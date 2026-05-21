Euroleague – Final Four: Αυτοί είναι οι διαιτητές του ημιτελικού Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Τις τριάδες των διαιτητών στους δύο ημιτελικούς του Final Four στην Αθήνα ανακοίνωσε η Euroleague.

Όπως ήταν ήδη γνωστό, ο Ισπανός Κάρλος Περούγκα θα σφύριζε τον ημιτελικό του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε καθώς δεν θα μπορούσε να διαιτητεύει στον άλλον ημιτελικό Βαλένθια-Ρεάλ λόγω από τη στιγμή  αναμετρώνται ομάδες από τη χώρα του. Για τον ίδιο λόγο δεν θα είχε το δικαίωμα να σφυρίξει ούτε τον τελικό.

Όσον αφορά τους υπόλοιπους διαιτητές που θα βρεθούν στους δύο ημιτελικούς του Final Four, ηΗ Euroleague ανακοίνωσε ότι στο παιχνίδι των «ερυθρολευκων» θα βρεθούν επίσης ο Κροάτης Σρέτεν Ράντοβιτς και ο Σλοβένος, Μίλαν Νέντοβιτς.

Τον άλλον ημιτελικό μεταξύ Βαλένθια-Ρεάλ θα σφυρίξουν οι Ρόμπερτ Λοτερμόζερ, Μεχντί Ντιφαλά και Όλεγκς Λάτισεβς.

