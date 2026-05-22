UKMTO: Παραμένει σε κρίσιμο επίπεδο ο κίνδυνος απειλής στα Στενά του Ορμούζ

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

US
(AP Photo/Rafiq Maqbool)
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Ο Οργανισμός Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων (UKMTO) του Ηνωμένου Βασιλείου ανέφερε ότι ο κίνδυνος απειλής στα Στενά του Ορμούζ και στον Κόλπο του Ομάν/Αραβική Θάλασσα παραμένει σε κρίσιμο επίπεδο, με την κυκλοφορία μέσω των Στενών να συνεχίζει να είναι «σημαντικά μειωμένη».

Η ενημέρωση από τον UKMTO σημείωσε ότι η απειλή πειρατείας στην περιοχή παραμένει επίσης «σοβαρή», με τρία εμπορικά πλοία να παραμένουν υπό κράτηση μετά την κατάληψή τους μεταξύ 21 Απριλίου και 2 Μαΐου.

Η κατάσταση ενός πετρελαιοφόρου που κατασχέθηκε 10 ναυτικά μίλια (περίπου 18,5 χλμ.) στα ανοικτά των ακτών της Υεμένης και εκτράπηκε προς τα σομαλικά ύδατα στις 2 Μαΐου είναι προς το παρόν ανεπιβεβαίωτη, ανέφερε ο βρετανικός ναυτιλιακός οργανισμός.

Η ενημέρωση σημείωσε επίσης ότι η εξόρυξη ναυτιλιακών οδών μέσω των Στενών και οι παρεμβολές στα συστήματα δορυφορικής πλοήγησης παραμένουν σταθερές.

Εν τω μεταξύ, στο κοντινό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ και στον Κόλπο του Άντεν, η εμπορική ναυτιλιακή κίνηση παραμένει σταθερή παρά τη «ρητορική των Χούθι».

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΦ: Καθολική απαγόρευση λιανικής πώλησης προϊόντων κάνναβης

ΠΙΣ: Άκυρες οι εκλογές της 26ης Απριλίου-Η απόφαση του υπουργείου Υγείας

Συναγερμός από την Τράπεζα της Ελλάδος: Προσοχή σε διαδικτυακές απάτες με το όνομα του Γιάννη Στουρνάρα

Καύσιμα με τιμές «φωτιά» – Στα 2,12 ευρώ η αμόλυβδη, στο 1,81 το πετρέλαιο

Οι 13 σημαντικότερες ανακοινώσεις στο Google I/O 2026

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
04:25 , Παρασκευή 22 Μαΐου 2026

Ντόναλντ Τραμπ: «Δεν είναι καλή στιγμή» να πάει στον γάμο του μεγαλύτερου γιου του, λόγω του πολέμου με το Ιράν

Για τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, η παρακολούθηση ενός γάμου δεν είναι απλή υπόθεση, ακό...
01:05 , Παρασκευή 22 Μαΐου 2026

Επέστεψαν με ειδικές πτήσεις στην Κωνσταντινούπολη 428 ακτιβιστές του «Παγκόσμιου Στόλου Sumud» – Καταγγελίες για βασανιστήρια με tasers 

Στην Κωνσταντινούπολη έφτασαν σήμερα 428 ακτιβιστές του ανθρωπιστικού στόλου «Global Sumud», ο...
23:11 , Πέμπτη 21 Μαΐου 2026

Πόση ζημιά έχει προκαλέσει στην οικονομία των ΗΠΑ ο πόλεμος με το Ιράν;

Ένα σοβαρό πρόβλημα φαίνεται ότι αντιμετωπίζει η οικονομία της Αμερικής, λόγω του πολέμου με τ...
21:02 , Πέμπτη 21 Μαΐου 2026

Ιρανικά ΜΜΕ: «ΗΠΑ και Ιράν κατέληξαν σε προσχέδιο συμφωνίας – Τις επόμενες ώρες η επίσημη ανακοίνωση»

Μέσα ενημέρωσης του Ιράν, επικαλούμενα το Al-Arabiya, αναφέρουν ότι το τελικό σχέδιο συμφωνίας...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν