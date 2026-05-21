Τραγωδία στην Ισπανία: Πέθανε κοριτσάκι 2 ετών από θερμοπληξία – Το ξέχασε ο πατέρας του για ώρες μέσα στο αυτοκίνητο

Σήφης Γαρυφαλάκης

Διεθνή Νέα

Αυτοκίνητο μωρό παιδί
πηγή: unsplash
Ανείπωτη τραγωδία στην Ισπανία. Ένα κοριτσάκι μόλις δύο ετών πέθανε από θερμοπληξία, αφού εγκαταλείφθηκε κατά λάθος στο αυτοκίνητο του πατέρα του, κατά τη διάρκεια μιας ασυνήθιστα καυτής περιόδου που ενδέχεται να ανεβάσει τις θερμοκρασίες σε ορισμένες περιοχές στους 38 °C.

Το παιδί, του οποίου το όνομα δεν έχει δημοσιοποιηθεί, υπέστη καρδιακή ανακοπή το απόγευμα της Τετάρτης, αφού παρέμεινε για αρκετές ώρες μέσα στο όχημα στην πόλη Μπριόν της Γαλικίας, καθώς ο πατέρας του ξέχασε να το πάει στον παιδικό σταθμό.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης της Ισπανίας, ο άνδρας είχε πάει το μεγαλύτερο παιδί του στο σχολείο εκείνο το πρωί και είχε την πρόθεση να αφήσει τη μικρή στον παιδικό σταθμό, όταν αποσπάστηκε από ένα τηλεφώνημα. Αντί να κατευθυνθεί προς τον παιδικό σταθμό, πήγε στη δουλειά, αφήνοντας το παιδί στο αυτοκίνητο.

Ο συναγερμός σήμανε το απόγευμα, όταν η μητέρα του κοριτσιού πήγε να το παραλάβει από τον παιδικό σταθμό στις 3 μ.μ. και της είπαν ότι δεν το είχαν αφήσει εκεί το πρωί. Συνειδητοποιώντας τι είχε συμβεί, οι γονείς κάλεσαν τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και το κορίτσι μεταφέρθηκε σε ένα κέντρο υγείας στην κοντινή πόλη Μπερταμίρανς, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η αστυνομία διερευνά το περιστατικό, ενώ η οικογένεια λαμβάνει ψυχολογική υποστήριξη.

Διήμερο πένθος κήρυξε το δημοτικό συμβούλιο του Μπριόν

Το δημοτικό συμβούλιο του Μπριόν κήρυξε δύο ημέρες επίσημου πένθους για το κοριτσάκι και ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη της.

«Θα θέλαμε να εκφράσουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια και να προσφέρουμε όλη μας την υποστήριξη στην οικογένεια του μικρού κοριτσιού που έχασε τη ζωή του χθες στο Brión, καθώς και σε όλους τους φίλους της, ενώ θέτουμε στη διάθεσή τους όλους τους δημοτικούς πόρους που χρειάζονται σε αυτές τις δύσκολες στιγμές», δήλωσε το δημοτικό συμβούλιο. «Είθε να αναπαυθεί εν ειρήνη».

