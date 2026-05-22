Ο υπουργός Εξωτερικών της Κούβας κατηγορεί τον Μάρκο Ρούμπιο ότι «ψεύδεται» για να υποκινήσει στρατιωτική επίθεση

Ο επικεφαλής της κουβανικής διπλωματίας Μπρούνο Ροδρίγκες κατηγόρησε την Πέμπτη (21/5) τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο ότι υποκινεί μια στρατιωτική επίθεση εναντίον της χώρας του, χαρακτηρίζοντας ψευδώς την Κούβα ως κράτος που υποστηρίζει την τρομοκρατία.

«Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ ψεύδεται για άλλη μια φορά προκειμένου να υποκινήσει μια στρατιωτική επίθεση που θα είχε ως αποτέλεσμα να χυθεί κουβανικό και αμερικανικό αίμα», δήλωσε.

Ο Ροδρίγκες τόνισε επίσης πως η Κούβα δεν αποτελεί απειλή για την ασφάλεια των ΗΠΑ και κατηγόρησε την Ουάσινγκτον πως προκαλεί σκόπιμα οικονομική κατάρρευση και κοινωνική απόγνωση στη χώρα του.