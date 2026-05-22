Αλέξανδρος Γιωτόπουλος: Το σκεπτικό του βουλεύματος αποφυλάκισης και οι αντιδράσεις των συγγενών θυμάτων της «17Ν»

Σάλο προκάλεσε η αποφυλάκιση του αρχηγού της 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, που είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια, ως «ιθύνων νους» της τρομοκρατικής οργάνωσης. Ωστόσο, πριν στεγνώσει το μελάνι από την έκδοση της απόφασης, ο Άρειος Πάγος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αναίρεσης τους βουλεύματος.

Όπως έγινε γνωστό, στο μικροσκόπιο του Αρείου Πάγου έχει μπει το βούλευμα αποφυλάκισης του «Λάμπρου» της «17 Νοέμβρη». Ο αντιεισαγγελέας του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Σοφοκλής Λογοθέτης, θα εξετάσει το ενδεχόμενο άσκησης αναίρεσης, ώστε να επιστρέψει στη φυλακή ο καταδικασμένος ως «ιθύνων νους» της τρομοκρατικής οργάνωσης, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος με όρους.

Το σκεπτικό του βουλεύματος

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, το σκεπτικό του βουλεύματος είχε κάποια βασικά μέρη. Ένα από αυτά ήταν ότι υπήρχαν ευνοϊκές διατάξεις του νόμου που του επέτρεπαν την αποφυλάκισή του. Η κακή κατάσταση της υγείας του και η προχωρημένη ηλικία του έπαιξαν σημαντικό ρόλο, ενώ «μέτρησε» πολύ το γεγονός ότι εντός της φυλακής ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος ολοκλήρωσε τις σπουδές τους, κάτι που έδειξε καλή διαγωγή.

«Ο κ. Γιωτόπουλος είναι καταβεβλημένος. Είναι υπερήλικας, διανύει το 83ο έτος της ηλικίας του, έχει κλονισμένη υγεία» δήλωσε η δικηγόρος του, Βασιλική Καμηλάρη.

Αμετανόητος ο Γιωτόπουλος

Ο καταδικασμένος ως «Λάμπρος» της 17Ν, εξακολουθεί να αρνείται κάθε εμπλοκή του με την τρομοκρατική οργάνωση, ενώ δεν ζήτησε ποτέ συγγνώμη.

«Έπειτα από 24 έτη κράτησης, αναμένω ακόμη την απάντηση στο καίριο ερώτημα: “Σε ποιο χώρο έγινε η ηθική αυτουργία μου; Πότε έγινε; Τι καιρό έκανε; Ποιοι ήταν παρόντες; Και ποιες συγκεκριμένες λέξεις χρησιμοποιήθηκαν για να πειστούν οι φυσικοί αυτουργοί”» δήλωσε ο ίδιος.

Οργή των συγγενών θυμάτων της «17Ν»

Η αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις από συγγενείς των θυμάτων της τρομοκρατικής οργάνωσης.

«Προσωπικά πιστεύω ότι για τέτοια εγκλήματα δεν πρέπει να αποφυλακίζονται, πριν εκτίσουν την ποινή του οι εγκληματίες. Κάποιος που έχει καταδικαστεί για 17 ή 13 κατά συρροή δολοφονίες δεν πρέπει να αποφυλακίζεται» ανέφερε στον ΑΝΤ1, ο Αντώνης Περατικός, αδελφός του εφοπλιστή Κωστή Περατικού που δολοφονήθηκε τον Μάιο του 1997 από την 17 Νοέμβρη.

«Πρόκειται για κατά συρροή δολοφόνους. Είναι έντονα διαταραγμένες και ναρκισσιστικές προσωπικότητες που κουβαλάνε μόνο μίσος και φθόνο. Χρησιμοποιούσαν και χρησιμοποιούν ίσως ακόμα ένα ιδεολογικό περίβλημα για να δικαιολογήσουν τις άνανδρες δολοφονίες και ληστείες» πρόσθεσε.