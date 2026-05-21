Κακλαμάνης: Η απάντηση στον Ανδρουλάκη – «Όταν κάνουμε καταγγελίες για τις επιστολικές, ας φροντίσουμε να ξέρουμε πόσες φορές το κόμμα μας έχει κάνει χρήση»

Απάντηση στις αιχμές του Νίκου Ανδρουλάκη, έδωσε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, μετά τις δηλώσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στον «Κύκλο Ιδεών», όπου άσκησε έντονη κριτική για τη στάση του απέναντι στις διαρροές από τη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, κατά την ακρόαση του κ. Δεμίρη.

Η αντιπαράθεση ήρθε μετά την εντολή για έλεγχο από την Επιτροπή Δεοντολογίας σχετικά με πιθανή παραβίαση της μυστικότητας της διαδικασίας. Ο κ. Ανδρουλάκης, χαρακτήρισε επιλεκτική την ευαισθησία του προέδρου της Βουλής, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε αντιδράσει αντίστοιχα σε άλλες κοινοβουλευτικές πρακτικές της κυβέρνησης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέφερε πως ο κ. Κακλαμάνης εμφανίζεται ενοχλημένος για τις διαρροές, αναρωτώμενος μάλιστα ποιες από αυτές θα μπορούσαν να θεωρηθούν απειλητικές για τη χώρα.

Παράλληλα, τον κατηγόρησε ότι δεν αντέδρασε όταν, όπως είπε, η κυβέρνηση αξιοποίησε την επιστολική ψήφο στην ψηφοφορία για την Προανακριτική, σχετικά με τους Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη, ούτε όταν εφαρμόστηκαν διαφορετικά κριτήρια για κοινοβουλευτικές διαδικασίες που αφορούσαν τις υποκλοπές.

Επιπλέον, ο κ. Ανδρουλάκης, υποστήριξε ότι υπήρξαν «α λα καρτ» ερμηνείες σε κρίσιμες ψηφοφορίες, κάνοντας αναφορά τόσο στη συγκρότηση της ΑΔΑΕ όσο και στις απαιτούμενες ψήφους για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Όπως σημείωσε, ενώ το 2023 η αντίστοιχη διαδικασία είχε εγκριθεί με 120 ψήφους, τώρα φαίνεται να απαιτούνται 151, γεγονός που σύμφωνα με τον ίδιο, δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα πολιτικής συνέπειας.

«Καρφί» του προέδρου της Βουλής στα κόμματα της αντιπολίτευσης

Από την πλευρά του, ο Νικήτας Κακλαμάνης, μιλώντας στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, απάντησε ότι πριν διατυπώνονται καταγγελίες για τη χρήση της επιστολικής ψήφου, θα πρέπει –όπως είπε– να εξετάζεται και πόσες φορές έχει καταφύγει σε αυτήν το ίδιο το κόμμα που ασκεί την κριτική.

Μάλιστα, παρουσίασε στοιχεία σχετικά με τη χρήση της επιστολικής ψήφου από τα κόμματα, σύμφωνα με τα οποία το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην τρίτη θέση της σχετικής λίστας.

Η χρήση της επιστολικής ψήφου στην Κ΄ κοινοβουλευτική περίοδο: