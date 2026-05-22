Άντριου: Ερευνάται πλέον και για «σεξουαλικά αδικήματα» – Η αστυνομία αναζητά θύματα κακοποίησης από τον έκπτωτο πρίγκιπα

Σε μια εξέλιξη που κλονίζει τη Βρετανία, οι αστυνομικές Αρχές της χώρας διευρύνουν τις έρευνές τους γύρω από το πρόσωπο του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου, εξετάζοντας πλέον ένα ευρύ φάσμα ποινικών αδικημάτων.

Η υπόθεση, η οποία ξεκίνησε ως έρευνα για παράβαση καθήκοντος σε δημόσια υπηρεσία, αποκτά πλέον εφιαλτικές διαστάσεις, καθώς οι ντετέκτιβ εστιάζουν σε καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση και διαφθορά, απευθύνοντας ταυτόχρονα μια πρωτοφανή δημόσια έκκληση προς πιθανά θύματα να σπάσουν τη σιωπή τους.

Η διεύρυνση των κατηγοριών και οι έφοδοι

Τρεις μήνες μετά τη σύλληψη του πρώην Δούκα της Υόρκης —η οποία πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο, ανήμερα των 66ων γενεθλίων του, στην κατοικία του στο Γουντ Φαρμ— οι αρχές αξιολογούν τα στοιχεία που συγκέντρωσαν κατά τη διάρκεια των 11 ωρών που παρέμεινε υπό κράτηση, αλλά και τα ευρήματα από τις εφόδους στις ιδιοκτησίες του.

Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν σημαντικό αποδεικτικό υλικό από την πρώην κατοικία του Άντριου στο Royal Lodge του Ουίνδσορ, καθώς και από το νέο του ακίνητο στο κτήμα Σάντριγχαμ στο Νόρφολκ, το οποίο πλέον εξετάζουν σχολαστικά, έχοντας εντοπίσει «πολλαπλές κατευθύνσεις έρευνας».

Η αστυνομία του Τέιμς Βάλεϊ βρίσκεται ήδη σε επαφή με την Εισαγγελία του Στέμματος (CPS) για την παροχή πρώτων συμβουλών, ενώ συνεργάζεται στενά και με το υπουργείο Δικαιοσύνης (DoJ) των ΗΠΑ, ζητώντας επίσημα πρόσβαση στα εκατομμύρια έγγραφα των αρχείων του καταδικασμένου παιδόφιλου χρηματιστή, Τζέφρι Έπσταϊν.

Νέες αποκαλύψεις για τον ρόλο του ως εμπορικού απεσταλμένου

Η νέα αυτή εξέλιξη ακολουθεί τη δημοσιοποίηση κρατικών εγγράφων 15 σελίδων, τα οποία ήρθαν στο φως έπειτα από πιέσεις βουλευτών.

Τα αρχεία αποκάλυψαν ότι η εκλιπούσα βασίλισσα Ελισάβετ ήταν «πολύ πρόθυμη» να αναλάβει ο γιος της έναν «εξέχοντα ρόλο στην προώθηση των εθνικών συμφερόντων», όταν ο ξάδελφός της, Δούκας του Κεντ, αποχώρησε από τη θέση του ειδικού απεσταλμένου εμπορίου.

Σύμφωνα με τα έγγραφα, ο Άντριου είχε προτίμηση για αποστολές σε «εξελιγμένες χώρες», ενώ είχε ζητηθεί να μην «επιβαρύνεται» με τις συναντήσεις και τη γραφειοκρατία που σχετίζονταν με τον ρόλο.

Ωστόσο, τα αρχεία Έπσταϊν που δημοσίευσαν οι ΗΠΑ δείχνουν ότι ο τότε δούκας ενδέχεται να μοιραζόταν εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες με τον χρηματιστή.

Συγκεκριμένα, κατηγορείται ότι προωθούσε στον Έπσταϊν εμπιστευτικές εκθέσεις για τις επίσημες επισκέψεις του στο Χονγκ Κονγκ, το Βιετνάμ και τη Σιγκαπούρη το 2010 και το 2011, καθώς και πληροφορίες για επενδυτικές ευκαιρίες στην ανασυγκρότηση της επαρχίας Χελμάντ στο Αφγανιστάν.

Σεξουαλικά αδικήματα

Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν καταγγελίες ότι ο Έπσταϊν έστειλε μια γυναίκα στη Βρετανία το 2010 για να συνευρεθεί σεξουαλικά με τον Άντριου.

Η κατηγορία αυτή μοιάζει με εκείνη της Βιρτζίνια Τζιούφρε, η οποία είχε δηλώσει ότι έπεσε θύμα trafficking για τον ίδιο σκοπό.

Σημειώνεται ότι ο Άντριου είχε διευθετήσει εξωδικαστικά την αστική αγωγή της Τζιούφρε στη Νέα Υόρκη, καταβάλλοντας φερόμενο ποσό 12 εκατομμυρίων λιρών χωρίς αναγνώριση υπαιτιότητας, ενώ στο παρελθόν αρνιόταν κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της.

Οι ντετέκτιβ έχουν ήδη μιλήσει με τον δικηγόρο της δεύτερης φερόμενης κοπέλας, η οποία δεν έχει κατονομαστεί, αλλά δεν της έχουν πάρει ακόμη επίσημη κατάθεση καθώς δεν έχει υποβάλει επίσημη καταγγελία.

Η έκκληση της αστυνομίας

Ο υποδιευθυντής της Αστυνομίας, Όλιβερ Ράιτ, επιβεβαίωσε ότι έχει συσταθεί μια ειδική ομάδα με τους πιο έμπειρους ερευνητές και οικονομικούς εμπειρογνώμονες.

Προέβη μάλιστα στις ακόλουθες δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους: «Θέλω πραγματικά να τονίσω ότι η πόρτα μας είναι ανοιχτή. Όποτε ένα θύμα που επέζησε είναι έτοιμο να συνεργαστεί μαζί μας, είμαστε έτοιμοι για εσάς, σε οποιοδήποτε σημείο κι αν βρίσκεται».

«Όσον αφορά τα θύματα και τους επιζώντες του Έπσταϊν, ελπίζουμε ότι οποιοσδήποτε διαθέτει σχετικές πληροφορίες θα προσέλθει», πρόσθεσε.

Ο Ράιτ προειδοποίησε, ωστόσο, ότι η διαδικασία θα απαιτήσει χρόνο: «Προχωράμε με πραγματική προσοχή και σύνεση».

Το νομικό πλαίσιο και η στάση του Παλατιού

Ένα από τα βασικά ζητήματα της έρευνας είναι αν ο πρώην πρίγκιπας μπορεί να θεωρηθεί «δημόσιος λειτουργός» (public officer) κατά τη διάρκεια της 10ετούς θητείας του, η οποία έληξε το 2011.

Σύμφωνα με τις οδηγίες της Εισαγγελίας, «Δεν υπάρχει απλός ορισμός του δημόσιου λειτουργού, και κάθε περίπτωση πρέπει να αξιολογείται ξεχωριστά, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση του ρόλου, τα καθήκοντα που εκτελέστηκαν και το επίπεδο της δημόσιας εμπιστοσύνης που εμπλέκεται».

Στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν συνήθως αστυνομικοί, δημόσιοι υπάλληλοι, δικαστές, εκλεγμένοι αξιωματούχοι και αξιωματικοί του στρατού.

Το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος σε δημόσια υπηρεσία επισύρει έως και την ποινή της ισόβιας κάθειρξης.

Το Μπάκιγχαμ έχει ξεκαθαρίσει ότι το προσωπικό του είναι «έτοιμο να υποστηρίξει» την αστυνομία, αλλά αποφεύγει περαιτέρω σχόλια για να μην επηρεαστεί η εν εξελίξει διαδικασία.

Βασιλικές πηγές υπενθυμίζουν την αποφασιστική στάση του βασιλιά Καρόλου, ο οποίος αφαίρεσε από τον αδελφό του τους εναπομείναντες τίτλους και τις τιμές, απομακρύνοντάς τον από το Royal Lodge.

Ο ίδιος ο Άντριου δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια για τις τελευταίες εξελίξεις, ωστόσο στο παρελθόν αρνιόταν οποιαδήποτε παρανομία ή γνώση των σεξουαλικών εγκλημάτων του Έπσταϊν.

Με πληροφορίες από: Daily Mail