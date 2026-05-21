«Πυρά» Κωνσταντοπούλου κατά Φλωρίδη: Ο Μητσοτάκης τον διόρισε σε αυτή τη θέση για να μηχανορραφεί

Νέα πυρά κατά του Γιώργου Φλωρίδη εξαπέλυσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής, που συνεδριάζει για τη σύσταση ή μη προανακριτικής επιτροπής, έπειτα από σχετικό αίτημα της αντιπολίτευσης.

«Διερωτόμαστε πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Τι ακριβώς σημαίνει η σημερινή συνεδρίαση. Ένας, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι, επτά, οκτώ, εννέα, δέκα. Και ο Κυριαζίδης 11. Αυτή είναι η παρουσία της Νέας Δημοκρατίας στην κορυφαία συζήτηση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για δύο πρώην υπουργούς, ενώ στη Βουλή έχουν διαβιβαστεί ποινικές δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ τρεις φορές. Είναι τόσες πολλές κάθε φορά οι νέες δικογραφίες που έχουμε προτείνει και έχω προσωπικά προτείνει να μετονομαστεί η Νέα Δημοκρατία σε “Nέα Δικογραφία”, θα είναι πολύ πιο αληθινό διότι με τη δημοκρατία αυτοί που έφτασαν να εκπροσωπούν το κυβερνητικό κόμμα δεν έχουν καμία σχέση» είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, και αναφερόμενη στη συνεδρίαση της Τετάρτης έκανε λόγο για άλλο ένα γεγονός εκτροπής.

«Χθες ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου που διόρισε η κυβέρνηση αρνήθηκε να έρθει στη Βουλή, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, για υποχρεωτική εμφάνιση και παρουσία που ζήτησε η αντιπολίτευση. Προχθές η κυβέρνηση και ο κ. Φλωρίδης έφεραν φωτογραφική τροπολογία με διπλή στόχευση. Την ποινικοποίηση της αντιπολίτευσης και την σκευωρία εξύφανσης αβάσιμων ποινικών ψευδοδιώξεων για την αντιπολίτευση και την ίδια στιγμή, την εξοικονόμηση άρον-άρον απαλλαγής για αυτούς που ιδρώνουν τη φανέλα, κατά τον κ. Μητσοτάκη» τόνισε η κ. Κωνσταντοπούλου.

«Θα είναι χεράτα ή θα είναι τηλεφωνάτα;»

«Αυτοί που ιδρώνουν τη φανέλα είναι που τυγχάνουν προνομιακής μεταχείρισης. Ποια φανέλα; Όχι βέβαια την φανέλα της Εθνικής Ελλάδος, όχι βέβαια τη φανέλα της πατριωτικής δημοκρατικής πολιτικής, αλλά τη φανέλα του κόμματος, της Νέας Δικογραφίας. Τα είπε και ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο πολύς κ. Άδωνις Γεωργιάδης. Ξέρετε, λέει, αυτοί τι έχουν κάνει για να βγουν βουλευτές; Έχουν περπατήσει πεζοδρόμια, έχουν σφίξει χέρια… Δεν ξέρετε πόσο δύσκολο είναι να βγει κανείς βουλευτής. Και διαβάζοντας κανείς τις απομαγνητοφωνήσεις των συνομιλιών στις δικογραφίες που έχουν διαβιβαστεί, καταλαβαίνει τι κάνει κανείς και για να παραμείνει βουλευτής.

Παίρνει τηλέφωνα, ξαναπαίρνει τηλέφωνα, ζητάει εξυπηρετήσεις, οργανώνει ρουσφέτια. Πώς θα είναι πιο καλά τα ρουσφέτια, θα είναι χεράτα ή θα είναι τηλεφωνάτα; Θα αναβάλουμε τον έλεγχο ή θα βάλουμε σκουλαρίκια στα ζώα για να μην φανεί η ηλικία τους;» συνέχισε και μίλησε για «πολλοστό επεισόδιο απόπειρας συγκάλυψης, με εντολή Μητσοτάκη».

«Μαίνεται άλλη μία διαδικασία υπόθαλψης εγκληματιών»

«Εμείς και από αυτή τη συζήτηση και από τις προηγούμενες συζητήσεις, και από όλες τις συνεδριάσεις της Εξεταστικής Επιτροπής, πρόκειται να υποβάλουμε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία όλα τα πρακτικά, όλα τα έγγραφα, γιατί θεωρούμε ότι αποτελούν πειστήρια του ότι η εγκληματική οργάνωση, όχι απλώς δεν σταμάτησε τη λειτουργία της το 2021-2022, αλλά συνεχίζει τη λειτουργία της και μέσα στη Βουλή, υπό τη διεύθυνση του διευθύνοντος κ. Μητσοτάκη και εργάζεται για να αναστείλει και να εμποδίσει την ποινική έρευνα από πλευράς της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ο πονηρός Φλωρίδης, όνομα και πράγμα, ήρθε να καθίσει εδώ στην αίθουσα και γελάει, καγχάζει. Είναι διορισμένος, δεν τον έχει εκλέξει κανείς.

Τον διόρισε ο κ. Μητσοτάκης αφού τον ανέσυρε από την αποθήκη με τα άχρηστα υλικά. Τον διόρισε σε αυτή τη θέση για να μηχανορραφεί, διαπλεκόμενος με την δικαστική και εισαγγελική εξουσία, και εκμαυλίζοντας ακόμη και πρόσωπα που εκπροσωπούν την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων. Είναι τραγικό να εκμαυλίζονται πρόσωπα με τόσο εξόφθαλμα και φτηνά ανταλλάγματα. Ακόμη και λάπτοπ ενέκρινε να δώσει στους δικαστές της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων πέντε μέρες πριν από τις εκλογές του συνδικαλιστικού σωματείου» σημείωσε και κατέληξε: «Η Νέα Δημοκρατία και οι βουλευτές που απεργάζονται τη συγκάλυψη κανονικά δεν νομιμοποιούνται να εισηγούνται την παρεμπόδιση της ποινικής έρευνας. Και η παρουσία Φλωρίδη σήμερα εδώ, είναι η τρανή απόδειξη ότι μαίνεται άλλη μία διαδικασία υπόθαλψης εγκληματιών και κατάχρησης εξουσίας».