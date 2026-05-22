Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε: Τα highlights του «ερυθρόλευκου» θριάμβου – Δείτε βίντεο

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Βεζένκοφ - Ολυμπιακός
Ο Ολυμπιακός νίκησε τη Φενέρμπαχτσε με 79-61 και προκρίθηκε στον τελικό του Final Four της EuroLeague. Οι Πειραιώτες επέβαλαν τον ρυθμό τους, περιόρισαν την πρωταθλήτρια Ευρώπης σε χαμηλό σκορ και έφτασαν σε μία ευρεία νίκη απέναντι στην ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Η ομάδα του Πειραιά στηρίχθηκε στην αποτελεσματική άμυνά της και έλεγξε το παιχνίδι στη μεγαλύτερη διάρκειά του. Η Φενέρμπαχτσε δυσκολεύτηκε να βρει σταθερές λύσεις στην επίθεση, ενώ ο Ολυμπιακός διατήρησε τον έλεγχο και «σφράγισε» την παρουσία του στον τελικό της διοργάνωσης.

Δείτε τα highlights του «ερυθρόλευκου» θριάμβου

21:44 , Παρασκευή 22 Μαΐου 2026

Σαρούνας Γιασικεβίτσιους: «Ο Ολυμπιακός έπαιξε πολύ καλύτερα, εμείς δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε»

Ο Ολυμπιακός εξασφάλισε την πρόκρισή του στον μεγάλο τελικό της Euroleague, μετά τη νίκη του ε...
21:14 , Παρασκευή 22 Μαΐου 2026

Παναθηναϊκός: Τέλος και επίσημα από το «τριφύλλι» ο Ράφα Μπενίτεθ

Παρελθόν αποτελεί και επίσημα από τον Παναθηναϊκό ο Ράφα Μπενίτεθ. Η «πράσινη» ΠΑΕ γνωστοποίησ...
20:19 , Παρασκευή 22 Μαΐου 2026

Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε: Η εκπληκτική εμφάνιση του Άλεκ Πίτερς – Σημείωσε 17 πόντους με 100% ευστοχία, δείτε βίντεο

Ο Άλεκ Πίτερς αποτέλεσε έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές του Ολυμπιακού στον πρώτο ημιτελι...
19:50 , Παρασκευή 22 Μαΐου 2026

Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε 79-61: «Ερυθρόλευκος» θρίαμβος στο «T-Center» – Προκρίθηκε στον τελικό του Final Four της Euroleague

Ο Ολυμπιακός προκρίθηκε στον τελικό του Final Four της Euroleague, καθώς νίκησε τη Φενέρμπαχτσ...
