ΠΑΣΟΚ για Βορίδη: Η σιωπή για τις υποκλοπές είναι ενοχική

Ανακοίνωση εξέδωσε το ΠΑΣΟΚ μετά την πρωινή συνέντευξη του Μάκη Βορίδη στον ΑΝΤ1.

«Μου ήρθε ένα έγγραφο και μου ανέφερε ότι το λογισμικό μου στο κινητό μου μολύνθηκε, χωρίς να μου αναφέρει ποιος το έκανε και είχε κοινοποίηση στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών, δεν με κάλεσε ποτέ» περιέγραψε ο κ. Βορίδης, με το ΠΑΣΟΚ από την πλευρά του, να χαρακτηρίζει ως ενοχική τη συμπεριφορά του κ. Βορίδη.

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

«Ανυπομονούμε για την αυριανή ομιλία του κ. Βορίδη, όταν ως αποδεδειγμένος στόχος του predator, θα επιχειρηματολογεί ότι δεν διακυβεύτηκε η εθνική ασφάλεια αλλά θα την επικαλεστεί για να αλλάξει η διαδικασία ψηφοφορίας και να απορριφθεί η εξεταστική επιτροπή για τις παράνομες παρακολουθήσεις» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ, με αφορμή τις αυριανές κοινοβουλευτικές διαδικασίες για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, ύστερα από δική του πρόταση.

Παράλληλα, στην ίδια ανακοίνωση σημειώνεται ότι «έχει πολύ ενδιαφέρον ότι ο πρώην υπουργός αναρωτήθηκε με νόημα γιατί δεν τον κάλεσε από μόνος του ο Εισαγγελέας για την υπόθεση της παρακολούθησης του και χαρακτήρισε την τοποθέτηση του διοικητή της ΕΥΠ και τα ήξεις αφίξεις του στην χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών ως μη ικανοποιητικά».

Σχετικά με τη στάση μελών του υπουργικού συμβουλίου, το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι ο κ. Βορίδης «όπως και άλλοι συνάδελφοι του στο υπουργικό συμβούλιο-στόχοι του predator, αναμετρήθηκαν με το καθήκον τους απέναντι στην αλήθεια, στο δημόσιο συμφέρον, στην εθνική ασφάλεια αλλά και απέναντι στην ιστορία της Παράταξης τους και επέλεξαν προς χάριν της καρέκλας τους να μείνουν βουβοί», προσθέτοντας πως «και αυτή η σιωπή είναι ενοχική, κ. Βορίδη».

Στον αντίποδα, το κόμμα παραθέτει τις ενέργειες του προέδρου του Νίκου Ανδρουλάκη, επισημαίνοντας: «Δεν θέλουμε να τον “αναστατώσουμε” αλλά με μια τέτοια μηνυτήρια αναφορά ο Νίκος Ανδρουλάκης που δεν έβαλε το δημοκρατικό καθήκον του στην άκρη, πέτυχε την καταδίκη 4 κατηγορουμένων, την κατάρριψη ως αντισυνταγματικού του νόμου Τσιάρα στο Συμβούλιο της Επικρατείας και την αποκάλυψη του σκανδάλου».

Η ανακοίνωση εκδόθηκε με αφορμή τις δηλώσεις του πρώην υπουργού Μάκη Βορίδη, οι οποίες, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, πάνε «σε άλλο επίπεδο τον εμπαιγμό έναντι των πολιτών»: «Να πω ότι μου ήρθε αυτό το χαρτί, πάρτε και μια μήνυση κατά αγνώστων δραστών γιατί κάποιος μου έκανε αυτό το κακό πράγμα. Η μήνυση κατά αγνώστων, όπως ξέρουμε, ουσιαστικά πάει σε ένα αρχείο αγνώστων δραστών και ανασύρεται όταν υπάρξουν κάποια στοιχεία».

Βορίδης:

Ο Μάκης Βορίδης δήλωσε για το αίτημα του ΠΑΣΟΚ περί σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές ισχυριζόμενος ότι: «Πάμε στην ουσία. Έχουμε κάνει ήδη μια Εξεταστική. Έχει υπάρξει πρωτόδικη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου, σύμφωνα με την οποία προέκυψαν τέσσερις κατηγορούμενοι, οι οποίοι με τη σειρά τους άσκησαν έφεση αλλά ακόμη εκκρεμεί το αποτέλεσμα. Η αντιπολίτευση από την πλευρά της διερευνά τη σχέση που είχαν οι μυστικές υπηρεσίες με τις υποκλοπές. Έχουν εκδοθεί δύο φορές διατάξεις από Ανώτατους Δικαστικούς λειτουργούς. Τί άλλο θα μπορούσαμε να πούμε»;

Για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ανέφερε: «Ο Ανδρουλάκης προσπαθεί να διεμβολίσει ένα χώρο ψηφοφόρων που άλλοτε ψηφίζουν ΝΔ και άλλοτε ΠΑΣΟΚ. Εκεί ο Μητσοτάκης τον έχει κατατροπώσει. Έχει παραδεχθεί την ήττα του και πηγαίνει να πάρει το κομμάτι που είναι απογοητευμένοι από τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά τώρα έχει απέναντί του τον Τσίπρα».

Σχετικά με τη χθεσινή συνεδρίαση στη Βουλή για την υπόθεση των υποκλοπών ο κ. Βορίδης ανέφερε πως «είναι τραγικό να γίνεται διαρροή και μάλιστα επιλεκτική. Η απάντηση για τις υποκλοπές δόθηκε από τον πρόεδρο της ΕΥΠ. Ο κ. Ανδρουλάκης έλαβε απάντηση».

Για το πώς έμαθε ο ίδιος για το Predator είπε πως «μου ήρθε ένα έγγραφο και μου ανέφερε ότι το λογισμικό μου στο κινητό μου μολύνθηκε, χωρίς να μου αναφέρει ποιος το έκανε και είχε κοινοποίηση στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών, δεν με κάλεσε ποτέ».

