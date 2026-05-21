«Ελπίδα για τη Δημοκρατία» το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού – Το μαύρο τριαντάφυλλο, η έκπληξη με την Μουτσάτσου και οι παρουσίες στο «Ολύμπιον»

«Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καρυστιανού, Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών». Αυτό είναι το όνομα του νέου πολιτικού κόμματος που παρουσίασε η Μαρία Καρυστιανού, σε εκδήλωση στο κινηματοθέατρο “Ολύμπιον” της Θεσσαλονίκης, κι έχει ως σύμβολο ένα περιστέρι κι ένα κλαδί ελιάς.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η Μαρία Καρυστιανού, παρουσίασε την ιδρυτική διακήρυξη του πολιτικού σχηματισμού, τονίζοντας ότι «δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί που τρέμουν μην χάσουν τις καρέκλες τους, είμαστε άνθρωποι που δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε». «Θα αγωνιστούμε για την Ελλάδα που ονειρευόμαστε», συμπλήρωσε.

Στο φόντο της σκηνής του «Ολύμπιον» δέσποζε ένα λευκό περιστέρι με το κλαδί ελιάς και το σύνθημα «Ξεκινάμε για την Ελλάδα».

«Σήμερα γεννιέται η απαίτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει άλλο τον ευτελισμό της χώρας»

«Έφτασε η μέρα που προσπαθήσαμε να αποτυπώσουμε σε χαρτιά, ιδρυτική διακήρυξη, αυτό που είχαμε μέσα μας, αυτό που θέλαμε να κάνουν οι άλλοι, να ακούσουν τα αυτιά μας. Η αλήθεια είναι ότι το υγιές κομμάτι της Ελλάδας έχει αφυπνιστεί και έχει ήδη ενωθεί. Και αυτή η πορεία που θα μας οδηγήσει σε κάτι πολύ ωραίο, σήμερα ξεκινά», είπε η Μαρία Καρυστιανού από το βήμα του «Ολύμπιον».

«Σήμερα γεννιέται η απαίτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει άλλο τον ευτελισμό της χώρας. Η ιστορική ιδρυτική διακήρυξη του κινήματος, είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας, δουλέψαμε πολλοί άνθρωποι, πολλές ώρες», είπε και παρουσίασε τα βασικά σημεία της Ιδρυτικής Διακήρυξης, μεταξύ των οποίων είναι τα εξής:

Να βιώσουν οι πολίτες άμεσα την αλλαγή, να νιώσουν ασφαλείς.

Στήριξη της κοινωνίας, της οικογένειας, των νέων.

Ανασυγκρότηση του εκπαιδευτικού συστήματος.

Πρόνοια για την τρίτη ηλικία, τις ευάλωτες ομάδες, τα άτομα με αναπηρία, τους συνταξιούχους με αποκατάσταση των αποδοχών τους.

Ανασυγκρότηση του ΕΣΥ.

Οι πολιτικοί είναι υπηρέτες του λαού.

Η εδραίωση ενός αληθούς κράτους δικαίου, η διάκριση των εξουσιών.

Έλεγχος όλων των δημοσίων συμβάσεων.

Διαφάνεια στον τρόπο λειτουργίας των Τραπεζών.

Προστασία πρώτης κατοικίας.

Ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Προστασία εργασιακών δικαιωμάτων.

Χάραξη εθνικής στρατηγικής ανάπτυξης.

Ανεξαρτησία των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας

«Σήμερα γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία», είπε, αποκαλύπτοντας το όνομα του κόμματος.

Δείτε αναλυτικά εδώ την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καρυστιανού, Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών».

«Η Ελλάδα είναι βαθιά προδομένη»

«Στέκομαι σήμερα εδώ ως μια μητέρα, ως μια πολίτης της χώρας, ως μία παιδίατρος που ζει μόνο από τη δουλειά της», είπε και πρόσθεσε ότι «η Ελλάδα είναι βαθιά προδομένη».

«Στα Τέμπη συγκρούστηκε η αλήθεια με ένα ολόκληρο σύστημα» είπε στη συνέχεια και σημείωσε ότι «όταν υψώσαμε τη φωνή μας μας κατηγόρησαν για φιλοδοξία» για να πει στη συνέχεια ότι «κάτι εκεί συνέβη κάτι μεγάλο, η κοινωνία ξύπνησε». «Δεν είναι αυτή η Ελλάδα που μας αξίζει, δεν είναι αυτή η Ελλάδα που θέλουμε να δώσουμε στα παιδιά μας. Γι’ αυτό σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα, ως ανάγκη της κοινωνίας, ως ανάγκη να επιστρέψει η πολιτική στους πολίτες», συμπλήρωσε.

«Δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί που τρέμουν μην χάσουν τις καρέκλες τους, είμαστε άνθρωποι που δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε», είπε και πρόσθεσε πως «θα αγωνιστούμε για την Ελλάδα που ονειρευόμαστε». Κάλεσε στη συνέχεια τον κόσμο να συμμετέχει σε μία ιστορική προσπάθεια εθνικής και κοινωνικής αναγέννησης, υπογραμμίζοντας πως «έχουμε ανάγκη από ένα αληθινό κράτος δικαίου».

«Δεν σας ζητώ να πιστέψετε σε σωτήρες, οι σωτήρες τελείωσαν. Σας ζητώ να πιστέψετε στη δύναμη των πολιτών γιατί μόνο οι πολίτες έχουν τη δύναμη να αλλάξουν τη χώρα», πρόσθεσε.

«Δίπλα μου στέκονται αυτοί που χάθηκαν άδικα και αυτοί που δεν άντεξαν την ασχήμια αυτού του κόσμου, αλλά και όλοι οι ζωντανοί, που ζουν για να οραματίζονται το φωτεινό μέλλον» είπε και στη συνέχεια έκανε κάλεσμα «όσοι λείπετε, ελάτε να βρούμε με διάλογο τους τρόπους να ενωθούμε, με καθαρά χέρια, με καθαρό βλέμμα, με πίστη, με θάρρος. Να φέρουμε ξανά το φως εκεί όπου κυριάρχησε το σκοτάδι, να φέρουμε την αλήθεια εκεί που κυριάρχησε η συγκάλυψη, να φέρουμε ξανά την ελπίδα εκεί όπου προσπάθησαν να επιβάλλουν την παραίτηση. Γιατί τα παιδιά μας αξίζουν τα καλύτερα και οι επόμενες γενιές θα κρίνουν. Και όταν έρθει εκείνη η ώρα, θέλω να μπορούμε να πούμε, όχι δεν φοβηθήκαμε, όχι δεν σωπάσαμε, όχι δεν συμβιβαστήκαμε. Σταθήκαμε όρθιοι».

Έκλεισε την ομιλία της, συγκινημένη, με τα λόγια του Κωστή Παλαμά, «χρωστάμε σε όσους ήρθαν πέρασαν, θα ‘ρθουνε, θα περάσουν. Κριτές θα μας δικάσουν οι αγέννητοι, οι νεκροί».

Το μαύρο τριαντάφυλλο στο πουκάμισο της Καρυστιανού

Με μια μαύρη φούστα και ένα λευκό πουκάμισο με ένα μαύρο τριαντάφυλλο εμφανίστηκε στην εκδήλωση η Μαρία Καρυστιανού.

Το μαύρο τριαντάφυλλο που ήταν κεντημένο στην αριστερή πλευρά, συχνά χρησιμοποιείται στη λογοτεχνία και την παράδοση για να εκφράσει τον βαθύ πόνο, την απώλεια και την αναγέννηση.

To πουκάμισο ανήκει στη συλλογή του σχεδιαστή Βασίλη Ζούλια και ονομάζεται «Antelyna».

Η μπλούζα του Αυγερινού με Ντοστογιέφσκι, Τολστόι, Τσέχωφ

Στο βήμα του «Ολύμπιον», πριν από την ομιλία της Μαρίας Καρυστιανού ανέβηκε ο δημοσιογράφος, Θανάσης Αυγερινός, ο οποίος έκανε λόγο για «ιστορική πολιτική βραδιά».

«Η σημερινή ημέρα θα σημάνει μία νέα σελίδα στα πολιτικά πράγματα της Ελλάδας», τόνισε, ενώ αναφερόμενος στη μπλούζα του, όπου διακρίνονται τα πρόσωπα των Φιόντορ Ντοστογιέφσκι, Λέων Τολστόι και Αντόν Τσέχωφ, είπε «δεν ξέρω αν και αυτές οι λέξεις είναι απαγορευμένες, πάντως, είναι κάποιοι συγγραφείς που υποστηρίχτηκε ενδεχομένως ότι πρέπει να ακυρωθούν, είναι εκπρόσωποι ενός κακού λαού». Επικαλέστηκε το έργο του Ντοστογιέφσκι, «Έγκλημα και Τιμωρία», λέγοντας ότι «αυτοί που εγκλημάτησαν πρέπει να γνωρίζουν ότι η τιμωρία τους πλησιάζει. Αυτό πρέπει να συμβαίνει στις δημοκρατίες».

Στο πλευρό της Μαρίας Καρυστιανού η Κατερίνα Μουτσάτσου

Το πρόσωπο-έκπληξη το οποίο απηύθυνε χαιρετισμό στα αποκαλυπτήρια του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού ήταν η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου.

Ο δημοσιογράφος, Θανάσης Αυγερινός, την υποδέχθηκε με το βίντεο «Είμαι Ελληνίδα» που είχε γίνει viral το 2012. Η ηθοποιός ανέβηκε στο βήμα, υπό χειροκροτήματα, τονίζοντας, μεταξύ άλλων ότι «το πρόβλημά μας είναι υπαρξιακό». «Νομίζω ότι ζούμε σε μία μόνιμη κατάσταση μνημονίων».

Αναφερόμενη στο βίντεο του 2012 σημείωσε πως το είχε κάνει σε μία δύσκολη εποχή για την Ελλάδα, ενώ χαιρέτισε όλους τους Έλληνες και ελληνορθόδοξους σε όλο τον κόσμο, από την Ουκρανία, μέχρι τη Συρία.

Ακολούθως προβλήθηκαν μηνύματα από ομογενείς για την σημερινή εκδήλωση, εκφράζοντας την στήριξή τους στο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.

Στη συνέχεια προβλήθηκαν βίντεο με δηλώσεις ανθρώπων που στηρίζουν το νέο κόμμα, στελέχη και μη, αρχής γενομένης από τον Βασίλη Κοκοτσάκη, τεχνικό σύμβουλο συγγενών θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Όπως είπε, μέσα από την έρευνα για τα Τέμπη, είδε από κοντά «πράγματα που κανείς πολίτης δεν θα πρέπει να συναντήσει σε ένα κράτος Δικαίου. Μέσα από εκείνη τη σκοτεινή στιγμή, γεννήθηκε και κάτι άλλο, ένα τεράστιο κίνημα αξιοπρέπειας». «Δεν έχω δικαίωμα να μείνω σιωπηλός, γιατί όταν βλέπεις την αλήθεια να παλεύει μόνη της, πρέπει να διαλέξεις πλευρά για να σταθείς», τόνισε.

Μετά προβλήθηκαν μηνύματα από άτομα της νεολαίας, που εξηγούν «γιατί με τη Μαρία».

Ποιοι παραβρέθηκαν στην εκδήλωση

Το ενδιαφέρον για την εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη ήταν ιδιαίτερα αυξημένο. Σημειώνεται ότι η αίθουσα του Ολύμπιον ήταν χωρητικότητας περίπου 400 ατόμων, ενώ περιορισμένος ήταν και ο αριθμός θέσεων στον εξώστη. Οι διοργανωτές έστησαν μία μεγάλη γιγαντοοθόνη έξω από τον χώρο, ώστε όσοι δεν καταφέρουν να εισέλθουν στο Ολύμπιον να μπορούν να παρακολουθήσουν την παρουσίαση.

Μεταξύ άλλων το παρών στην εκδήλωση έδωσαν οι: Παναγιώτης Ψωμιάδης, πρώην Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Βασίλης Μαρουσκάς, αγρότης από το μπλόκο της Επανωμής, Στέλιος Καρακώττας, δημοτικός σύμβουλος Θερμής, Γιώργος Σύρπης, υποψήφιος βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης με τη «Νίκη» και ψυχίατρος, Αρετή Μπατά πρώην στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, Στράτος Σιουρδάκης, πρόεδρος των Ελλήνων της Αγίας Πετρούπολης, επικοινωνιολόγος Μαρία – Χριστίνα Μπακλαβά, Νίκος Γιαννουλίδης, αγρότης, Αθανάσιος Τζουγανάτος, στρατηγός εν αποστρατεία, πρώην στέλεχος της «Νίκη», Δημήτρης Παναγιωτοπουλος, καθηγητής, Νίκος Γαλανός, πρώην βουλευτής, ο Θανάσης Παπανικολάου, πτέραρχος ε.α. πρώην υπασπιστής του Άκη Τσοχατζόπουλου και διευθυντής στρατιωτικού γραφείου του Ευάγγελου Βενιζέλου, ο διεθνολόγος Σταύρος Καλεντερίδης γιος του Σάββα Καλεντερίδη, η Μαρία Νεγρεπόντη Δελιβάνη, ο Βασίλης Κοκοτσάκης που είχε συντάξει την έκθεση για τα Τέμπη, ο σχεδιαστής μόδας Ερωτόκριτος Κυμιώνης, η δικηγόρος Μαρία Γρατσία και ο δικηγόρος Γιάννης Χατζηαντωνίου.

Επίσης παραβρέθηκαν, ΣπύροςΧριστόφιλος, γιος της πρώην προέδρου του Αρείου Πάγου Βασιλικής Θάνου, ο Βασίλης Φούσκας, καθηγητής διεθνών σχέσεων στη Νομική και Οικονομική Σχολή του Πανεπιστημίου Ανατολικού Λονδίνου, η Χαρίτα Μάντολες, εμβληματική μορφή της Κύπρου καθώς είχε χάσει μέλη της οικογένειάς της στην τουρκική εισβολή του 1974, ο Βασίλης Μαυρόσκας, αγρότης από ανατολική Θεσσαλονίκη, ο Αστέριος Καρακώστας, δημοτικός Σύμβουλος στον Δήμο Θερμης στη Θεσσαλονίκη, ο Χρήστος Παπασιδέρης, αγγειοχειρουργός, ο Γιάννης Μωισίδης, επιχειρηματίας.

Η άφιξη της Μαρίας Καρυστιανού – «Φτάνει το τέλος της διαφθοράς»

Θερμή ήταν η υποδοχή της Μαρίας Καρυστιανού στο «Ολύμπιον, αφού καταχειροκροτήθηκε από τον κόσμο που έχει συγκεντρωθεί στο σημείο.

«Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Μέχρι το τέλος, αλλά δεν είναι τόσο μακριά το τέλος. Φτάνει το τέλος της διαφθοράς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα», ήταν τα πρώτα λόγια της Μαρίας Καρυστιανού.

Αρκετοί πολίτες παρέμειναν έξω από τον χώρο της εκδήλωσης και παρακολούθησαν τις εξελίξεις μέσω της γιγαντοοθόνης που έχει τοποθετηθεί.

