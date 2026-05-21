Εξακολουθεί να αγνοείται ο Ισπανός ορειβάτης στον Όλυμπο

Παραμένει αγνοούμενος ο 25χρονος Ισπανός ορειβάτης τα ίχνη του οποίου χάθηκαν την Τετάρτη το απόγευμα ενώ πραγματοποιούσε ανάβαση στον Μύτικα. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες στον Όλυμπο για τον εντοπισμό του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι γονείς του νεαρού ανησύχησαν καθώς έχασαν κάθε επικοινωνία μαζί του.

Αρχικά ενημερώθηκε το προξενείο της Ισπανίας στην Ελλάδα, το οποίο στη συνέχεια ειδοποίησε τις ελληνικές αρχές.

Μεγάλη επιχείρηση σε εξέλιξη

Για τον εντοπισμό του έχει στηθεί μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, με τη συμμετοχή 14 πυροσβεστών, δυνάμεων της 2ης και της 8ης ΕΜΑΚ, ενώ στην περιοχή επιχειρεί και drone.

Από το πρωί συμμετέχουν στις έρευνες και εθελοντές, οι οποίοι «χτενίζουν» δύσβατα σημεία και κορυφές του Ολύμπου.

Ο 25χρονος επρόκειτο να επιστρέψει στην Ισπανία, ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες δεν εμφανίστηκε στην πτήση του, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για την τύχη του.

Οι συνθήκες στο βουνό χαρακτηρίζονται δύσκολες, καθώς σε μεγάλο υψόμετρο παραμένουν χιόνια, ενώ οι διασώστες επιχειρούν σε υψόμετρο 2.400 μέτρων, αντιμετωπίζοντας χαμηλές θερμοκρασίες και περιορισμένη ορατότητα.