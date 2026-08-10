Δεν μπόρεσε να «πιάσει» τα Ψαρά λόγω κακοκαιρίας το «Νήσος Σάμος» με 955 επιβάτες

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

Ασφαλείς και οι δύο ψαράδες
Πηγή: Nea Kriti
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αδυναμία προσέγγισης στο λιμάνι των Ψαρών είχε το επιβατηγό- οχηματαγωγό «Νήσος Σάμος» εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών.
  • Το πλοίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από τη Μυτιλήνη προς τον Πειραιά και συνέχισε το ταξίδι του μετά την αδυναμία προσέγγισης στα Ψαρά.
  • Στο «Νήσος Σάμος» επιβαίνουν 955 επιβάτες, ενώ μεταφέρει 156 ΙΧ αυτοκίνητα, 26 δίκυκλα και 47 φορτηγά.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Αδυναμία προσέγγισης στο λιμάνι των Ψαρών εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών είχε το επιβατηγό- οχηματαγωγό «Νήσος Σάμος», το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από τη Μυτιλήνη προς τον Πειραιά.

Το «Νήσος Σάμος» εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο Μυτιλήνη- Χίος- Οινούσσες- Ψαρά- Πειραιάς, όταν δεν κατέστη δυνατό να προσεγγίσει το λιμάνι των Ψαρών εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Συνέχισε προς Πειραιά

Μετά την αδυναμία προσέγγισης, το πλοίο συνέχισε το ταξίδι του με προορισμό το λιμάνι του Πειραιά.

Στο πλοίο επιβαίνουν 955 επιβάτες, ενώ μεταφέρει 156 ΙΧ αυτοκίνητα, 26 δίκυκλα και 47 φορτηγά.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ