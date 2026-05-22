e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών έως και τις 29 Μαΐου

Σήφης Γαρυφαλάκης

Oικονομία

πληρωμές
Συνολικά 2.488.056.806,68 ευρώ θα καταβληθούν σε 4.335.846 δικαιούχους, από τις 25 έως τις 29 Μαΐου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

  • στις 26 Μαΐου, θα καταβληθούν 1.305.569.013,24 ευρώ σε 2.602.626 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Ιουνίου 2026,
  • στις 28 Μαΐου, θα καταβληθούν 1.118.557.793,44 ευρώ σε 1.663.210 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Ιουνίου 2026,
  • στις 29 Μαΐου, θα καταβληθούν 3.030.000 ευρώ σε 8.250 δικαιούχους για την πληρωμή προκαταβολών συντάξεων ν. 4778/2021 Ιουνίου 2026,
  • από τις 25 έως τις 29 Μαΐου, θα καταβληθούν 13.000.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ και
  • στις 29 Μαΐου, θα καταβληθούν 2.500.000 ευρώ σε 2.000 δικαιούχους για την επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  • 15.000.000 ευρώ σε 25.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
  • 12.000.000 ευρώ σε 17.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,
  • 18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και
  • 400.000 ευρώ σε 60 δικαιούχους φορείς για την πληρωμή εισφορών προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

