Έξι παρεμβάσεις στη Λέσβο για κτηνοτροφία, τυροκόμους και ζωοτροφές – Καββαδάς: «Είμαστε δίπλα στους ανθρώπους από την πρώτη στιγμή»

Έξι παρεμβάσεις για την ενίσχυση του συντονισμού και της βιοασφάλειας στη Λέσβο αλλά και την ενίσχυση του επιχειρησιακού συντονισμού και τη στήριξη της κτηνοτροφίας και της τοπικής παραγωγής, λήφθηκαν κατά τη δεύτερη ημέρα της επίσκεψης του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αθανάσιου Καββαδά, στο νησί.

«Η εικόνα που αντιμετωπίζουμε στη Λέσβο είναι δύσκολη και απαιτεί σοβαρότητα, συντονισμό και συνεχή παρουσία στο πεδίο. Από την πρώτη στιγμή βρισκόμαστε δίπλα στους ανθρώπους της παραγωγής, της κτηνοτροφίας και της τοπικής οικονομίας», δήλωσε ο κ. Καββαδάς, προσθέτοντας μεταξύ άλλων ότι «δεν εφησυχάζουμε ούτε στιγμή. Οι εντολές του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά, για εξάντληση κάθε δυνατότητας στήριξης της κτηνοτροφίας της Λέσβου είναι δεδομένες».

Οι παρεμβάσεις που ανακοινώθηκαν είναι οι εξής:

1. Η συγκρότηση άτυπου τετραμελούς συντονιστικού οργάνου

Συστήνεται μίνι άτυπο συντονιστικό όργανο με τη συμμετοχή εκπροσώπων κτηνιάτρων του ΥπΑΑΤ, της διεύθυνσης κτηνιατρικής περιφερειακής ενότητας Λέσβου, του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ και του Στρατού Ξηράς, το οποίο θα συνεδριάζει δύο φορές την εβδομάδα, με στόχο τον καλύτερο επιχειρησιακό συντονισμό των περισσότερων από 30 κτηνιάτρων που βρίσκονται στο νησί. Όποτε απαιτηθεί θα συνεδριάζει διευρυμένη η ομάδα με τη συμμετοχή εκπροσώπου από το τμήμα Περιβάλλοντος της Περιφέρειας, από τη Διεύθυνση Υγείας και από εκπρόσωπο της αστυνομικής διεύθυνσης Λέσβου, ενισχύοντας τον διατομεακό συντονισμό για τη διαχείριση της κρίσης.

2. Ο περαιτέρω έλεγχος των χώρων ταφής

Κάθε εβδομάδα κλιμάκιο της αστυνομικής διεύθυνσης Λέσβου θα μεταβαίνει στους χώρους ταφής των θανατοθέντων ζώων, προκειμένου να εποπτεύει ότι τηρούνται όλοι οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.

3. Η τεχνική υποστήριξη των κτηνιάτρων

Δρομολογήθηκαν παρεμβάσεις σε Δήμους και Περιφέρεια για τη διευκόλυνση των κτηνιάτρων που επιχειρούν σε απομακρυσμένες και δύσβατες περιοχές, με πρόβλεψη για διάθεση ειδικών οχημάτων και ενίσχυση της επιχειρησιακής υποστήριξης των συνεργείων.

4. Η στήριξη των τυροκόμων

Μετά από διαδοχικές συναντήσεις με τυροκόμους ζητήθηκε η περαιτέρω συνεργασία για την συλλογή και μεταποίηση του γάλακτος που συλλέγεται από τις πληγείσες περιοχές.

5. Η αυστηροποίηση των μέτρων βιοασφάλειας στο λιμάνι της Μυτιλήνης

Μετά την επίσκεψη στο λιμάνι, αποφασίστηκε η περαιτέρω ενίσχυση των μέτρων βιοασφάλειας, με την άμεση ενεργοποίηση 2 ης αψίδας απολύμανσης στο τελωνείο Μυτιλήνης, αλλά και την ταχύτερη εμβάπτιση με απολυμαντικό υγρό του τάπητα ανά δεκαπέντε λεπτά.

6. Η ασφαλής διακίνηση των ζωοτροφών

Ζητήθηκε από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου η πραγματοποίηση σύσκεψης με τις αρμόδιες υπηρεσίες και η λήψη απόφασης, με στόχο τη σωστή ενημέρωση των κτηνοτρόφων σχετικά με την ασφαλή διακίνηση των ζωοτροφών.

Κατά τη δεύτερη ημέρα της επίσκεψής του στη Λέσβο, ο κ. Καββαδάς, συνοδευόμενος από τον πρώην υπουργό και πρώην αντιπρόεδρο της Βουλής, Χαράλαμπο Αθανασίου, συναντήθηκε, μεταξύ άλλων, με τον δήμαρχο Δυτικής Λέσβου, Ταξιάρχη Βέρρο. Στη συνάντηση συζητήθηκαν οι επιπτώσεις από τον αφθώδη πυρετό, οι ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και οι παρεμβάσεις που απαιτούνται για τη στήριξη της παραγωγής και της κτηνοτροφίας.

Επισκέφθηκε επίσης τυροκομεία της περιοχής και συναντήθηκε με τυροκόμους, καθώς και με τον πρόεδρο του Συλλόγου Τυροπαραγωγών Λέσβου – Λήμνου, Ιγνάτιο Θυμέλη. Στο επίκεντρο βρέθηκαν τα προβλήματα του κλάδου, η ανάγκη ενίσχυσης της συλλογής γάλακτος και η στήριξη των μικρότερων παραγωγικών μονάδων.

Τέλος, ακολούθησε επίσκεψη στον χώρο υγειονομικής ταφής ζώων, ενώ αργότερα, στη Μυτιλήνη, πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη όλων των εμπλεκόμενων φορέων, κτηνιάτρων, τυροκόμων, εμπόρων κρέατος και υπηρεσιακών παραγόντων, όπου εξετάστηκαν η πορεία εφαρμογής των μέτρων και ο σχεδιασμός των επόμενων ενεργειών.