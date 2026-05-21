Κέρκυρα: Εθνική υπερηφάνεια και λαμπρότητα στις εκδηλώσεις για την 162η Επέτειο της 21ης Μαΐου – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Εικόνες που θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στην μνήμη των Κερκυραίων σημειώθηκαν σήμερα στην Κέρκυρα, στο πλαίσιο της παρέλασης για εορτασμό της 162ης Επετείου της 21ης Μαΐου, ημέρας Ένωσης των Επτανήσων με την Ελλάδα.

Στις εκδηλώσεις παρέστησαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Εκτός από την πολυπληθή ομάδα στρατιωτικών δυνάμεων, στους κερκυραϊκούς ουρανούς πέταξαν επίσης έξι ελικόπτερα Apatsi ενώ εντυπωσιακή ήταν η παρουσίαση από F16.

Τασούλας: «Χρέος μας η προσπάθεια για την προκοπή των Επτανήσων και την ασφάλεια της χώρας»

Τη σπουδαιότητα της Ένωσης των Επτανήσων με τον εθνικό κορμό, πριν από 162 χρόνια, αλλά και το μήνυμα μιας ακόμη μεγαλύτερης προσπάθειας για την ευημερία και την ασφάλεια της Ελλάδας, υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας από την Κέρκυρα, όπου τιμά με την παρουσία του τις επετειακές εκδηλώσεις.

«Η Ένωση της Επτανήσου ενισχύει το γεωπολιτικό βάθρο του ελληνικού κράτους, τιμά τους αγώνες των Επτανησίων, και επαναφέρει στη μνήμη όλων μας το χρέος μας σήμερα, εμπνεόμενοι από εκείνους τους αγώνες, να δώσουμε ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια για την προκοπή των Επτανήσων, αλλά και για την ευημερία και την ασφάλεια της Ελλάδος, από κάθε απειλή», τόνισε.

Ο κ. Τασούλας αμέσως μετά την παρέλαση απέδωσε τιμές στον 1ο Κυβερνήτη της Ελλάδας Ιωάννη Καποδίστρια, καταθέτοντας στεφάνι στο άγαλμα του και έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Σήμερα γιορτάζουμε και τιμούμε την ιστορική επέτειο της Ένωσης των Επτανήσων με την Ελλάδα πριν από 162 χρόνια. Η Ένωση της Κέρκυρας και γενικότερα των Επτανήσων στον εθνικό κορμό, έγινε όταν ξεκάθαρη εθνική ιδεολογία ήταν η Μεγάλη Ιδέα, που κυριάρχησε στην πολιτική ζωή της χώρας επί πολλές δεκαετίες, μια εθνική ιδεολογία, βασισμένη σε ακλόνητους εθνοτικούς και ιστορικούς τίτλους.

Στις 21 Μαΐου 1864, o αρμοστής Χένρυ Στορκς, παραδίδει τα Ιόνια νησιά στον απεσταλμένο της Ελλάδας Θρασύβουλο Ζαΐμη. Στα φρούρια τους υποστέλλεται η Βρετανική σημαία και υψώνεται η ελληνική σημαία. Η περίοδος της βρετανικής προστασίας είχε λήξει.

Δυο μόλις μήνες μετά, οι εκλεγμένοι πληρεξούσιοι των Επτανήσων, γίνονται δεκτοί ως μέλη σε πανηγυρική συνεδρίαση στην Ελληνική Εθνοσυνέλευση, στην Ελληνική Βουλή.

Η Ένωση της Επτανήσου, ενισχύει το γεωπολιτικό βάθρο του Ελληνικού κράτους τιμά τους αγώνες των Επτανησίων, και επαναφέρει στη μνήμη όλων μας το χρέος μας σήμερα ,εμπνεόμενοι από εκείνους τους αγώνες ,να δώσουμε ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια για την προκοπή των Επτανήσων, αλλά και για την ευημερία και την ασφάλεια της Ελλάδος ,από κάθε απειλή και κάθε πρόκληση. Χρόνια Πολλά».

Νωρίτερα πραγματοποιήθηκε η επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος, όπου ο Μητροπολίτης Νεκτάριος κατά τον χαιρετισμό του, έκανε αναφορά στο χρονικό της Ένωσης, μίλησε για τις προκλήσεις του σήμερα, απέδωσε τα εύσημα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και του δώρισε, ως μέγιστη τιμή, τον Μεγαλόσταυρο του Αγίου Σπυρίδωνος, καθώς και μία εικόνα του προστάτη της Κέρκυρας.

Ο κ. Τασούλας ευχαρίστησε τον Μητροπολίτη και επισήμανε πως αυτή η χειρονομία του δίνει «το μέτρο των ευθυνών και των καθηκόντων του, με τα οποία καθημερινώς πρέπει να αναμετράται». «Είναι τιμή και προστασία», σημείωσε, «η οποία θα με συνοδεύει στο χρέος μου, στα καθήκοντα μου και είμαι βέβαιος πώς με τη βοήθεια του Αγίου, τα πράγματα θα εξελιχθούν όπως πρέπει».

Δένδιας: «Χρέος μας η διατήρηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας»

«Αυτό που μας διδάσκει πάντα η μνήμη, είναι τι οφείλουμε εμείς οι σημερινοί Έλληνες. Την προσπάθεια δηλαδή, να διατηρήσουμε την πατρίδα αλώβητη και την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, όπως το Σύνταγμα μας ορίζει, ανεξάρτητα από τις οιεσδήποτε επιβουλές» είναι το μήνυμα του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, από την Κέρκυρα όπου εκπροσώπησε την κυβέρνηση στις επετειακές εκδηλώσεις της Ένωσης της Επτανήσου με την Ελλάδα.

Ο Νίκος Δένδιας, είπε πως είναι χαρά και τιμή για εκείνον, να εκπροσωπεί την κυβέρνηση στην ιδιαίτερη πατρίδα του την Κέρκυρα, ενώ παρακολούθησε μαζί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα την επίδειξη του F-16 ΖΕΥΣ.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας δήλωσε:

«Είναι για μένα μεγάλη χαρά και μεγάλη τιμή που είμαι σήμερα εδώ, στην πατρίδα μου στην Κέρκυρα για να γιορτάσουμε όλοι μαζί εκατοστή εξηκοστή δεύτερη επέτειο της Ένωσης των Επτανήσων με τη μητέρα Ελλάδα.

Είναι η μέρα, κατά την οποία γιορτάζουμε την απόφαση του Επτανησιακού Λαού, διότι υπήρξε και δημοψήφισμα έστω κι αν αυτό δεν είναι γνωστό, να διαζευχθεί από τη Μεγάλη Βρετανία και να συζευχθεί με το μικρό φτωχό Βασίλειο τότε ,της Ελλάδας, τη μητέρα όμως, πατρίδα.

Οι Επτανήσιοι από κει και πέρα, μετείχαν στους εθνικούς αγώνες, έχυσαν ποταμούς αίματος. Να θυμίσω τον Λορέντζο Μαβίλη, σκοτώθηκε πολεμώντας στα βουνά της Ηπείρου εδώ ακριβώς απέναντι, τους λαμπρούς αξιωματικούς στον Βαλκανικών πολέμων, τους αδελφούς Δούσμανη. Ο Δούσμανης ήταν ο καπετάνιος του Αβέρωφ μαζί με τον Κουντουριώτη. Τον Δούσμανη λίγοι τον θυμούνται, αλλά και ο Ξενοφών Στρατηγός, νεξαιρετικός αξιωματικός και επίσης η χιλιάδες νεκροί του 10ου Συντάγματος Πεζικού, στους αγώνες του έθνους για την εθνική ολοκλήρωση.

Σήμερα λοιπόν, θυμόμαστε και τιμάμε τους αγώνες για την Ένωση και γενικά τους αγώνες των Επτανησίων για την πατρίδα μας. Και νομίζω, ότι αυτό που μας διδάσκει πάντα η μνήμη, είναι τι οφείλουμε εμείς οι σημερινοί Έλληνες, Την προσπάθεια δηλαδή, να διατηρήσουμε την πατρίδα αλώβητη και την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, όπως το Σύνταγμα μας ορίζει ανεξάρτητα από τις οιεσδήποτε επιβουλές».