Γαλήνη Τσεβά: «Δεν θα ήθελα έπειτα από το πέρασμα του χρόνου, να νιώσω ότι με κοιτάζεις με μία απογοήτευση»

Ελένη Φλισκουνάκη

Γαλήνη Τσεβά
Στον καναπέ του «Νωρίς-Νωρίς», με την Μαρία Ηλιάκη και τον Κρατερό Κατσούλη, κάθισε την Πέμπτη 21 Μαΐου η Γαλήνη Τσεβά. Στη συνέντευξή της, η ηθοποιός σημείωσε πως «ανεξάρτητα με τα χρόνια, για εμένα σημασία έχει ο άνθρωπος να παραμένει ίδιος». Επιπλέον, αποκάλυψε τι δεν θα ήθελε να συμβεί ύστερα από χρόνια.

Συνομιλώντας με τους δύο παρουσιαστές, η Γαλήνη Τσεβά εξήγησε ότι: «Κοίταξε, ανεξάρτητα με τα χρόνια, και το πέρασμα χρόνου, για εμένα σημασία έχει ο άνθρωπος να παραμένει ίδιος. Μου αρέσει που αυτό που βλέπω σε εσένα, είναι και για εμένα αντίστοιχα το ίδιο που θυμόμουνα.

Γιατί εγώ για εμένα, δεν θα ήθελα να αλλάξω. Δηλαδή να πέσω σε συγκυρίες, που να με αλλάξουν σαν άνθρωπο». 

«Πάντως δεν θα ήθελα, επίσης, έπειτα από το πέρασμα του χρόνου, να νιώσω ότι με κοιτάζεις με μία απογοήτευση. Θα γινόμουν χάλια, ράκος, κουρέλι», συμπλήρωσε η καλλιτέχνις.

23:26 , Πέμπτη 21 Μαΐου 2026

