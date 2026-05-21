«Θρίλερ» στην Αχαΐα: Το DNA θα «λύσει» το μυστήριο με τα ανθρώπινα οστά στη Στροφυλιά

Δήμητρα Κόκκορη

Κοινωνία

δάσος Στροφυλιάς
Συνεχίζεται το θρίλερ με τα ανθρώπινα οστά, που εντοπίστηκαν το πρωί της Τετάρτης (20/5) σε απομονωμένη περιοχή του δάσους της Στροφυλιάς, στην Αχαΐα.

Το μακάβριο εύρημα αποκαλύφθηκε χθες, όταν εργάτες έκαναν αποψίλωση στο δάσος, και εντόπισαν τα ανθρώπινα οστά στο χώμα. Ο σκελετός δεν ήταν ολόκληρος, σύμφωνα με τις πληροφορίες.

Οι εργάτες ενημέρωσαν άμεσα τις αστυνομικές αρχές, που απέκλεισαν την περιοχή, ενώ έσπευσε και ιατροδικαστής. Τα οστά περισυνελέγησαν και μεταφέρθηκαν στα εργαστήρια, προκειμένου να ταυτοποιηθεί ότι πρόκειται για ανθρώπινα οστά και στη συνέχεια να διενεργηθεί εξέταση DNA, προκειμένου να ανακαλυφθεί η ταυτότητα του νεκρού ατόμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας pelop.gr, ο μοναδικός αγνοούμενος που έχει δηλωθεί τα τελευταία χρόνια στην ευρύτερη περιοχή, είναι ένας εργάτης γης από το Μπαγκλαντές, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν ξαφνικά.

Το ερώτημα εάν τα οστά ανήκουν στον συγκεκριμένο άνθρωπο, αναμένεται να απαντήσει μόνο η ταυτοποίηση με τη μέθοδο του DNA.

