Στο real taste & style που κυκλοφορεί με τη Realnews

Το καλοκαίρι μπαίνει στην κουζίνα με χρώμα, φρεσκάδα και ανεπιτήδευτη κομψότητα. Ο Κώστας Γεωργατζάς συνθέτει ένα μενού γεμάτο αρώματα γης και θάλασσας: gazpacho με φράουλες, ανοιχτό λαζάνι με κολοκυθοανθούς και tartar γαρίδας, μενταγιόν αστακού με τρούφα και άλλες δημιουργίες που ισορροπούν ανάμεσα στη φινέτσα του fine dining και τη μαγεία του ελληνικού καλοκαιριού.

Την Κυριακή 7 Ιουνίου στο περιοδικό real taste & style που κυκλοφορεί με τη Realnews.