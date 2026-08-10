Δεν μπόρεσε να «πιάσει» τα Ψαρά λόγω κακοκαιρίας το «Νήσος Σάμος» με 955 επιβάτες

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Αδυναμία προσέγγισης στο λιμάνι των Ψαρών εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών είχε το επιβατηγό- οχηματαγωγό «Νήσος Σάμος», το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από τη Μυτιλήνη προς τον Πειραιά.

Το «Νήσος Σάμος» εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο Μυτιλήνη- Χίος- Οινούσσες- Ψαρά- Πειραιάς, όταν δεν κατέστη δυνατό να προσεγγίσει το λιμάνι των Ψαρών εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Συνέχισε προς Πειραιά

Μετά την αδυναμία προσέγγισης, το πλοίο συνέχισε το ταξίδι του με προορισμό το λιμάνι του Πειραιά.

Στο πλοίο επιβαίνουν 955 επιβάτες, ενώ μεταφέρει 156 ΙΧ αυτοκίνητα, 26 δίκυκλα και 47 φορτηγά.