Κατερίνα Καινούργιου για Γιώργο Λιανό και Survivor: «Με προβλημάτισε αυτό – Λίγο μας χτύπησε σε όλους άσχημα»

Κατά τη διάρκεια της «Super Κατερίνας» το πρωί της Πέμπτης 21 Μαΐου, σχολιάστηκε το χθεσινό τελευταίο «συμβούλιο του νησιού» για το Survivor 2026. Υπενθυμίζεται ότι η φετινή σεζόν του ριάλιτι επιβίωσης ολοκληρώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (20/5), μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου. Η Κατερίνα Καινούργιου εξέφρασε τον προβληματισμό της, σχετικά με τα όσα είπε ο Γιώργος Λιανός, ως παρουσιαστής του προγράμματος.

Συγκεκριμένα, αφού προβλήθηκε ένα απόσπασμα από το συμβούλιο, η Κατερίνα Καινούργιου είπε ότι: «Με όλο τον σεβασμό, καταλαβαίνω… Εγώ συμφωνώ με το έπαθλο που το πήρε ο Σταύρος, εννοείται, γιατί το παιδί χρειάζεται και οικονομική ενίσχυση τώρα, γιατί και η αποθεραπεία θα είναι δύσκολη πολύ, και δαπανηρά όλα αυτά».

«Αλλά ότι το έπαθλο πάει στον Σταύρο, γιατί αυτός είναι ο πραγματικός Survivor, λίγο με προβλημάτισε. Δηλαδή ότι για να είναι κάποιος πραγματικός Survivor, πρέπει να του συμβεί όλο αυτό; Λίγο μας χτύπησε σε όλους άσχημα. Αν έχετε άλλη άποψη, να την πείτε», εξήγησε αμέσως μετά η παρουσιάστρια.

17:30 , Πέμπτη 21 Μαΐου 2026

