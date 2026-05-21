Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: «Μπλοκάρει» την εξαγωγή του εμπλουτισμένου ουρανίου – «Πρέπει να παραμείνει στο Ιράν»

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ
Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, παρενέβη δυναμικά στο διπλωματικό παρασκήνιο για την επίτευξη μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ, θέτοντας μια ξεκάθαρη «κόκκινη γραμμή» που έρχεται σε ευθεία σύγκρουση με τις βασικές αξιώσεις του Λευκού Οίκου.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες που μετέδωσαν δύο ανώτατες ιρανικές πηγές στο Reuters, ο Χαμενεΐ εξέδωσε επίσημη οδηγία σύμφωνα με την οποία το εμπλουτισμένο ουράνιο της χώρας δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αποσταλεί στο εξωτερικό.

Η συγκεκριμένη εντολή σκληραίνει σημαντικά τη στάση της Τεχεράνης σε ένα από τα πλέον κρίσιμα και ακανθώδη ζητήματα των ειρηνευτικών συνομιλιών, καθώς η απομάκρυνση του εν λόγω υλικού -η «πυρηνική σκόνη» κατά τον Τραμπ- αποτελεί μία από τις βασικές και μη διαπραγματεύσιμες απαιτήσεις των ΗΠΑ

Εμπόδιο στα σχέδια του Ντόναλντ Τραμπ

Η απόφαση αυτή του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ αναμένεται να προκαλέσει έντονη απογοήτευση και εκνευρισμό στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Παράλληλα περιπλέκει τις ήδη εύθραυστες διαπραγματεύσεις που διεξάγονται με σκοπό τον τερματισμό του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου εναντίον του Ιράν.

Όπως αποκάλυψαν Ισραηλινοί αξιωματούχοι στο πρακτορείο Reuters, ο Τραμπ έχει διαβεβαιώσει προσωπικά το Ισραήλ ότι το απόθεμα του εξαιρετικά εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, το οποίο είναι απαραίτητο για την κατασκευή πυρηνικού όπλου, θα αποσταλεί εκτός του Ιράν και ότι οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει σχετική ρήτρα για αυτό.

