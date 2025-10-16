Έβερεστ: Πέθανε ο τελευταίος επιζών από την ιστορική ανάβαση του 1953 – «Ήταν ένας ζωντανός θρύλος»

Enikos Newsroom

διεθνή

Κάντσα Σέρπα
Φωτογραφία: AP

Ο τελευταίος επιζών της αποστολής που ανέβηκε με επιτυχία στο Έβερεστ το 1953, ο Κάντσα Σέρπα, πέθανε σε ηλικία 92 ετών, όπως ανακοινώθηκε σήμερα (16/10) από την οικογένειά του.

«Δεν ένιωθε πολύ καλά για αρκετές ημέρες. Πέθανε», δήλωσε στο AFP ένας από τους εγγονούς του, ο Τενζίνγκ Τσογκιάλ Σέρπα.

Γεννημένος το 1933, ο Κάντσα ήταν 19 ετών όταν προσελήφθη ως αχθοφόρος στην ομάδα με επικεφαλής τον Νεοζηλανδό, Εντμουντ Χίλαρι, που κατέκτησε την υψηλότερη κορυφή του κόσμου (8.848 μ.) με τον Νεπαλέζο Τενζίνγκ Νοργκάϊ Σέρπα, στις 29 Μαΐου 1953.

Κατά την διάρκεια αυτής της ανάβασης, ο νεαρός αχθοφόρος έφθασε στη διάσημη «ζώνη θανάτου» και σε υψόμετρο πάνω από τα 8.000μ. χωρίς προηγούμενη ορειβατική εμπειρία.

«Ήταν ένας ζωντανός θρύλος και πηγή έμπνευσης για όλους τους ορειβάτες και όσους εργάζονται σε αυτόν τον τομέα», δήλωσε ο Φουρ τζέλιε Σέρπα, πρόεδρος του Νεπαλέζικου Συνδέσμου Ορειβασίας και πρόσθεσε: «Χάσαμε τον φύλακά μας».


Τα μέλη της ιστορικής αποστολής του 1953 συγκεντρώθηκαν στην πρωτεύουσα του Νεπάλ, το Κατμαντού, και περπάτησαν για δύο εβδομάδες για να φτάσουν στο στρατόπεδο βάσης, κουβαλώντας σκηνές, τρόφιμα και εξοπλισμό.

«Όλοι έπρεπε να περπατήσουν επειδή δεν υπήρχαν δρόμοι, ούτε οχήματα ούτε αεροπλάνα», δήλωσε το 2013 ο Κάντσα Σέρπα στο AFP.

Με την πάροδο των ετών, το επώνυμο Σέρπα έχει γίνει το κοινό όνομα για τους Νεπαλέζους ορειβάτες που προσλαμβάνονται από ξένους ορειβάτες για να διευκολύνουν τις αναβάσεις τους.

Μέλη της ίδιας εθνοτικής ομάδας, μεταφέρουν εξοπλισμό ή εξοπλίζουν διαδρομές, μια δουλειά χωρίς την οποία οι περισσότερες αναβάσεις θα ήταν αδύνατες. Μετά την αποστολή του 1953, ο Κάντσα Σέρπα συνέχισε να συμμετέχει σε πολυάριθμες αποστολές για είκοσι χρόνια, πριν σταματήσει με την επιμονή της συζύγου του.

Στη συνέχεια, διηύθυνε έναν ξενώνα στο Νάμτσε και ίδρυσε ένα ίδρυμα που χρηματοδοτούσε την εκπαίδευση φτωχών οικογενειών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Απώλεια βάρους: Είναι αλήθεια ότι αν αφαιρέσετε τους υδατάνθρακες από τη διατροφή σας θα αδυνατίσετε;

ΙΣΑ: 93χρονος γιατρός κλήθηκε να πληρώσει clawback για ιατρείο κλειστό από το 2016

“Τσεκούρι” σε 16.000 θέσεις εργασίας από τη Nestlé

Nέα προκήρυξη ΑΣΕΠ για προσλήψεις σε αεροδρόμια: Ποιοι και μέχρι πότε μπορούν να κάνουν αίτηση

Τεστ προσωπικότητας: Ο κύκλος που θα επιλέξετε αποκαλύπτει σε ποιο στάδιο της ζωής σας βρίσκεστε

Τι σημαίνει η φράση «εξ ιδίων τα βέλη» και από πού προέρχεται
περισσότερα
14:11 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Τουρκία: Οι Ένοπλες Δυνάμεις έτοιμες να αναλάβουν δράση στη Γάζα, δηλώνουν πηγές του υπουργείου Άμυνας

Πήγες του τουρκικού υπουργείου Άμυνας δήλωσαν ότι οι τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις είναι έτοιμες ...
13:21 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Γάζα: Η συγκλονιστική στιγμή που Παλαιστίνιος κρατούμενος συναντά ξανά την οικογένειά του – Του είχαν πει ότι ήταν νεκροί

Η συγκίνηση και η ανακούφιση συνυπήρχαν έντονα για τον Shadi Abu Sido, έναν Παλαιστίνιο φωτορε...
13:08 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Γαλλία: Απορρίφθηκε η πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης Λεκορνί – Αναμένεται το ίδιο αποτέλεσμα και στη δεύτερη που ακολουθεί

Η γαλλική Εθνοσυνέλευση απέρριψε την πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης του Σεμπαστιάν Λεκορνί...
12:48 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Πολωνός ΥΠΕΞ: Παρουσίασε ένα ρωσικό drone στο Βρετανικό Κοινοβούλιο – Ζήτησε τριετή στήριξη της Ουκρανίας

Η Πολωνία κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τη ρωσική απειλή στην Ευρώπη, παρουσιάζοντας έναν...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης