελλο;»

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης ρωτήθηκε, επίσης, για την παρουσία του στο γήπεδο και για το αν αυτή δείχνει την ερυθρόλευκη ενότητα. Ο ίδιος ήταν ξεκάθαρος: «Το συζητάμε αυτό; Δεν τίθεται θέμα συζήτησης».

ΠΑΕ Ολυμπιακός: Τα συγχαρητήρια στην ομάδα μπάσκετ για την πρόκριση

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός συνεχάρη την ομάδα μπάσκετ του συλλόγου για την πρόκριση στον τελικό της Euroleague, μετά την επιτυχία των «ερυθρόλευκων» στη διοργάνωση.

Η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ έκανε σχετική ανάρτηση στα social media και έστειλε μήνυμα στήριξης ενόψει του τελικού της Κυριακής.

Στο ποστ της, η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανέφερε: «Ο Θρύλος μας στον τελικό της Euroleague! Συγχαρητήρια για την πρόκριση και καλή επιτυχία την Κυριακή!»

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Olympiacos FC (@olympiacosfc)

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τα δύο λευκά αθώα ψέματα που κάνουν καλό στην ερωτική σχέση

Συναγερμός για τον Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό- Ο ΠΟΥ αναβαθμίζει τον επιδημιολογικό κίνδυνο

Ροδόπη: Επανεμφάνιση της ευλογιάς αιγοπροβάτων – Θανατώθηκαν διακόσια ζώα

Επίδομα θέρμανσης 2026: Πότε πληρώνεται η δεύτερη δόση

Στρατηγικές συνεργασίες της Humanoid με Bosch και Schaeffler για τη μαζική παραγωγή ανθρωποειδών ρομπότ

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
23:01 , Παρασκευή 22 Μαΐου 2026

Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης 90-105: Στον τελικό της Euroleague η Βασίλισσα

Η Ρεάλ Μαδρίτης κόντρα στα προγνωστικά νίκησε άνετα με 90-105 την Βαλένθια στον δεύτερο ημιτελ...
21:44 , Παρασκευή 22 Μαΐου 2026

Σαρούνας Γιασικεβίτσιους: «Ο Ολυμπιακός έπαιξε πολύ καλύτερα, εμείς δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε»

Ο Ολυμπιακός εξασφάλισε την πρόκρισή του στον μεγάλο τελικό της Euroleague, μετά τη νίκη του ε...
21:14 , Παρασκευή 22 Μαΐου 2026

Παναθηναϊκός: Τέλος και επίσημα από το «τριφύλλι» ο Ράφα Μπενίτεθ

Παρελθόν αποτελεί και επίσημα από τον Παναθηναϊκό ο Ράφα Μπενίτεθ. Η «πράσινη» ΠΑΕ γνωστοποίησ...
20:19 , Παρασκευή 22 Μαΐου 2026

Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε: Η εκπληκτική εμφάνιση του Άλεκ Πίτερς – Σημείωσε 17 πόντους με 100% ευστοχία, δείτε βίντεο

Ο Άλεκ Πίτερς αποτέλεσε έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές του Ολυμπιακού στον πρώτο ημιτελι...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν