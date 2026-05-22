Ιράν: Δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία με τις ΗΠΑ αλλά οι διαφορές έχουν αμβλυνθεί – «Αγκάθια» το εμπλουτισμένο ουράνιο και τα Στενά του Ορμούζ

Υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Ιράν δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters πως δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, όμως οι διαφορές έχουν αμβλυνθεί.

Ιρανικά ΜΜΕ: «ΗΠΑ και Ιράν κατέληξαν σε προσχέδιο συμφωνίας – Τις επόμενες ώρες η επίσημη ανακοίνωση»

Σημείωσε επίσης ότι τα μεγαλύτερα αγκάθια στις διαπραγματεύσεις αφορούν το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν και το καθεστώς των Στενών του Ορμούζ.

Ο πόλεμος, που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου με την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν, εξαπλώθηκε στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Αφότου ανακοινώθηκε εύθραυστη εκεχειρία την 8η Απριλίου, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, με τη μεσολάβηση του Πακιστάν, συνεχίζονται χωρίς να έχει διαφανεί αξιοσημείωτη πρόοδος.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

