ΥΠΕΘΟ: Όλα τα μέτρα στήριξης που περιλαμβάνει το νέο πολυνομοσχέδιο – Τι φέρνει για ενοικιαστές, δημόσιους υπαλλήλους, συνταξιούχους και οικογένειες

Κατερίνα Φεσσά

Oικονομία

νομοσχέδιο
Το επόμενο διάστημα θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το πολυνομοσχέδιο το οποίο θα συμπεριλαμβάνει δέσμη των μέτρων στήριξης έκτακτου και μόνιμου χαρακτήρα ύψους 800 εκατ. ευρώ για τους οικονομικά ευάλωτους πολίτες, συνταξιούχους, οικογένειες, αγρότες και οφειλέτες του Δημοσίου.

Οι περισσότερες από αυτές τις παρεμβάσεις θα τεθούν σε εφαρμογή τον Ιούνιο.

Και για την κάλυψη του δημοσιονομικού κόστους αυτών, το πολυνομοσχέδιο θα συνοδεύεται και από συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους 800 εκατ. ευρώ.

Το νομοθέτημα

Αξίζει να σημειωθεί πως στο νομοθέτημα ενσωματώνονται  και διατάξεις για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος και για την αυστηροποίηση του καθεστώτος αναφορικά με τις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb στη Θεσσαλονίκη.

Ειδικότερα, η κυβέρνηση απαγορεύει την έκδοση νέων αδειών βραχυχρόνιας μίσθωσης στο κέντρο της πόλης, με στόχο τον περιορισμό της στεγαστικής πίεσης  και της εκτόξευσης των τιμών στα ενοίκια. Το μέτρο εκτιμάται πως θα εφαρμοστεί αμέσως μόλις ψηφιστεί ο σχετικός νόμος.

Επίσης επισημαίνεται πως στο νομοθέτημα θα συμπεριληφθεί και η διάταξη για τη χορήγηση της επιστροφής δύο ενοικίων σε δημόσιους λειτουργούς που υπηρετούν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους, κυρίως σε γιατρούς, σε εκπαιδευτικούς και σε νοσηλευτές που εργάζονται στην περιφέρεια και αντιμετωπίζουν αυξημένο κόστος στέγασης λόγω μετακίνησης.

Τα μέτρα

Ακόμη το πακέτο μέτρων στήριξης θα περιέχει:

1.Την καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί σε σχεδόν 1 εκατ. οικογένειες. Αυτή θα πραγματοποιηθεί στα τέλη Ιουνίου.

2.Τη χορήγηση της αύξησης της οικονομικής ενίσχυσης στα 300 ευρώ από 250 ευρώ σε συνταξιούχους ηλικίας άνω των 60 ετών με παράλληλη διεύρυνση των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων.

Για να γίνει αυτό, οι εν λόγω φορολογούμενοι θα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω εισοδηματικά κριτήρια. Αναλυτικά:

  • Για τους άγαμους το όριο του ετήσιου εισοδήματος αυξάνεται  στα 25.000 ευρώ από 14.000 ευρώ και η αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας στα 300.000 ευρώ από 200.000 ευρώ.
  • Για τους έγγαμους ή με σύμφωνο συμβίωσης το όριο του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος αναπροσαρμόζεται στα 35.000 ευρώ από 26.000 ευρώ και αξία ακίνητης περιουσίας έως 400.000 ευρώ.

Δικαιούχοι της ενίσχυσης των 300 ευρώ είναι και οι χήρες άνω των 60 ετών, εφόσον η σύνταξη χηρείας είναι το μοναδικό εισόδημα που λαμβάνουν.

3. Την επιστροφή ενοικίου

Αναπροσαρμόζονται τα εισοδηματικά όρια για την επιστροφή ενοικίου. Το όριο αυξάνεται στις 25.000 ευρώ από τις 20.000 ευρώ και από τις 28.000 ευρώ στις 35.000 ευρώ, ενώ για μονογονεϊκές οικογένειες φτάνει έως τις 39.000 ευρώ. Και προσαυξάνεται 5.000 ευρώ ανά παιδί.

4.Την παράταση της επιδότησης στα λιπάσματα

Το μέτρο παρατείνεται έως και τον Αύγουστο και καλύπτεται το 15% της αξίας των λιπασμάτων για σχεδόν  250.000 αγρότες.

5.Την άρση της κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού για οφειλέτες που ρυθμίζουν τα χρέη τους.

Θα μπορεί να αίρεται η κατάσχεση του τραπεζικού λογαριασμού ενός οφειλέτη μόνο εάν έχει εξοφληθεί το 25% της οφειλής του και έχουν ρυθμιστεί οι λοιπές υποχρεώσεις του προς τη φορολογική διοίκηση.

6.Την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του εξωδικαστικού μηχανισμού

Ο στόχος είναι να ενταχθούν στον εξωδικαστικό μηχανισμό και οφειλές από 5.000 έως 10.000 ευρώ. Το μέτρο εκτιμάται πως θα εξυπηρετήσει σχεδόν 300.000 ενδιαφερόμενους.

7.Τη δυνατότητα ρύθμισης σε έως 72 δόσεις για παλαιές αρρύθμιστες οφειλές.

Το μέτρο αυτό θα εφαρμοστεί σε 1,3 εκατ. φυσικά πρόσωπα και 284.000 νομικά πρόσωπα που έχουν 95,3 δισ. ευρώ οφειλές και οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2023. Αυτές θα μπορούν τώρα να ενταχθούν σε καθεστώς 72 δόσεων, με την προϋπόθεση ότι θα αποπληρωθούν ή θα διακανονιστούν τυχόν νέες ληξιπρόθεσμες από την 1η Ιανουαρίου του 2024.

 

 

