Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε: Τα highlights του «ερυθρόλευκου» θριάμβου – Δείτε βίντεο

Ο Ολυμπιακός νίκησε τη Φενέρμπαχτσε με 79-61 και προκρίθηκε στον τελικό του Final Four της EuroLeague. Οι Πειραιώτες επέβαλαν τον ρυθμό τους, περιόρισαν την πρωταθλήτρια Ευρώπης σε χαμηλό σκορ και έφτασαν σε μία ευρεία νίκη απέναντι στην ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Η ομάδα του Πειραιά στηρίχθηκε στην αποτελεσματική άμυνά της και έλεγξε το παιχνίδι στη μεγαλύτερη διάρκειά του. Η Φενέρμπαχτσε δυσκολεύτηκε να βρει σταθερές λύσεις στην επίθεση, ενώ ο Ολυμπιακός διατήρησε τον έλεγχο και «σφράγισε» την παρουσία του στον τελικό της διοργάνωσης.

