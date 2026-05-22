Γιάννης Μπρατάκος: «Οι προοπτικές συνεργασίας Ελλάδας και Αλβανίας εκτείνονται σε κρίσιμους αναπτυξιακούς τομείς»

Με στόχο την εμβάθυνση των διμερών οικονομικών σχέσεων και την ανάδειξη νέων επενδυτικών ευκαιριών, πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή 22 Μαΐου 2026, το Επιχειρηματικό Forum & B2B Συναντήσεις Ελλάδας – Αλβανίας στο ΕΒΕΑ.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το ΕΒΕΑ, με την υποστήριξη του Enterprise Europe Network (EEN) Hellas, στο πλαίσιο της υποδοχής επιχειρηματικής αποστολής από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Τιράνων, με επικεφαλής τον υφυπουργό Οικονομίας και Καινοτομίας της Αλβανίας, Enkelejd Musabelliu.

Του φόρουμ προηγήθηκε συνάντηση των διοικήσεων των δύο Επιμελητηρίων με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων για τη στρατηγική ενδυνάμωση των εμπορικών δεσμών. Από πλευράς της διοικητικής επιτροπής του ΕΒΕΑ συμμετείχαν ο πρόεδρος, Γιάννης Μπρατάκος και το μέλος και υπεύθυνος Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων, Φάνης Ματσόπουλος. Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Τιράνων εκπροσωπήθηκε από τον πρόεδρο, Nikolin Jaka, και τον αντιπρόεδρο, Loretan Prespa, ενώ στη συνάντηση παρέστη, επίσης, η πρέσβης της Αλβανίας στην Ελλάδα, Luela Hajdaraga.

Τις εργασίες του φόρουμ άνοιξε με την ομιλία του ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Γιάννης Μπρατάκος, ο οποίος τόνισε: «Η εκδήλωση δεν αποτελεί απλώς μία ακόμη επιχειρηματική συνάντηση. Είναι μια ουσιαστική ευκαιρία να ενισχύσουμε την οικονομική γέφυρα μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας, δύο γειτονικών χωρών που μοιράζονται γεωγραφική εγγύτητα, ανθρώπινες σχέσεις και ένα κοινό ενδιαφέρον για τη διαμόρφωση ενός πιο δυναμικού, σταθερού και ευημερούντος μέλλοντος για την ευρύτερη περιοχή μας».

Στη συνέχεια, ο κ. Μπρατάκος επεσήμανε τη διαχρονικά αυξανόμενη οικονομική σημασία της σχέσης των δύο κρατών, σημειώνοντας ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται εδώ και πολλά χρόνια στην Αλβανία, συμβάλλοντας στις επενδύσεις, στην απασχόληση, στη μεταφορά τεχνογνωσίας και στην ανάπτυξη της αγοράς. Παράλληλα, υπογράμμισε τη δυναμική εξέλιξη, την εξωστρέφεια και την ανταγωνιστικότητα της αλβανικής επιχειρηματικότητας, γεγονός που δημιουργεί μια ισχυρή βάση για βαθύτερη συνεργασία, πιο στοχευμένες επενδύσεις και ουσιαστικές συμπράξεις. «Υπάρχουν πολλοί τομείς στους οποίους Ελλάδα και Αλβανία μπορούν να συνεργαστούν ακόμη πιο στενά: η ενέργεια, οι υποδομές, οι κατασκευές, ο τουρισμός, ο αγροδιατροφικός τομέας, τα logistics, η τεχνολογία, η καινοτομία, η ανάπτυξη ακινήτων και οι υπηρεσίες. Πρόκειται για τομείς με πραγματικές προοπτικές, όχι μόνο για την ενίσχυση του διμερούς εμπορίου, αλλά και για την ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών που μπορούν να απευθυνθούν στη συνολική αγορά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης», είπε ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ.

Από την πλευρά του, ο Nikolin Jaka επεσήμανε ότι, παρά τη σημαντική αύξηση των εμπορικών ανταλλαγών μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας, οι πραγματικές δυνατότητες οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, παραμένουν ακόμη μεγαλύτερες και σε σημαντικό βαθμό αναξιοποίητες. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη μετάβασης από τις παραδοσιακές εμπορικές σχέσεις σε ένα πιο ολοκληρωμένο μοντέλο συνεργασίας που θα βασίζεται στις κοινές επενδύσεις, την καινοτομία, τη συν-παραγωγή και τη μακροπρόθεσμη περιφερειακή ανάπτυξη.

Η Luela Hajdaraga υπογράμμισε τη συνεχή ενίσχυση των οικονομικών σχέσεων Ελλάδας και Αλβανίας, επισημαίνοντας την αυξανόμενη εμπορική δραστηριότητα, την ενδυνάμωση των επενδυτικών δεσμών και τη σημαντική συμβολή των επιχειρηματικών κοινοτήτων των δύο χωρών. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε επίσης στη σημασία των πρόσφατων συμφωνιών στους τομείς του τουρισμού, της ενέργειας και των επενδύσεων, οι οποίες, όπως σημείωσε, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ακόμη στενότερη περιφερειακή συνεργασία και βιώσιμη ανάπτυξη.

Εστιάζοντας στον ρόλο της έρευνας και του ψηφιακού μετασχηματισμού, ο υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για την Έρευνα και την Καινοτομία, Σταύρος Καλαφάτης, αναφέρθηκε στη στρατηγική επιλογή της Ελλάδας να επενδύσει στην καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες, επισημαίνοντας τη σημαντική αύξηση της δημόσιας χρηματοδότησης για την έρευνα και την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού υψηλής εξειδίκευσης τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η χώρα οικοδομεί ένα σύγχρονο οικοσύστημα καινοτομίας και τεχνητής νοημοσύνης, με στόχο τη μετατροπή της γνώσης και της τεχνολογίας σε παραγωγική και αναπτυξιακή δύναμη για την οικονομία και την κοινωνία.

Σε ό,τι αφορά τις προοπτικές της αλβανικής οικονομίας και της ευρωπαϊκής της πορείας, ο υφυπουργός Οικονομίας και Καινοτομίας της Αλβανίας, Enkelejd Musabelliu, τόνισε ότι η αλβανική οικονομία εξελίσσεται δυναμικά, με ταχεία προσαρμογή στα ευρωπαϊκά πρότυπα και σταθερή πρόοδο στην ενταξιακή πορεία της χώρας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, ανέδειξε τις σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες που δημιουργούνται σε τομείς όπως οι υποδομές, η ενέργεια, ο τουρισμός και οι μεταφορές, υπογραμμίζοντας ότι η Αλβανία αποτελεί σήμερα έναν ιδιαίτερα ελκυστικό επενδυτικό προορισμό για τις ελληνικές επιχειρήσεις.

Ακολούθησαν εξειδικευμένες παρουσιάσεις για το επενδυτικό περιβάλλον, τις ελεύθερες οικονομικές ζώνες και τα τεχνολογικά πάρκα της Αλβανίας από την Laura Plaku, εκτελεστική διευθύντρια του Οργανισμού Ανάπτυξης Επενδύσεων της Αλβανίας (AIDA), τον Julian Adili, εκτελεστικό διευθυντή της ASDRE – Κρατική Ανάπτυξη & Ακίνητη Περιουσία Αλβανίας – Αλβανική Εταιρεία Επενδύσεων (AIC), την Χίλντα Αλισανδράτου, διευθύντρια Προσέλκυσης Επενδύσεων – Τουρισμός, Ακίνητα & Δημιουργικές Βιομηχανίες της Enterprise Greece, τον Dritan Delija, Διαχειριστή της TEDA Tirana – της πρώτης ελεύθερης οικονομικής ζώνης στην Αλβανία και την Vahdije Kadiu, διευθύντρια Έργων και Συνεργασιών του Τεχνολογικού Πάρκου DURANA – του πρώτου τεχνολογικού πάρκου στην Αλβανία.

Το φόρουμ ολοκληρώθηκε με τη διεξαγωγή διμερών επιχειρηματικών συναντήσεων.