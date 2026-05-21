Βαλτική: Απειλές της Ρωσίας για «τιμωρία» των μελών του ΝΑΤΟ – Συναγερμός στη Λετονία για εντοπισμό drone, συνεχίζεται το θρίλερ στη Λιθουανία

Σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού βρίσκονται οι χώρες της Βαλτικής, καθώς η στρατιωτική δραστηριότητα και η ρητορική αντιπαράθεση με τη Ρωσία χτυπούν «κόκκινο».

Η Μόσχα κλιμακώνει την πίεση στην περιοχή, επαναφέροντας τις κατηγορίες περί εμπλοκής των κρατών μελών του ΝΑΤΟ στον πόλεμο της Ουκρανίας, την ίδια ώρα που οι ένοπλες δυνάμεις της Λετονίας και της Λιθουανίας εντοπίζουν ύποπτα ίχνη στα ραντάρ τους.

Η Μόσχα απειλεί το ΝΑΤΟ

Η Ρωσία επέλεξε να επαναλάβει τις κατηγορίες της, τις οποίες η άλλη πλευρά έχει επανειλημμένα διαψεύσει, ότι η Λετονία και τα υπόλοιπα κράτη της Βαλτικής θα μπορούσαν σύντομα να χρησιμοποιηθούν από την Ουκρανία ως «ορμητήριο» για επιθέσεις εντός της ρωσικής επικράτειας.

Σε μια μακροσκελή ανακοίνωσή του στο επίσημο κανάλι του στο Telegram, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών —επικαλούμενο τις υπηρεσίες εξωτερικής κατασκοπείας του, αλλά χωρίς να παρουσιάσει κανένα απολύτως αποδεικτικό στοιχείο— επανέλαβε τους ισχυρισμούς του ότι ο ουκρανικός στρατός προετοιμάζεται να καταφέρει πλήγματα στη Ρωσία από τα εδάφη της Εσθονίας, της Λετονίας και της Λιθουανίας.

Μάλιστα, η Μόσχα κατονόμασε πέντε συγκεκριμένες λετονικές στρατιωτικές βάσεις, οι οποίες, όπως ισχυρίζεται, φιλοξενούν τα ουκρανικά drones.

Το ρωσικό ΥΠΕΞ επέκρινε τους «αφελείς» ηγέτες της Λετονίας επειδή φέρεται να «συναινούν» στην επιχείρηση, έναν ισχυρισμό που η ανώτατη ηγεσία της Λετονίας, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου και του Πρωθυπουργού, καθώς και η Ουκρανία, έχουν επανειλημμένα αρνηθεί.

Στην ίδια ανακοίνωση, η Μόσχα εξαπέλυσε ευθεία απειλή: «Η ιδιότητα του μέλους του ΝΑΤΟ δεν θα προστατεύσει τους συνεργούς των τρομοκρατών από τη δίκαιη τιμωρία».

Επανάλαβε δηλαδή τις απειλές που διατυπώθηκαν για πρώτη φορά στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, προκαλώντας τότε την ξεκάθαρη καταδίκη των ΗΠΑ και της ΕΕ.

Λετονία: Τρίτος συνεχόμενος συναγερμός για drone

Σχεδόν ταυτόχρονα με τις ρωσικές απειλές, ο στρατός της Λετονίας εξέδωσε πιθανό συναγερμό για drone πάνω από το νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, για τρίτη συνεχόμενη ημέρα.

Σε συνέχεια του συναγερμού, η Ρίγα επιβεβαίωσε επίσημα ότι «υπάρχει τουλάχιστον ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος στον εναέριο χώρο της Λετονίας».

❗️Iespējams apdraudējums Latvijas gaisa telpā. Informējam, ka iespējams apdraudējums Latvijas gaisa telpā Ludzas, Krāslavas un Rēzeknes novados. Kopā ar NATO sabiedrotajiem pastāvīgi monitorējam gaisa telpu, lai nodrošinātu spēju nekavējoši reaģēt uz potenciālu apdraudējumu.… — NBS (@Latvijas_armija) May 21, 2026



Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν λεπτομέρειες σχετικά με τον τύπο του drone ή το σε ποιον ανήκει.

Στο παρόν πρώιμο στάδιο τα ερωτήματα παραμένουν περισσότερα από τις απαντήσεις, με κυριότερο το από πού προήλθε το ιπτάμενο αντικείμενο, καθώς έχουν υπάρξει αναφορές στο παρελθόν για «αδέσποτα» ουκρανικά drones που εισέρχονται στις χώρες της Βαλτικής ως αποτέλεσμα των ρωσικών παρεμβολών (jamming).

Λιθουανία: Αναζητούν στρατιωτικό drone κοντά στη Λευκορωσία

Την ίδια ώρα, η γειτονική Λιθουανία συνεχίζει τις εντατικές έρευνες για τον εντοπισμό ενός στρατιωτικού drone, το οποίο την προηγούμενη ημέρα προκάλεσε εθνικό συναγερμό.

Ο συναγερμός εκείνος ήταν τόσο σοβαρός, ώστε οι ηγέτες της χώρας οδηγήθηκαν σε καταφύγια, ενώ δόθηκε οδηγία στο ευρύ κοινό να αναζητήσει προστασία.

Το drone εξαφανίστηκε από τα λιθουανικά ραντάρ κοντά στην πρωτεύουσα Βίλνιους, και πλέον βρίσκεται σε εξέλιξη μια μεγάλη επιχείρηση έρευνας προκειμένου να διαλευκανθεί τι ακριβώς συνέβη.

Η επιχείρηση χρειάστηκε να διακοπεί προσωρινά κατά τη διάρκεια της νύχτας λόγω του σκοταδιού, όμως ξεκίνησε εκ νέου το πρωί, με τις αρχές να επικεντρώνουν πλέον τις έρευνές τους πιο κοντά στα σύνορα της Λιθουανίας με τη Λευκορωσία.

Ο Βιλμάντας Βιτκάουσκας, επικεφαλής του Εθνικού Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων της Λιθουανίας, δήλωσε στο δίκτυο LRT: «Μέχρι να βρεθεί το αντικείμενο, κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα, αλλά όλες οι παράμετροι που καταγράφηκαν από τα ραντάρ […] δείχνουν drone».

Με πληροφορίες από: Guardian, Reuters