Έβερεστ: «Βούλιαξε» σπάζοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ – 274 ορειβάτες πάτησαν την κορυφή σε μία ημέρα

Μια πρωτοφανής κινητικότητα καταγράφηκε στην υψηλότερη κορυφή του πλανήτη, καθώς οι ευνοϊκές καιρικές συνθήκες επέτρεψαν σε έναν πρωτόγνωρο αριθμό ορειβατών να πατήσουν ταυτόχρονα το Έβερεστ.

Συγκεκριμένα, την Τετάρτη σημειώθηκε ιστορικό ρεκόρ ταυτόχρονων αναβάσεων από την πλευρά του Νεπάλ, μετατρέποντας το αποκαλούμενο «πέρασμα του θανάτου» σε έναν πολυσύχναστο δρόμο.

Η εξέλιξη αυτή επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για την ασφάλεια των ορειβατών και την εμπορευματοποίηση του βουνού, την ώρα που η κινεζική πλευρά του Θιβέτ παρέμεινε φέτος εντελώς κλειστή.

Τα εντυπωσιακά νούμερα και το νέο ρεκόρ

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που επικαλείται το πρακτορείο Reuters, ένας αριθμός-ρεκόρ 274 ορειβατών κατέκτησε το Έβερεστ των 8.849 μέτρων την Τετάρτη.

Πρόκειται για τον μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων που έχουν φτάσει ποτέ στην κορυφή την ίδια ημέρα από την πλευρά του Νεπάλ.

Το Έβερεστ βρίσκεται στα σύνορα μεταξύ του Νεπάλ και της περιοχής του Θιβέτ στην Κίνα, και η ανάβαση μπορεί να γίνει και από τις δύο πλευρές.

Ωστόσο, φέτος δεν υπήρχαν ορειβάτες από την πλευρά του Θιβέτ, καθώς οι κινεζικές αρχές δεν εξέδωσαν καμία άδεια.

Ο Ρίσι Μπαντάρι, γενικός γραμματέας της Ένωσης Διοργανωτών Αποστολών του Νεπάλ, δήλωσε την Πέμπτη ότι το προηγούμενο ρεκόρ αναβάσεων από την πλευρά του Νεπάλ ήταν 223 άτομα και είχε σημειωθεί στις 22 Μαΐου 2019.

Σημειώνεται ότι το απόλυτο ρεκόρ για τους περισσότερους ανθρώπους που έφτασαν στην κορυφή και από τις δύο πλευρές μαζί σημειώθηκε την αμέσως επόμενη ημέρα, στις 23 Μαΐου 2019, με 354 ορειβάτες, σύμφωνα με το Ρεκόρ Γκίνες.

Μιλώντας στο πρακτορείο Reuters για το νέο ρεκόρ του Νεπάλ, ο Μπαντάρι δήλωσε: «Αυτός είναι ο υψηλότερος αριθμός ορειβατών σε μία μόνο ημέρα μέχρι στιγμής».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο αριθμός αυτός ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς ορισμένοι ορειβάτες που έφτασαν στην κορυφή μπορεί να μην έχουν ενημερώσει ακόμα την κατασκήνωση βάσης για το κατόρθωμά τους.

Αν και δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία από την Κίνα για το πόσοι ορειβάτες φτάνουν στην κορυφή όταν η πλευρά του Θιβέτ είναι ανοιχτή, ο Μπαντάρι ανέφερε ότι κατά την κανονική ορειβατική περίοδο του Απριλίου και του Μαΐου, περίπου 100 άνθρωποι κατευθύνονται στο Έβερεστ από εκείνη την πλευρά.

Η διαδικασία πιστοποίησης και οι επικρίσεις

Αξιωματούχος του υπουργείου Τουρισμού, ο Χιμάλ Γκαουτάμ, ανέφερε ότι είχε λάβει προκαταρκτικές πληροφορίες για περισσότερους από 250 ανθρώπους που ανέβηκαν στην κορυφή την Τετάρτη.

«Περιμένουμε τους ορειβάτες να επιστρέψουν, να μας δώσουν φωτογραφίες και άλλα αποδεικτικά στοιχεία για να αποδείξουν τις αναβάσεις τους και να τους παράσχουμε τα πιστοποιητικά αναρρίχησης», δήλωσε ο Γκαουτάμ στο Reuters.

«Μόνο τότε θα είμαστε σε θέση να επιβεβαιώσουμε τους αριθμούς».

Για τη φετινή χρονιά, το Νεπάλ εξέδωσε 494 άδειες για την ανάβαση στο Έβερεστ, με το κόστος της καθεμίας να ανέρχεται στα 15.000 δολάρια.

Οι ειδικοί του χώρου συχνά επικρίνουν το Νεπάλ επειδή επιτρέπει σε τόσο μεγάλους αριθμούς ορειβατών να βρίσκονται ταυτόχρονα στο βουνό.

Αυτό οδηγεί μερικές φορές σε επικίνδυνο συνωστισμό («μποτιλιάρισμα») ή σε μεγάλες ουρές αναμονής στη λεγόμενη «ζώνη του θανάτου» κάτω από την κορυφή, όπου τα επίπεδα του φυσικού οξυγόνου είναι επικίνδυνα χαμηλότερα από αυτά που απαιτούνται για την ανθρώπινη επιβίωση.

Το Νεπάλ έχει αναγνωρίσει τους κινδύνους που απορρέουν από τον συνωστισμό και τους άπειρους ορειβάτες, εισάγοντας αυστηρότερους ελέγχους και υψηλότερα τέλη.

«Δεν είναι μεγάλο πρόβλημα»

Στον αντίποδα, ο διοργανωτής αποστολών Λούκας Φούρτενμπαχ της εταιρείας Furtenbach Adventures με έδρα την Αυστρία, υποστήριξε ότι οι μεγάλοι αριθμοί στο Έβερεστ δεν αποτελούν πρόβλημα, εφόσον οι αποστολές είναι επαρκώς εφοδιασμένες και σωστά οργανωμένες.

«Όλες οι ομάδες μας βρίσκονται πίσω από το μεγάλο πλήθος, οπότε δεν επηρεαστήκαμε από αυτό», δήλωσε ο Φούρτενμπαχ, ο οποίος έχει αυτή τη στιγμή 40 ορειβάτες που περιμένουν σε διάφορες κατασκηνώσεις για να ξεκινήσουν την ανάβασή τους.

Μιλώντας από την κατασκήνωση βάσης, ο Φούρτενμπαχ συμπλήρωσε: «Αν οι ομάδες μεταφέρουν αρκετό οξυγόνο, δεν είναι μεγάλο πρόβλημα. Έχουμε βουνά στις Άλπεις, όπως το Τσουγκσπίτσε, όπου έχουμε 4.000 άτομα στην κορυφή ανά ημέρα. Επομένως, το 274 δεν είναι στην πραγματικότητα μεγάλος αριθμός, δεδομένου ότι αυτό το βουνό είναι 10 φορές μεγαλύτερο».