ΗΠΑ: Περιπολικό ανετράπη και κρεμάστηκε πάνω από γέφυρα στη Βιρτζίνια – ΒΙΝΤΕΟ

Ένα τροχαίο ατύχημα, που από τύχη δεν μετατράπηκε σε τραγωδία, σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης σε έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους δρόμους των ΗΠΑ.

Περιπολικό της αστυνομίας εξετράπη της πορείας του και, αφού προσέκρουσε στα προστατευτικά στηθαία, ανετράπη και έμεινε να αιωρείται στο κενό, πάνω από παγωμένα νερά.

Το σκηνικό που εκτυλίχθηκε πάγωσε τους περαστικούς οδηγούς, καθώς το όχημα ισορροπούσε σε μια λεπτή γραμμή μεταξύ της γέφυρας και της ελεύθερης πτώσης.

A police vehicle was left hanging off the edge of the Chesapeake Bay Bridge-Tunnel in Cape Charles, Virginia after it crashed on Wednesday. The patrol car flipped over the guardrail, but the officer was not seriously injured. pic.twitter.com/lGJx1dNzqr — CBS News (@CBSNews) May 21, 2026

Κρεμασμένο στο κενό, δίπλα σε ηλεκτροφόρα καλώδια

Το ατύχημα σημειώθηκε στο σύμπλεγμα γεφυρών και σηράγγων Chesapeake Bay Bridge-Tunnel (CBBT) της Βιρτζίνια, όπως μετέδωσε το δίκτυο WTKR.

Οι φωτογραφίες και τα βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας αποτύπωσαν το μέγεθος του κινδύνου, δείχνοντας το αστυνομικό όχημα να κρέμεται κυριολεκτικά από την άκρη της γέφυρας.

Μάλιστα, οι αρμόδιοι αξιωματούχοι επεσήμαναν ότι το σημείο όπου κατέληξε το όχημα βρισκόταν επικίνδυνα κοντά σε μια γραμμή ηλεκτροδότησης (ηλεκτροφόρα καλώδια), αυξάνοντας την πολυπλοκότητα της κατάστασης.

«Άγιο» είχε ο αστυνομικός

Παρά την τρομακτική εικόνα του αστυνομικού οχήματος, ο οδηγός στάθηκε εξαιρετικά τυχερός μέσα στην ατυχία του.

Αξιωματούχος της αστυνομίας του CBBT δήλωσε: «Ο αστυνομικός που ενεπλάκη στο ατύχημα δεν τραυματίστηκε σοβαρά, αλλά μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο για περαιτέρω αξιολόγηση».

Va. cruiser dangles over bridge ledge after flipping during crash https://t.co/bFs5BLXhsH — Police1 (@PoliceOne) May 20, 2026



Σύμφωνα με τις επίσημες αναφορές, δεν σημειώθηκαν άλλοι τραυματισμοί στο σημείο, ενώ τα αίτια που προκάλεσαν την πρόσκρουση και την ανατροπή του περιπολικού παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.

Η κατάσταση στο οδικό δίκτυο

Το περιστατικό προκάλεσε προσωρινές καθυστερήσεις και αναστάτωση στην κυκλοφορία του πολυσύχναστου περάσματος, καθώς οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν για τον απεγκλωβισμό και την ασφαλή απομάκρυνση του οχήματος.

A car crash involving a police vehicle has prompted a lane closure on the Chesapeake Bay Bridge-Tunnel (CBBT) on Wednesday, according to a CBBT police official. https://t.co/yfwJVSELtZ — WTKR News 3 (@WTKR3) May 20, 2026



«Το CBBT αναφέρει ότι η γέφυρα-σήραγγα έχει ανοίξει ξανά για την κυκλοφορία, αλλά θα υπάρχει κλείσιμο μιας μίας λωρίδας κοντά στο σημείο του ατυχήματος», ανακοίνωσαν οι αρχές.