UKMTO: Παραμένει σε κρίσιμο επίπεδο ο κίνδυνος απειλής στα Στενά του Ορμούζ

Ο Οργανισμός Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων (UKMTO) του Ηνωμένου Βασιλείου ανέφερε ότι ο κίνδυνος απειλής στα Στενά του Ορμούζ και στον Κόλπο του Ομάν/Αραβική Θάλασσα παραμένει σε κρίσιμο επίπεδο, με την κυκλοφορία μέσω των Στενών να συνεχίζει να είναι «σημαντικά μειωμένη».

Η ενημέρωση από τον UKMTO σημείωσε ότι η απειλή πειρατείας στην περιοχή παραμένει επίσης «σοβαρή», με τρία εμπορικά πλοία να παραμένουν υπό κράτηση μετά την κατάληψή τους μεταξύ 21 Απριλίου και 2 Μαΐου.

Η κατάσταση ενός πετρελαιοφόρου που κατασχέθηκε 10 ναυτικά μίλια (περίπου 18,5 χλμ.) στα ανοικτά των ακτών της Υεμένης και εκτράπηκε προς τα σομαλικά ύδατα στις 2 Μαΐου είναι προς το παρόν ανεπιβεβαίωτη, ανέφερε ο βρετανικός ναυτιλιακός οργανισμός.

Η ενημέρωση σημείωσε επίσης ότι η εξόρυξη ναυτιλιακών οδών μέσω των Στενών και οι παρεμβολές στα συστήματα δορυφορικής πλοήγησης παραμένουν σταθερές.

Εν τω μεταξύ, στο κοντινό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ και στον Κόλπο του Άντεν, η εμπορική ναυτιλιακή κίνηση παραμένει σταθερή παρά τη «ρητορική των Χούθι».